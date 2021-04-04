«Спартак» — сила! Даже невезение Маслова не остановило команду Тедеско в Ростове

Павел опять забил в свои, но Соболев выручил молодого защитника.

«Спартак» победил в Ростове и сократил отставание от лидера РПЛ «Зенита» до одного очка.

В стартовый состав «Спартака» попали Роман Зобнин и Виктор Мозес, чьё участие в игре было под вопросом из-за повреждений. Павел Маслов, испытывавший определённые проблемы в молодёжной сборной России, тоже вышел в основе. В заявке красно-белых не оказалось только Алекса Крала и Эсекьеля Понсе, а также дисквалифицированного Ильи Кутепова. У «Ростова» состоялось долгожданное возвращение Кэнто Хасимото. Японский полузащитник, забивший пять мячей в 13 матчах после переезда в Россию, не играл с конца октября из-за травмы колена.

Взаимный прессинг обусловил характер матча. Было большое количество единоборств и борьбы за подборы мяча, команды атаковали в основном за счёт длинных передач, забросов за спины защитникам. Радовал высокий, по-настоящему европейский темп, однако игра получалась достаточно простой, так как футболисты не всегда успевали думать и принимать верные решения на высоких скоростях. В результате до середины первого тайма ни «Спартак», ни «Ростов» не пробили ни разу.

Команда Доменико Тедеско реализовала на 23-й минуте свой второй момент. Всё началось с того, что Наиль Умяров выиграл ключевой подбор в центре поля. После этого Виктор Мозес доказал, что и «новички Газизова» способны делать разницу. Молодой Николай Поярков неплохо действовал против нигерийца, когда «Ростов» владел мячом, но как защитнику ему ещё есть куда расти.

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При счёте 0:1 игра в общем-то не изменилась. Но ростовчане выигрывали единоборства и успешно давили на слабые места «Спартака», поэтому дважды забили за пять минут. Какой же невезучий Павел Маслов: то пенальти привезёт, то автогол создаст! Вот только в эпизоде на 27-й минуте больше вопросов к Самуэлю Жиго: удивительно, насколько легко терроризировавший оборону красно-белых Али Соу убрал француза в штрафной, поставив корпус.

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Третий мяч — следствие ошибок Айртона и Зобнина. Полузащитник сборной России напрасно бросил Георгия Махатадзе: и бразильцу не помог, и автора гола оставил свободным. Ни для кого не секрет, что технически Махатадзе подготовлен здорово: центрхав «Ростова» это и показал, исполнив очень неудобный для Александра Максименко удар.

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Впрочем, по ударам «Спартак» всё-таки в два раза превзошёл «Ростов» к перерыву — 10:5 (в створ — 4:2). Так что вполне логично, что эти 45 минут завершились вничью. Гол Александра Соболева «в раздевалку» во многом сделал Айртон, накрутивший Алексея Козлова и подавший с правой ноги. Чуть-чуть форварду и повезло с рикошетом от ноги Хайтама Алеесами. Хотя везёт тому, кто доигрывает эпизоды до конца.

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Не пропал огонь из игры и во втором тайме. Показалось, что после перерыва Тедеско выше поднял линии, рисковал ради победы. «Спартак» по такой игре мог пропустить после любой длинной передачи за спины защитникам, тем не менее и шансы забить увеличились. Квинси Промес до 58-й минуты был не слишком эффективен, в отличие, например, от полезного в переходах Джордана Ларссона, однако угловой голландец подал идеально — прямо в нужную точку. Капитан «Ростова» Максим Осипенко очень странно действовал на стандарте: ни выпрыгнул, ни попытался хотя бы в корпус сыграть. Поймавший кураж Соболев воспользовался этим, оформив дубль головой.

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Спартаковцы уже контролировали ситуацию на поле. Чувствовалось, что физически они готовы лучше соперника. Не зря Тедеско нагружал на зимних сборах своих футболистов, словно космонавтов. «Спартак» после перерыва — это сила. «Ростов» — игра на морально-волевых. Хозяева безнадёжно проигрывали центр поля, так что Валерий Карпин, возможно, даже запоздал с заменами.

Благодаря свежим игрокам «Ростов» смог перевести игру на чужую половину, да и «Спартак» уже явно играл на сохранение минимальной победы. Но каких-то сложных задач перед обороной красно-белых команда Карпина не поставила. У хозяев был акцент на фланги (герой матчей сборных Хорен Байрамян должен был использовать слабости в зоне Мозеса), они всё ещё надеялись на рывки Соу. Правда, гамбиец заметно подустал. Во втором тайме москвичи тоже перебили ростовчан — 8:5 (в створ — 3:1).

Взяв три очка, спартаковцы будут в хорошем настроении ждать результата завтрашнего матча «Зенита» с «Химками» и готовиться к дерби с «Локомотивом».