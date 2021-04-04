«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»: почему это было так легко

На самом деле, к «Ливерпулю» есть пара вопросов. Но «Арсенал» их так и не задал.

Минут 5-7 болельщики «Арсенала» могли представлять себя в начале 2000-х годов и радоваться ностальгии. «Арсенал» в матче с топ-клубом играл с позиции силы: отбирал мяч на чужой половине, накрывал соперников коллективным прессингом возле штрафной и оборонялся максимально далеко от собственных ворот. Это было впечатляюще, но «Ливерпуль» быстро взял игру под контроль.

Сначала гости забрали мяч. Причём тотально: владели больше, чем «Ман Сити» в матче с «Лестером». Потом перенесли владение на чужую половину поля. И одновременно включили собственный прессинг: тройка нападения накрывала не только центральных защитников, но и вратаря, Милнер и Алькантара разбирали опорников. За тайм «Ливерпуль» вернул мяч на чужой половине поля 18 раз.



Один из таких отборов чуть не привёл к красивому голу: Робертсон запрессинговал Пепе и дал пас на Фирмино, а тот протащил мяч к штрафной, разобрался с Холдингом и почти попал в дальний угол. Ещё более опасная атака удалась «Ливерпулю» с применением другого фирменного приёма. Сначала Фирмино сместился на правый фланг и пробросил мяч на Александера-Арнольда. Обамеянг не доработал, Тирни не разорвался, Трент убежал почти до лицевой, взял паузу, дождался, пока синхронный рывок Салаха и Мане зажмёт «Арсенал» в штрафную, а потом идеально выкатил под удар Милнеру во второй темп атаки. Это классика «Ливерпуля», с той лишь поправкой, что раньше так врывался Вейналдум, а теперь был Милнер, который хуже бьёт по воротам. Не попал, но это был явный момент.

К этому моменту «Арсенал» уже даже не обозначал высокий прессинг. Впереди оставался один Ляказетт, и, кстати, это не упрощало «Ливерпулю» жизнь: Фабиньо и Алькантара пока не привыкли играть рядом, Тьяго по привычке стягивался в опорную зону и они иногда оказывались в двух метрах друг от друга – не для того, чтобы отыграть соперника, а просто так, на свободном пространстве. Так что «Ливерпуль» качественно контрпрессинговал и ничего не позволял «Арсеналу» в атаке, но в позиционных атаках чувствовалась нехватка хотя бы кого-то из пары Хендерсон – Вейналдум.

Такая игра, с контролем «Ливерпуля», но отсутствием постоянной явной остроты, тянулась до замен. Артета заменил Себальоса – логичное решение, учитывая, что испанец в первом тайме дважды не смог обработать мяч и отдал шесть неточных пасов из 25 – и выпустил Эль-Ненни, а Клопп поменял расстановку, поменяв Робертсона на Жоту. Место левого защитника занял Милнер, Тьяго и Фабиньо окончательно сформировали связку в опорной зоне, а Жота пошёл в линию атаки, где стал меняться местами с Фирмино. Через три минуты «Ливерпуль» повёл.

«Арсенал» защищался в 4-4-2 и имел численное преимущество (восемь против шести). Но рывок Фирмино увёл Габриэла из центра штрафной, а Жота открылся за спину Холдингу. Нужен был качественный навес, но Александер-Арнольд справился. Особо нужно отметить Обамеянга: на этот раз он вернулся в защиту, но сыграл ужасно. Ни разу не посмотрел в сторону Трента, с опозданием выдвинулся и не успел заблокировать пас. У Трента было полно времени.

«Ливерпуль» забил второй гол сразу же после первого и снял вопросы об итоге матча. Это снова была быстрая атака после перехвата, а гол придумал Фабиньо, сделав великолепный пас на ход Салаху на 40 метров.

Счёт 0:2 поставил «Арсенал» в тупик. При ничейном счёте команда не думала об атаке (34: владения и два удара до гола) и при этом с трудом сдерживала гостей. Когда счёт заставил идти вперёд, и стиль владения поменялся с контролирующего на продвигающий, «Арсенал» обнаружил ещё одну слабость: любая попытка риска приводила к ошибкам.



«Ливерпуль» получил ещё один гол из ничего, по привычной схеме прессингуя защитников хозяев, и даже не довели её до конца: Мане не переключился на Холдинга, Жота застрял в глубине. Но «Арсенал» сделал всё сам: Габриэл неточно отдал на Соареша, Эль-Ненни проиграл борьбу в собственной вратарской, Холдинг не заметил подключение Жоты. Вот почему это было так легко.

Отличный матч для «Ливерпуля», счёт вполне отражает качество игры. По-прежнему есть вопросы к центру защиты («Арсенал» их просто не задал, но «Реал» может), есть определённые сомнения в динамике командного движения при позиционных атаках, но прессинг работает отлично, контрпрессинг работает отлично, Фирмино прекрасно играет на команду, а набравший форму Жота – это гарантия голов.

«Ливерпуль» выздоравливает. Медленно и трудно, но это единственно возможный способ Ну и что, что отдали мяч «Вулверхэмптону»?

Для «Арсенала» всё достаточно грустно. Артета выпустил атакующий состав как будто только для того, чтобы заставить Пепе и Обамеянга защищаться. В защите они не справились, а их вклад в атаку был ничтожно мал. На этом фоне Сака и Смит-Роу кажутся уже не просто многообещающими или важными, а почти незаменимыми игроками для «Арсенала». Поскольку речь о выздоравливающем «Ливерпуле», от команды нельзя требовать результата – но дело не только в нём. А и в том, что «Арсенал» мог пропустить даже больше, но категорически не мог больше забить.



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