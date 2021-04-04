«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым

Станислав Черчесов впустил к себе в кабинет журналистов «Чемпионата», чтобы обсудить последние события вокруг сборной России.

– Чем вы занимаетесь в первые дни после сбора?

– Мы прилетели в Москву в среду утром, домой попал в 8 утра, часик поспал, поехал по делам, в том числе на телевидение, где давал интервью.

– Часик поспать – это нормально?

– Вообще иногда это много (улыбается). В день нашего с вами интервью я уже в 9:30 был на работе, сдал ПЦР, обсудили с помощниками текущие дела. Наша работа продолжается. Пока вас ждал, смотрел матч Дании с Австрией.

– Как часто сдаёте ПЦР?

– По прилёте – всегда. Нам необходимо зарегистрировать результаты тестирования на Госуслугах. Мы – такие же граждане России, как и все, должны соблюдать закон.

– Несмотря на то что вы вакцинировались?

– Да.

– Почему решились сделать прививку от коронавируса?

– А это разве геройство?

– Нет, просто большинство людей в России еще не привились.

– Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» – лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий.

– Без побочек?

– Да, всё нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным эффектом (улыбается).

– В вашей семье кто-то ещё вакцинировался?

– Нет. А о чём это говорит? О том, что я всё-таки не деспот, и демократические принципы нам не чужды ни в семье, ни в рабочем процессе…

– Сколько футболистов сборной из последнего созыва уже переболели?

– Около 70%. На этом сборе ни один человек не выпал из-за болезни. В итоге команда имела полноценную подготовку к играм, и это сказалось на результате.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– К вам же ещё допинг-офицеры приезжали. Рано навестили?

– В 7:00 приехали, в 8:00 начали. Я задал им вопрос: «Ребята, если в 7 утра допинг есть, то в 10 улетучится?». Всё-таки у команды распорядок, мы готовимся к важным матчам.

– В котором часу был завтрак?

– С 8:30 до 10:30 утра. Стараемся учитывать, что кто-то жаворонок, кто-то сова. Завтрак – специфическое дело. Кстати, второй вопрос у меня возник тоже к допинг-офицерам. После игры мы ждали три часа, пока Джикия сдаст тест на допинг. Может, найти уже какой-то другой способ?

***

– Последние матчи сборной уже удалось пересмотреть?

– Пока нет. Но мы всегда это делаем в обязательном порядке. Есть ещё такой момент, на который я хочу обратить внимание. Хиддинк вот вообще не хотел играть контрольные матчи в марте, потому что команда была просто не готова в это время должным образом. Понимаете? Раньше товарищеские не хотели, а сейчас в марте отборочные матчи играем. Всё меняется, мы к этому готовились. Уже не первый год и не первый март работаем в сборной. Нам надо было проанализировать прошлый опыт. Это ведь отбор на чемпионат мира. Здесь можно сразу закончить, не начав, потому что на прошлых сборах с тремя играми мы не были стабильны.

– Чем март отличается от октября и других месяцев?

– Третьи матчи на коротком отрезке всегда даются с большим трудом. Германия уступила Македонии, Украина сыграла вничью с Казахстаном, Румыния проиграла Армении. Это физиология. В трёх играх вытаскивать из себя ресурсы за такое короткое время – непросто. Причём между встречами всего два дня. Всё это накладывает отпечаток.

– Почему не ротировали перед последним матчем?

– Игроки, выступающие в зарубежных клубах, прилетели только на Мальту. Со Словенией Головин сыграл немногим больше тайма. Ротация всё равно требовалась. А вообще только четыре полевых футболиста сыграли все матчи полностью: два центральных защитника, Марио и Кузяев. Игра всегда подсказывает, как лучше поступить. У нас не было основных игроков середины поля. С Мальтой сразу троих: Оздоева, Зобнина, Баринова. Оздоева всё-таки смогли подготовить – он помог нам в двух играх. Были бы Зобнин и Баринов – имелось бы другое видение состава. Хотя игроки, заменившие их, тоже внесли свой вклад. Просто функционал у всех разный, есть возможность влиять на игру.

– Оздоев справился? Иличич его неплохо так раскидывал направо и налево.

– Иличич раскидывал налево и направо в своей карьере многих. С ним, кстати, постоянно играли Жирков и Кудряшов. Оздоев же справился хорошо, много полезных действий совершил. Если бы чаще играли друг с другом, было бы легче понимать партнёров, было бы ещё больше баланса.

