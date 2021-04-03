Две отставки в РПЛ за один день! Мусаев и Рахимов ушли после крупных поражений

Сегодня в РПЛ день тренерских отставок. Мурад Мусаев покидает «Краснодар», а Рашид Рахимов – «Уфу». Оба специалиста завершили свою работу крупными поражениями.

«Краснодар» провёл безобразный домашний матч с «Ахматом», завершившийся разгромом со счётом 0:5. По окончании игры Мусаеву в очередной раз задавали вопросы об отставке. Тренер ответил так:

«Ещё после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Сказал, что уйду, если так будет лучше для команды. Я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? Понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения – вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба».

Разговор Мусаева с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким действительно вскоре состоялся. 37-летний специалист сам попросил освободить его от занимаемой должности. Руководитель пошёл навстречу тренеру, хотя не планировал увольнять его. Об этом, в частности, публично заявлял генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, говоривший в интервью «Чемпионату», что Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все матчи до конца сезона.

Мусаев возглавлял «Краснодар» с апреля 2018-го. Под его руководством «быки» провели 90 матчей в РПЛ, набирая в среднем за игру 1,72 очка. Примерно такой же показатель был и у его предшественника Игоря Шалимова, который набирал 1,71 очка за 48 матчей во главе краснодарской команды. Роковым для Мусаева стал отрезок после зимнего перерыва. В восьми матчах 2021 года «Краснодар» одержал лишь одну победу над «Тамбовом», потерпел два поражения с разницей в пять мячей от «Спартака» и «Ахмата», вылетел из Лиги Европы и Кубка России. Шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон тоже близки к нулю. По информации, имеющейся у «Чемпионата», новым главным тренером краснодарской команды должен стать бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Его высоко оценивает Галицкий.

Рахимов прощается с «Уфой» после разгрома 0:4 от «Динамо». Это поражение продлило безвыигрышную серию команды в РПЛ до семи матчей (одна ничья и шесть поражений). Уфимцы находятся в зоне вылета, отставая на три очка от «Арсенала» и на четыре от «Ротора».

«Думаю, что в этой ситуации надо встряхивать команду, дать им какой-нибудь другой импульс, – сказал Рахимов по окончании игры в Москве. – Может быть, что-то изменится. Я принял решение, что поговорю с руководством и скажу им о том, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. А как встряхнуть команду ничего не поменяв? Значит, нужно это сделать с тренером».

Менее чем через час после комментария Рахимова на официальном сайте «Уфы» появилось сообщение об уходе тренера. Руководство клуба удовлетворило его просьбу. По словам генерального директора уфимцев Шамиля Газизова, это «непредвиденная ситуация».

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре, на тот момент команда также находилась в зоне вылета на 15-м месте. Под руководством 56-летнего специалиста уфимская команда в 14 матчах РПЛ набирала в среднем 0,57 очка. Для сравнения его предшественник Вадим Евсеев провёл во главе «Уфы» 50 матчей и набирал в среднем 1,08 очка.

Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на уход Рахимова эмодзи с клоуном

Между тем, одним из первых на отставку Рахимова отреагировал бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп, перешедший зимой в «Тамбов». Под постом уфимского клуба в «Инстаграме» об уходе тренера молдавский легионер оставил сообщение, состоящее из эмодзи с аплодисментами и клоуном. Очевидно, между игроком и тренером был конфликт во время совместной работы.