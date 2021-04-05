«Будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом». Колонка Червиченко

«Спартак» одержал непростую победу в Ростове-на-Дону и продлил победную серию в чемпионате России. Команда Доменико Тедеско сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко разобрал игру московского клуба и рассказал, что ему не понравилось в действиях Романа Зобнина.
Будет смешно, если «Спартак» с такой обороной станет чемпионом. Это будет означать полнейшую деградацию нашего чемпионата. Именно если команда с такой обороной возьмёт титул. Это прям беда-беда. Закономерны наши поражения на европейской арене.
Сама игра была хорошая. Тедеско выпустил всю атакующую мощь, желая в первом тайме решить исход. Вряд ли он не понимал, что к 70-й минуте всё нападение будет еле-еле волочить ноги. Это мы и увидели. Сегодня красно-белые выиграли за счёт лучшего качества игроков. Если вспомним гол Мозеса, то за пять минут до этого из такой же позиции должен был забивать Поярков, но завозился, пытался отдать. У Соу было не меньше моментов, чем у Соболева. Но Соболев моментами воспользовался, а Соу нет, хотя мог развернуть игру в другую сторону. Решило качество игроков, а не что-то ещё.
Я сразу думал, что Маслов постарается помочь «Ростову».
Павел старался, помог, сделал, что мог. Однако надо парня поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно. Но надо всем сделать так, чтобы его полоса закончилась. Он хороший защитник: неуступчивый, бойчуган, здоровья хватает. Мне он нравится. От автоголов один рецепт: монастырь, святая вода, ванна, найти хорошего батюшку. Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить. Уже столько на нём пенальти и автоголов… Ужас. Уж очень стабильно у него это. Мне кажется, такого ещё никогда не было.
Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало. Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво.
Тедеско бросил все силы на блицкриг, как соотечественники 80 лет назад, но не удалось.
Даже если Тедеско возьмёт титул, я бы не стал уговаривать его остаться. Особенно по сегодняшней игре. Команда ведёт 1:0, потом проигрывает. «Спартак» после 3:2 катал мяч на отбой в надежде на контратаки, на которые ни у кого не осталось ресурсов. Думаю, сегодня он провёл плохой матч как тренер. А эти его метания по бровке… Будь «Спартак» менее скандальной командой в части судейства, то Тедеско мог опять устроиться на жёлтую карточку. Вряд ли он актёрствует, он на эмоциях, но смотрится так себе.
«Спартак» — молодцы, показывают яркий отрезок. Но пока не видно, где «Зенит» может споткнуться, не на «Краснодаре» же. Тем более «быки» без тренера. Только если с «Локомотивом» питерцы могут потерять очки. У «Спартака» календарь сложнее.
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