Черчесов устроил спецоперацию по нейтрализации Иличича. Почти получилось Исторический матч для сборной России – раньше по такой структуре команда не играла.

– У вас не бывает ощущения, что вам иногда приходится чуть ли не создавать новую команду?

– Если образно, то да. Но надо поблагодарить РФС и РПЛ, что пошли нам навстречу. Перенесли матчи тура на несколько дней. Игроки получили возможность переключиться на наши требования, у нас было на это некоторое время.

– Чем отличаются требования в сборной от требований в клубах?

– Если вы сейчас от меня пойдёте на другое интервью, вам же тоже надо будет переключиться, настроиться на другого человека. В футболе то же самое. Одно дело играть под флагом своего клуба, другое — под гербом страны. Плюс игроки должны друг с другом пообщаться и зарядиться положительной энергией. Надо, чтобы сборная объединилась, чтобы ребята думали о единой цели. К вопросу о лишних днях: прямо перед началом сбора мы лишились Зобнина. А если бы был ещё тур – могли бы ещё кого-то лишиться, тот же Оздоев не имел бы три лишних дня на подготовку. Кстати, я специально узнавал: сборная Мальты целенаправленно готовилась к этим трём играм аж две недели. Поэтому не удивляйтесь, что они так здорово и компактно играли.

– Показалось, что Мальта ко второму и третьему матчу разогналась.

– Думаете? А может, это мы хорошо с ними сыграли? Почему вы считаете, что Мальта с нами сыграла хуже, чем со словаками? Цифры доказывают обратное. Надеюсь, что и вы увидели положительные аспекты в нашей игре.

– На «Чемпионате» были позитивные тексты о сборной после побед.

– Я хорошо отношусь к вашим вопросам, это ваша работа. Но как вы напишете, так болельщики часто и воспринимают. А нас критика не сильно задевает, но иногда даёт пищу для размышлений.

– Чьё мнение для вас важно?

– Важно, как нас (тренерский штаб) понимает футболист. Как он выполняет ту идею, которую мы должны правильно донести. От этого зависит настроение болельщиков. От этого зависит и то, что вы, журналисты, напишете, хотя и не можете до конца понять определенные моменты. Не потому, что не хотите. Просто вы не обладаете всей информацией, а мы не можем некоторые вещи публично сообщать, потому что они – для внутреннего пользования.

***



– Как вы выстраиваете отношения с игроками? Держите дистанцию или наоборот поближе?

– Это всегда ситуативно. Если я чувствую, что игроку нужен совет, могу ему набрать. Необязательно ждать сбора. Бывают разные обстоятельства. Иногда на сборе случаются моменты, когда нет повода для общения с игроком. Если футболист сам к тебе обращается, то нужно понимать зачем. Он должен зайти и выйти от тебя сильнее. А бывают моменты, когда надо поговорить, а я до конца не понимаю каким образом. И это тот случай, когда лучше промолчать.

– К вопросу о понимании. Вы поговорили один на один с Миранчуком?

– Нет.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Он правильно понял ваш посыл про «золотой актив»?

– Это словосочетание не я произнёс. Не планировал это с ним это обсуждать. Мы за Лёшей наблюдаем в матчах за клуб. Он такой же футболист, как и все. Смотрим, на каких позициях играет, где ему комфортнее. В сборной России во всех трёх играх он принимал участие, в «Аталанте» в основном тоже выходит на замену. Буквально вчера с «Удинезе» появился в конце игры. Анализируем игру не только его, но и всех кандидатов в сборную.

– Вы можете представить сборную, в которой с первых минут играют Головин и Миранчук? Или это слишком рискованно?

– Почему рискованно? Это нормально. Смотря какой соперник, какие задачи. Зависит от слабых сторон оппонента. Всё реально. Если оба в хорошем состоянии, то это один из наших тактических вариантов. Другой момент, что есть фамилии, а есть готовность в конкретный момент.

– А сколько раз отрабатывали вариант с двумя форвардами – Соболевым и Дзюбой?

– Два раза. Ещё до Мальты.

– Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

– Конечно. Жизнь же проходит не только на зелёном прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий. В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре. Это сближает. Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошёл и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным.

