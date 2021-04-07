У Неймара – самый большой талант в современном футболе. Но он потратил его впустую

Недавняя новость о Неймаре – он был удалён в матче с «Лиллем», который «ПСЖ» проиграл, а после финального свистка затеял драку в подтрибунном помещении. И теперь его ждёт дисквалификация.

Наверное, вы не удивлены. Вообще, все новости, связанные с Неймаром, легко делятся на три макрокатегории: Неймар получил травму, Неймар был удалён, Неймар может уйти из «ПСЖ». Они чередуются в произвольном порядке и совершенно заслоняют более редкие, футбольные новости.

В этом виноват не только Неймар. Во Франции очень своеобразный чемпионат, судьи не защищают его так же, как в Испании защищают Месси, а в Италии Роналду. Материал об этом выходил на «Чемпионате» после очередной резонансной травмы бразильца, так что не буду повторяться. Скажу только, что постоянные травмы он получает не на пустом месте – например, со «Страсбургом» Неймар сломался (и пропустил плей-офф Лиги чемпионов) в матче, где судьи никак не наказали соперника за три подряд подножки в одном эпизоде.

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Собственно, с тех пор ничего не изменилось. Два месяца назад в матче с «Каном» Неймар получил травму в эпизоде, где против него снова нарушили правила. Его пришлось менять – а после матча тренер соперников над ним пошутил: «Не буду плакать из-за поражения, оставлю это Неймару». Вы можете представить, чтобы над любым другим футболистом смеялись, когда он получал травму? Тренер игрока, что эту травму нанёс?

Сейчас подходящий момент, чтобы Неймару посочувствовать, но в том-то и дело, что как раз сочувствия он не вызывает. Такая уж это личность – ему трудно сочувствовать. Но дело в том, что страдает в этой ситуации не только Неймар.

Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Мне не хватает ярких футболистов. Последние 12 лет были эпохой Месси и Роналду – плюс все остальные. Конечно, были периодические пики, когда кому-то почти удавалось отодвинуть их от «Золотого мяча», как Рибери в 2013 году, Снейдеру и Иньесте в 2010-м, но на сопоставимом уровне стабильности, мастерства и влияния так долго не был никто. Так вот, Неймар, даже если брать не награды, а просто вклад в игру, – самый недореализованный футболист десятилетия. И это не только его личная проблема. Это потеря и для футбола. Прошу прощения за пафос, но за всеми его капризами и скандалами мы стали забывать о том, какой это фантастический игрок.

Его статистика в «Барселоне» просто феноменальна. В сезоне 2013/14 он провёл 45 игр во всех турнирах – набралось 30 голов и голевых передач. Это был первый сезон, Неймар только адаптировался. Дальше стало намного лучше. В сезоне 2014/15 он сыграл в 54 матчах и набрал 49 очков по системе «гол+пас», а «Барселона» выиграла всё. В сезоне 2015/16 он сыграл в 52 матчах и собрал аномальные 56 результативных действий, через год – 46 матчей и 46 результативных действий.

Это статистика почти на уровне Месси и Роналду, но дело не только в ней. Неймар был одним из самых зрелищных футболистов в мире, он был создан для больших матчей. Вспомните камбэк «Барселоны» с «ПСЖ». Пусть это был не лучший в мире футболист, но и в категорию «все остальные» он точно не входил. Всё изменил переход во Францию.

В первом сезоне в «ПСЖ» он сыграл 30 матчей во всех турнирах и набрал 44 балла по системе «гол+пас». В следующем сезоне – 28 и 37. В следующем – 28 и 31. С начала нынешнего сезона – 20 и 19. Падает не только его результативность, но и банально количество матчей. В Испании он принимал участие в 90% матчей, во Франции – чуть больше, чем в 50%.

Неймар забил выдающийся гол, а «ПСЖ» отыгрался на «МЮ» за всё — и за судей, и за невезение Победа на «Олд Траффорд» была нужна не только для борьбы за выход из группы. Это ещё и личное.

Хави не получил «Золотой мяч», Ибрагимович не выиграл Лигу чемпионов, но Неймар просто недостаточно поиграл в футбол. Ему 29 лет, похоже, что лучшие годы карьеры позади. Тем хуже, что уже четвёртый сезон он играет там, где по большому счёту интересует только одну страну, а не весь мир. И там, где ему, в общем, не с кем играть. Матчи «ПСЖ» с «Монако», «Марселем», «Лионом» не превратили Францию в новую АПЛ или Примеру и не смогли завоевать массового зрителя в других странах. Не факт, что они смогли стать вызовом для самого Неймара – он не стал лучше, даже не сохранил прежнюю результативность.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Можно сказать, что Неймар сам виноват. Это правда: он выбрал провинцию, выбрал деньги, выбрал более простой путь. Ну, либо позволил своему отцу-агенту выбрать всё за него. Но, возможно, не так уж важно, кто именно виноват. Важнее, что футболистов с таким бьющим талантом, которые при этом настолько не реализовали себя в профессии, довольно мало.

Назовите ассоциации с его именем. Например, Неймар: симуляции, травмы, вечеринки, слёзы, провокации, окружение. Можно и по-другому, например, Неймар: голы, финты, талант, магия, величие, победы, трофеи. Выберите сами, что кажется более правдоподобным. В нём есть и то, и другое, просто в «Барселоне» и в «ПСЖ» расцвели разные качества.

Впереди у него не так много времени и не то чтобы отличные перспективы. С одной стороны у него такие финансовые запросы, что мало какой клуб их удовлетворит. С другой стороны – возрастной травматичный футболист с уже хроническими проблемами с дисциплиной также выглядит не лучшей инвестицией. Остаётся либо какая-то радикальная перемена в самом Неймаре, либо «ПСЖ» — в комплекте с чемпионатом Франии, который тоже не меняется.

В лучшем случае (если не вмешаются травмы), у него будет несколько ярких эпизодов, когда он напомнит о своём таланте. Возможно, в каком-то розыгрыше Лиги чемпионов, возможно, на чемпионате мира. Но это максимум – и если не вмешаются травмы. Этого мало. В то время как Златан продолжает играть в 39 лет, а Криштиану и Месси не только играют, но и больше всех забивают в своих чемпионатах, Неймар пропускает почти половину матчей за сезон.

В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы? И можно ли обойтись обычными кроссовками, если и дальше планируешь играть на «коробке» во дворе.

Он ещё может лично обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов, но даже это не компенсирует всё, что он уже не успел сделать раньше. Может, он в любом случае не стал бы фигурой масштаба Месси и Роналду, но по масштабу своей недореализованности он точно опередил всех.

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