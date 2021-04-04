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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Ростов» — «Спартак», онлайн-трансляция матча, РПЛ-2020/21, 24-й тур, 4 апреля 2021

«Ростов» — «Спартак». Онлайн
Кирилл Закатченко
«Ростов» — «Спартак». Онлайн. Карпин снова испортит настроение красно-белым?
Московский клуб не может обыграть соперника в РПЛ на протяжении трёх лет.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Перерыв на матчи сборных остался позади, и теперь наступает пора решающих матчей в РПЛ. Сегодня, 4 апреля 2021 года, в Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится со «Спартаком». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:00 мск.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва

«Спартак» продолжает погоню за лидирующим «Зенитом» и в случае победы сократит отставание от сине-бело-голубых всего до одного очка. Впрочем, «Ростов» во главе с Валерием Карпиным, у которого богатое спартаковское прошлое, сделает всё, чтобы испортить настроение красно-белым. К тому же, донской клуб продолжает борьбу за места в еврокубковой зоне, и ему самому очень нужна победа. Присоединяйтесь к нашей трансляции!

Live Кирилл Закатченко

И посмотрим, какие прогнозы на предстоящие матчи дали эксперт, журналист и болельщик.

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11:05 Кирилл Закатченко

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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