Какую красоту исполнил Хвича! Лидер «Рубина» всё ближе к «Ювентусу» и «Баварии»

Хвича Кварацхелия очень продуктивно съездил в сборную Грузии — два гола в трёх матчах! Шведов молодой вожак «Рубина» пощадил — зато потом отгрузил по мячу Испании и Греции с интервалом в три дня. В Казань вингер вернулся героем и в сопровождении свежих трансферных слухов, один другого громче.

Немецкая пресса с подачи представителя и соотечественника игрока раструбила об интересе к грузинскому технарю со стороны — ни много ни мало — «Баварии». Новый день — новые сплетни. Теперь — о грандах Италии. Известный инсайдер Нобель Арустамян даже названия привёл: «Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведёт переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса». Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет «Наполи».



Со своей стороны Хвича делает всё возможное, чтобы все эти пересуды материализовались в реальный трансфер на Запад. Выходом против «Сочи» Кварацхелия ещё больше повысил собственную привлекательность в глазах скаутов топ-клубов (а они наверняка трансляцию из Татарстана смотрели).

Учитывая нагрузку, полученную в сборной, Леонид Слуцкий благоразумно придержал Хвичу в запасе. А когда сочинские защитники «поднаелись» на тяжёлом казанском газоне — бросил против них свежего, быстроногого хавбека. Шикарным голом Квара полностью оправдал свой выход на поле. Получив мяч от углового флага, лидер «Рубина» классным диагональным ударом застал врасплох сочинского вратаря Заболотного (да-да, там два Заболотных). Какую красоту исполнил Хвича!

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Этот гол остался единственным в матче, позволив «Рубину» подняться в зону УЕФА, на четвёртое место.

А в «Рубине» уже, должно быть, прикидывают будущую прибыль с продажи своего самого дорогого актива.