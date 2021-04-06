«Промеса наказали ни за что». Разбор судейства 24-го тура РПЛ

Завершившийся 24-й тур РПЛ прошёл без судейских скандалов. Но вопросы к судьям всё равно есть: например, по четырём пенальти в матче «Тамбова» и ЦСКА – неужели все были назначены правильно? Немного недовольными работой арбитра могли остаться и в «Рубине», и в «Спартаке». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей в каждом матче РПЛ прошедшего тура. И похвалил арбитров.

Слово Федотову.

Это был лучший тур нынешнего сезона для судей. Очень много хороших оценок и положительных решений. И даже в случаях с отрицательными оценками моменты, за которые оценки снижались, очень сложные.

«Ротор» – «Локомотив» – 0:2

Хорошая работа Панина. Ничего сверхъестественного там не было. Он старался, молодец, оценка 8,4.

«Рубин» – «Сочи» – 1:0

К Безбородову немного вопросов, но можно спросить у помощника. На 18-й минуте он зафиксировал положение вне игры у Костюкова, хотя офсайда там не было. Позиция у помощника была плохая, у Костюкова было ещё полметра до положения вне игры. Если бы «Рубин» забил, то Волошин, работавший на VAR, точно вмешался бы в этот эпизод.

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А у Безбородова можно спросить про жёлтую карточку Зотову – она оказалась у него четвёртой. Контакта между Зотовым и 13-м номером «Сочи» не было. Зотов в подкате пытался выбить мяч, причём ноги в итоге подгибал, а футболист «Сочи» перепрыгнул и упал. Если натянуть, то можно назначить свободный удар – катится, скорость. Но тут важно, что позиция Безбородова не позволяла ему чётко оценить произошедшее – он выглядывал из-за игроков и решил, что был контакт. «Рубин» может отметить эту жёлтую. Оценка Безбородова – 8,3.

«Краснодар» – «Ахмат» – 0:5

На матче работал Левников. На 82-й минуте он правильно разобрался с симуляцией, когда Ари прокинул мяч мимо защитника и начал заваливаться, а потом искал контакт. Защитник убрал ногу, это симуляция – Левников разобрался.

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На 88-й минуте он назначил 11-метровый, посчитал, что игрок «Краснодара» сыграл рукой. Но VAR в лице Матюнина исправил ошибку – там была игра головой. Левников правильно отменил 11-метровый и жёлтую. Момент сложно понять в динамике, всем показалось, что была рука – она перекрывала голову. Да, оценка 7,9, но, если бы не этот момент – оценка была бы 8,5.

«Динамо» – «Уфа» – 4:0

На матче работал Сиденков, на VAR – Москалёв. Сиденков не работал два тура после скандального матча между «Химками» и «Ростовом». Судья в поле он хороший, но на VAR – никакой. В этом туре он судил в поле, разобрался с 11-метровым на 39-й минуте в ворота «Уфы». Он находился в хорошей позиции, всё видел, молодец. Оценка у него 8,4.

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«Урал» – «Арсенал» – 2:0

Здесь судил Иванов, а на VAR работал Васильев. Он вовремя включился, на второй минуте увидел момент, когда защитник «Урала» совершил фол по неосторожности. Да, пытался сыграть в мяч, поэтому это не красная карточка, а назначение 11-метрового и жёлтая. Момент несложный, но надо было включиться сразу после старта игры, что он и сделал. Оценка – 8,4.

«Тамбов» – ЦСКА – 1:2

Первый пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Тамбовом» назначен по делу. Сыграть в мяч Дивеев не успел и попал игроку «Тамбова», который прикрывал мяч корпусом, в ногу. Это нарушение правил. Мешков был в хорошей позиции и сразу назначил 11-метровый удар. Это реально сложный момент, он разобрался.

Что касается первого 11-метрового в ворота «Тамбова», то Мешков пропустил момент, помощник помочь не мог. Алиев поднимал руку, она в неестественном положении, поэтому назначить 11-метровый в ворота «Тамбова» – правильное решение.

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11-метровый в ворота «Тамбова» на 51-й минуте тоже назначен верно. Скорее всего, Мешкову подсказал помощник. Рука у игрока «Тамбова» отставлена в сторону, поэтому это пенальти и жёлтая карточка. Третий пенальти в ворота хозяев (на 63-й минуте) назначен правильно. Игрок «Тамбова», выпрыгивая, выставил руку в сторону. Пенальти и жёлтая карточка – верное решение.

У Мешкова оценка 7,9 (8,6). Но я не удивлюсь, если он получит назначение на следующий матч.

«Ростов» – «Спартак» – 2:3

Это тот момент, когда сложно понять, как судит Кукуян. Он концентрируется на тяжёлых по вывеске играх, вот и этот матч провёл хорошо. Но почему-то в играх с меньшим статусом он никуда не бежит и вваливает странные пенальти за нарушения, которое было за два метра до штрафной – это я про матч «Торпедо» и «Нижнего Новгорода». В какие игры он играет? Не может такого быть, что матч «Спартака» важен, а «Торпедо» – нет.

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Отметил бы один спорный момент – Кукуян наказал Промеса карточкой ни за что. Нападающий перепрыгивал игрока «Ростова», тот сам воткнулся в землю и закричал. Контакта с Промесом не было, так что Кукуян выдумал жёлтую Промесу. В остальном он давал бороться. Оценка 8,4.

«Зенит» – «Химки» – 2:0

Гол «Зенита» в ворота «Химок» отменён Шадыхановым правильно. Никто бы не понял, если бы его засчитали – был удар по лицу. Но есть вопрос к помощнику – почему он не вмешался в эпизод, не подсказал? В матче «Тамбова» и ЦСКА помощники пенальти назначают, а тут тишина.

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Два момента с Азмуном в штрафной– это Шадыханов поднял планку. Так и должны делать арбитры – показывать одинаковое отношение к тем или иным эпизодам. Не стал бы говорить про то, какой судья хороший, пускай старается дальше. Оценка 8,3 – на восьмой минуте он пропустил фол, а помощник не вмешался.