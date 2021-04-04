«Ростов» — «Спартак». Онлайн. Карпин снова испортит настроение красно-белым?

Московский клуб не может обыграть соперника в РПЛ на протяжении трёх лет.

Привет, друзья! Перерыв на матчи сборных остался позади, и теперь наступает пора решающих матчей в РПЛ. Сегодня, 4 апреля 2021 года, в Ростове-на-Дону местный «Ростов» встретится со «Спартаком». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» продолжает погоню за лидирующим «Зенитом» и в случае победы сократит отставание от сине-бело-голубых всего до одного очка. Впрочем, «Ростов» во главе с Валерием Карпиным, у которого богатое спартаковское прошлое, сделает всё, чтобы испортить настроение красно-белым. К тому же, донской клуб продолжает борьбу за места в еврокубковой зоне, и ему самому очень нужна победа. Присоединяйтесь к нашей трансляции!