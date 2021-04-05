«Будет смешно, если «Спартак» станет чемпионом». Колонка Червиченко

«Спартак» одержал непростую победу в Ростове-на-Дону и продлил победную серию в чемпионате России. Команда Доменико Тедеско сократила отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка. Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко разобрал игру московского клуба и рассказал, что ему не понравилось в действиях Романа Зобнина.

«Спартак» — сила! Даже невезение Маслова не остановило команду Тедеско в Ростове Павел опять забил в свои, но Соболев выручил молодого защитника.

Будет смешно, если «Спартак» с такой обороной станет чемпионом. Это будет означать полнейшую деградацию нашего чемпионата. Именно если команда с такой обороной возьмёт титул. Это прям беда-беда. Закономерны наши поражения на европейской арене.

Сама игра была хорошая. Тедеско выпустил всю атакующую мощь, желая в первом тайме решить исход. Вряд ли он не понимал, что к 70-й минуте всё нападение будет еле-еле волочить ноги. Это мы и увидели. Сегодня красно-белые выиграли за счёт лучшего качества игроков. Если вспомним гол Мозеса, то за пять минут до этого из такой же позиции должен был забивать Поярков, но завозился, пытался отдать. У Соу было не меньше моментов, чем у Соболева. Но Соболев моментами воспользовался, а Соу нет, хотя мог развернуть игру в другую сторону. Решило качество игроков, а не что-то ещё.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» Я сразу думал, что Маслов постарается помочь «Ростову».

Павел старался, помог, сделал, что мог. Однако надо парня поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно. Но надо всем сделать так, чтобы его полоса закончилась. Он хороший защитник: неуступчивый, бойчуган, здоровья хватает. Мне он нравится. От автоголов один рецепт: монастырь, святая вода, ванна, найти хорошего батюшку. Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить. Уже столько на нём пенальти и автоголов… Ужас. Уж очень стабильно у него это. Мне кажется, такого ещё никогда не было.

Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился. А ведь именно его со Словакией и не хватало. Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво.

Андрей Червиченко бывший президент «Спартака» Тедеско бросил все силы на блицкриг, как соотечественники 80 лет назад, но не удалось.

Даже если Тедеско возьмёт титул, я бы не стал уговаривать его остаться. Особенно по сегодняшней игре. Команда ведёт 1:0, потом проигрывает. «Спартак» после 3:2 катал мяч на отбой в надежде на контратаки, на которые ни у кого не осталось ресурсов. Думаю, сегодня он провёл плохой матч как тренер. А эти его метания по бровке… Будь «Спартак» менее скандальной командой в части судейства, то Тедеско мог опять устроиться на жёлтую карточку. Вряд ли он актёрствует, он на эмоциях, но смотрится так себе.



«Спартак» — молодцы, показывают яркий отрезок. Но пока не видно, где «Зенит» может споткнуться, не на «Краснодаре» же. Тем более «быки» без тренера. Только если с «Локомотивом» питерцы могут потерять очки. У «Спартака» календарь сложнее.