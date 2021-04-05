Маслов чаще забивает в свои ворота, чем в чужие. Антирекорд РПЛ — близко

Ещё недавно Павел Маслов считался одним из самых прогрессирующих игроков РПЛ, однако после зимней паузы его словно подменили. В четырёх матчах за «Спартак» Маслов дважды забивал в собственные ворота! Не скоро забудут и про двойной «привоз» на молодёжном Евро — пару пенальти с Францией (0:2). Защитнику катастрофически не везёт этой весной!

Защитника сборной России затравили из-за пенальти. Оставьте Маслова в покое! Поражение от Франции нельзя вешать на одного спартаковца.

Мы не станем потешаться над ошибками молодого защитника. Всё это похоже на жуткое стечение обстоятельств, при котором именно Маслов раз за разом оказывается крайним. Однако факт остаётся фактом — уже сейчас Павел входит в число лидеров РПЛ по автоголам. Рассказываем, кто забивал в свои ворота чаще.

Соломон Кверквелия

180 матчей, 4 автогола

Грузинский защитник, ныне выступающий за «Ротор», отмечался автоголами в других клубах — «Рубине» и «Локомотиве». В каждом из них Кверквелия по два раза палил из «самострела». В «Роторе» пока автоголов на его счету не было.

Денис Колодин

244 матча, 4 автогола

Колодина помнят по пушечным ударам и удивительной для защитника результативности. Так, например, в сезоне-2007 он забил 9 мячей в РПЛ! Но случались голы и в собственные ворота. Больше всего пострадало «Динамо» (2 автогола), по одному мячу — получили нижегородская «Волга» и «Уралан».

«Пушка страшная!» Куда пропал один из героев Евро-2008 Денис Колодин На пике карьеры динамовский защитник забивал больше Титова и Веллитона!

Виталий Дьяков

121 матч, 3 автогола

Играя за «Ростов», Дьяков умудрился записать на свой счёт 3 автогола. Интересно, что в «Динамо» и «Томи» таких казусов с ним не случалось. Не забивал Дьяков в свои ворота и в ФНЛ за «Спартак-2».

Ризван Уциев

240 матчей, 3 автогола

Экс-капитан «Ахмата» трижды огорчал собственных киперов. Последний раз это случилось с ним в сезоне-2016/2017: тогда Уциев случайно срезал мяч в ворота после передачи Александра Гацкана. С тех пор Ризван по своим не стрелял.

Александр Амисулашвили

208 матчей, 3 автогола

Антирекорд чемпионатов России по количеству автоголов в одном сезоне установил защитник «Спартака» Александр Липко — в 1996 году он забил два мяча в ворота своей команды. Первым это «достижение» в 2008 году повторил футболист нальчикского «Спартака» Александр Амисулашвили.

Позже два автогола в течение одного сезона забивали защитник «Рубина» Роман Шаронов, бразилец Дуглас из «Динамо», капитан «Зенита» Николас Ломбертс и вышеупомянутый Соломон Кверквелия (тогда он выступал за «Рубин»). Ещё один раз Амисулашвили забил в свои ворота, уже будучи игроком «Краснодара».

Павел Маслов

31 матч, 3 автогола

В среднем Маслов забивает в свои каждые 10 матчей! Два автогола и вовсе случились за один месяц, причём похожи они как две капли воды: оба раза Павел, прерывая прострел, срезал мяч в собственные ворота. Он, кстати, пока забивает чаще в свои ворота, чем в чужие — на его счету всего 2 забитых мяча за «Спартак-2».

Если Маслов совместно с тренерским штабом «Спартака» не решит проблему, то антирекорд может скоро обновиться. До лидирующих Колодина и Кверквелии остался один автогол, хотя матчей у них намного больше (244 и 180 соответственно).