– По возвращению Дзюбы в сборную у вас не было сомнений?

– Мы изначально дали чёткую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор. А заголовки: «Черчесов выгнал Дзюбу»… Ясно же сказали, что на него рассчитываем.

– После дубля в ворота Словении Дзюба записал к вам обращение...

– Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел. Но обязательно это сделаю.

– А вы говорили Дзюбе, что рассчитываете на него, несмотря на хайп вокруг скандального видео?

– Работа тренера – подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело – забить. Это и есть уважение. Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?

– Не показалось, что после эмоциональной игры со словенцами Дзюбу немножко не хватило на третий матч?

– Я бы не до конца с вами согласился. Тут результат уводит в сторону, хотя он также был неплох в борьбе – выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнёров. Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артема. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести немного не хватило.

– Не было мыслей всё-таки взять Дзюбу и на предпоследний сбор, но оставить его без капитанской повязки на те три матча?

– Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое. Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший». Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Ещё месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим. А там ещё эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.

«Я объявил — Дзюба забил. Значит, всё правильно». Черчесов — о составе сборной Главный тренер объяснил, почему не пригласил Смолова.

– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

– Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича. «Чемпионат.com» зависит от вас?

– Не особо.

– Так, кого редактор направил на интервью (смеется)? Прошлый созыв сборной был зависим от Кержакова, Аршавина, Павлюченко, Акинфеева, Широкова и других.

– В последнем матче вы обратно заменили Мостового. Обсуждали с ним эту ситуацию?

– Нет, не обсуждал. Рабочая, но нестандартная ситуация. Была одна идея, соперник это увидел, пришлось ещё раз перестраиваться и выпускать Соболева. Поменяли Андрея по тактическим соображениям, потому что в ромбе для него не было места. Вот и всё, что касается обратной замены. А как он сыграл за эти двадцать минут, мы с ним разберем.

– Он второй раз попадает в эту ситуацию. Такое может выбить психологически?

– Тут нет ничего страшного. Ещё раз повторяю, ситуации бывают разные. И игра подскажет, как в том или ином моменте поступить.

– Объятия Марио и Джикии – секундное помутнение?

– Не знаю, пока ответа не нашли. Они, наверное, и сами пока не ответят.

«Джикия думал, против ЦСКА играет». Комичная ошибка защитников сборной России Главный вопрос первого тайма: зачем Георгий и Марио держали друг друга?

– Довольны игрой Шунина в этих трёх матчах?

– Доволен. Но всегда есть что улучшать.

– Он остаётся первым номером?

– Да.

– Это правда, что после матча с Сербией у вас был разговор с Гильерме на повышенных тонах?

– Нет. Такого не было.

– Нет никаких шансов, что Акинфеев вернётся?

– Он принял своё решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам сказать не могу.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Игнашевич своё решение перед ЧМ-2018 поменял, и сложилось неплохо.

– Там была другая ситуация. До того момента я не тренировал Игнашевича ни минуты. Игорь же провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребёнок, он установил новый рекорд. Намёками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо.

***



– Вы следите за ФНЛ? Вообще возможно попасть оттуда в сборную России?

– В сборной России из ФНЛ был Панченко. Тогда его удачная игра совпала с тем, что его знали по РПЛ. Если я вам скажу, что оттуда сейчас можно попасть в сборную, то, возможно, совру. Мы смотрим за командами ФНЛ, в том числе за товарищескими матчами с клубами РПЛ на сборах. Нужно понимать, на каком уровне футболист Х забивает, отбирает или ловит. Тут мы больше отслеживаем, чтобы потом, увидев игрока в РПЛ, оценить его возможности.

– Можно пример?

– За Чистяковым следили, ещё когда он был в ФНЛ с «Тамбовом». По тому же Джикии понимали: вот он здесь, а вот он уже спрогрессировал. Когда мы говорим, что двери сборной открыты, то это не миф. У нас нет задачи — набирать новых игроков, чтобы кому-то понравиться, но если кто-то появляется, то стараемся присмотреться. Тот же Мухин сейчас.

– По Мухину получилось парадоксально. Он изначально не попал в число футболистов, которые вызваны в молодёжку и главную сборную. Когда Зобнин выбыл из-за травмы, то вы пригласили Мухина и даже дали ему несколько минут против Словении. Как футболист может подходить главной сборной, но не подходить молодёжной?

– По-моему, это нормально. Мы вообще хотели его вызывать сразу, но тогда все были здоровы. Как только ситуация изменилась, то его пригласили.

– Какими качествами он вас привлёк?

– Начать стоит с того, что он привлёк не меня, а «Локомотив». Всё остальное – производное.

– Мы слышали, что на зимних сборах в составе «Локо» не было ни одного человека, кто остался без синяков от Мухина. Он действительно уже в 19 лет такой колючий?

– Мы никого не спрашивали об этом. Сами видим, сами принимаем решение. Вышел именно со Словенией, потому что нужно было в середине позицию закрыть. Будь в последнем матче счёт в нашу пользу, то, может быть, и появился бы снова.

– Вы недавно лично пообщались с Николичем. Многое успели обговорить по дебютировавшим Жемалетдинову и Мухину?

– Они уже находились у меня в сборной на тот момент – было поздно уточнять, хотя при каждой встрече с коллегами всегда узнаёшь что-то новое и полезное для работы. Мы ведь и до этого общались с Николичем. Он отлично говорит и по-русски, и по-английски.

Александр Головин и Максим Мухин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Удалось посмотреть матчи молодёжной сборной?

– Удалось.

– Какие впечатления?

– Пока есть результат, воспринимаем его как данность. Ещё обсудим с Михаилом Галактионовым каждого игрока, как мы это обычно делаем.

– С такими результатами тяжело претендовать на Евро с основной сборной?

– Опять же, учитываем уровень сопротивления. На взрослом чемпионате Европы не будет ситуаций, когда ты принимаешь мяч и рядом нет ни одного соперника на расстоянии 20 метров. Если в такой ситуации много брака, то сколько его будет на более высоком уровне? Там соперник окажется ещё ближе.

– На Жиркове возраст сказывается?

– Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый – он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут – всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага (Черчесов кладет их на стол – Прим. «Чемпионата»). Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.

Юрий Жирков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Было бы интересно посмотреть на Самошникова.

– Потерпите. Понимаю, что всем интересно. Сейчас он побывал в команде, и в этом плане для него уже была польза от сбора.

***

– Недавно появилась новость о премиальных в сборной России. Утверждалось, что команда получает 20 миллионов рублей за каждую победу. Это верные данные?

– Какой смысл комментировать вбросы в телеграмм каналах с недостоверной информацией?

– Но ведь РФС – открытая общественная организация...

– Я уже ответил на этот вопрос.

– Главный тренер сборной России может говорить публично не только о футболе?

– Абсолютно понятный для меня вопрос. Периодически участвую в социально-значимых, общественных мероприятиях. Мы и с игроками часто говорим не про футбол. Чтобы понять футболиста, нужно много о чем пообщаться. А вообще у главного тренера сборной, на мой взгляд, более публичная роль, чем у тренера клуба. Роль, которую надо выполнять. Кстати, зарубежным СМИ мы практически никогда не отказываем в интервью. Делаем это, потому что речь о России, в этом контексте мы рекламируем наш футбол за рубежом. Сегодня же, как вы видите, общаюсь с российским СМИ.

– Почему вы снялись в ролике в поддержку поправок в Конституции?

– Я уже не один раз отвечал на этот вопрос, не вижу смысла повторяться. Вы можете спокойно найти эту информацию в прессе.

Фото: rfs.ru

– Вас часто критикует Василий Уткин, другие журналисты. Почему вы им не отвечаете?

– Василий Уткин – талантливый журналист, о чем я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже по-разному видят одну и ту же ситуацию, нередко на одном ресурсе выходят материалы с полярными позициями. Но реагировать на каждую реплику или мнение не могу. Моя должность – главный тренер сборной России. А отвечаю я результатом там [на поле] (указывает на телевизор, где играют сборные Дании и Австрии – Прим.«Чемпионата»). Мы уже в процессе подготовки к Евро – главному турниру 2021 года.



***

– Вы знаете, что ваша фраза «Во-первых, я вас приветствую» уже стала мемом?

– Простите, а когда я это говорил?

– В декабре в эфире канал сборной России в YouTube.

– Ну я же воспитанный человек. Меня папа и мама так учили – поприветствовать людей, с которыми общаешься. Помню, нам и в детском саду говорили, что нужно здороваться.