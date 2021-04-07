Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше

Юрген Клопп сделал три изменения по сравнению с матчем с «Арсеналом». Жота с первых минут играл в атаке вместо Фирмино, а Вейналдум и Кейта появились в полузащите вместо Милнера и Алькантары. Кейта долго не играл после травмы и Клопп прокомментировал его возвращение с редкой для таких матчей откровенностью. «Я не мог больше оставлять его вне игры после того, что видел на тренировках в последнее время. Кроме того, он даёт нам особые возможности. «Реал» играет персонально, поэтому нам нужны дриблёры, парни, которые могут развернуться и извлечь из этого преимущество». Расстановка осталась прежней – 4-3-3 с уже почти привычной парой Филлипс – Кабак в центре защиты.

Зинедин Зидан прямо перед матчем потерял Варана, заболевшего коронавирусом, и тоже остался без обоих основных центральных защитников. Поэтому пару в центре обороны составили Начо и Милитао. В остальном – без сюрпризов. Менди вернулся на родную позицию левого крайнего в четвёрке, а Винисиус вернулся в старт после того, как в матче с «Эйбаром» получил отдых.



Основные сюрпризы Зидана пришлись не на состав и схему, а на интерпретацию схемы. Без мяча «Реал» выстраивался в 4-4-2, причём в пару к Бензема поднимался Кроос. Они играли по центральным защитникам, а Винисиус и Асенсио садились глубоко и не встречали фулбеков «Ливерпуля», пока те не приближались к центру поля. С такой расстановкой против Кейта постоянно оказывался Каземиро – худший вариант, чтобы идти в обводку.



Кажется, атакующие планы Зидана были довольно осторожными: в первой фазе «Реал» сосредотачивал большое количество игроков возле штрафной, а Кроос и Модрич стояли рядом с центральными защитниками. Видимо, это было нужно для того, чтобы сохранять мяч под мощным высоким прессингом – владение было бы стерильным, но лучше такое, чем терять мяч на своей половине поля. Но «Ливерпуль» сам упростил сопернику задачу.

С первых минут высокий прессинг гостей был на удивление пассивным. Возможно, из-за глубоких позиций полузащиты «Реала»: Кейта и Вейналдум не поднимались настолько высоко, а усилий Мане, Жоты и Салаха не хватало, потому что они оказывались слишком в меньшинстве. К середине тайма «Ливерпуль» вообще перестал высоко встречать хозяев.

Это странное решение, которое просто не в стиле «Ливерпуля», сработало ужасно. Проблема в том, что отказавшись от высокого прессинга, гости не отказались от высокой обороны. Два гола «Реала» стали возможны именно благодаря сочетанию этих двух факторов. В обоих случаях Кроос оставался один и пользовался свободой, делая забросы за спину защитникам на Винисиуса. Первый эпизод – особенно показательный, потому что он выдерживал паузу, пока Винисиус не заметил коридор и не рванул в него. Кстати, великолепная обработка Винисиуса не новость, но вот то, как точно он пробил – это приятный сюрприз.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальной странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Во втором эпизоде Тренту удалось прервать передачу, но получилось только хуже: он скинул головой точно на Асенсио.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальной странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

В общем, мало того, что «Ливерпуль» допустил системную ошибку, дав возможность соперникам постоянно играть забросами, к этому добавилась индивидуально слабая игра в эпизодах. Кейта и Вейналдум проигрывали всю борьбу в центре, Трент выключался в защите и легко позволял себя обходить, до Жоты мяч просто не доходил. И все ошибались в простых передачах. У «Ливерпуля» не было позиционных атак и вообще не удавалось зацепиться за мяч на чужой половине поля.



Ситуация была не только ужасной, но и тупиковой: команда продолжала допускать одни и те же ошибки. Поэтому Клопп решился на замену ещё в первом тайме. Он убрал Кейта и выпустил Алькантару. Явное признание в том, что его стартовый план провалился. Нужно было возвращать мяч и контроль.



После перерыва «Ливерпуль» мощно вернулся в игру. Дело не только в замене – резко выросла общекомандная скорость. Гол Жоты в этом смысле очень показателен: гости прошли через пас всё поле, преодолевая прессинг и играя вперёд. В первом тайме «Ливерпуль» так из-под прессинга не выходил: не хватало ни точности паса, ни скорости движения. Как только появилось одно и другое – сразу случился гол. «Реал» не провалился, прессинговал в привычном стиле (с Кроосом впереди), но Александер-Арнольд здорово пробросил мяч мимо Винисиуса, а Вейналдум вообще сыграл блестяще: исполнил сложную стенку с Салахом, ушёл от подката Каземиро, протащил мяч и своевременно отдал на Жоту.

Этот момент мог бы стать переломным в матче, но в итоге остался только эпизодом. И снова дело не в тактике, а в скорости. «Ливерпуль» сумел взвинтить темп игры минут на 10, забил, но потом не потянул этот темп сам. «Реал» тотально забрал мяч (71% владения между голом «Ливерпуля» и своим третьим) и этим погасил все атаки. В немногих атаках гостей у них не было ни метра пространства: в позиционную защиту мадридцы возвращались образцово. Например, на 82 минуте, когда Тиаго здорово раскрутил атаку, казалось, что у Трента наконец получится подготовить подачу, но он не успел: Винисиус идеально отзащищался, съел пространство и заблокировал пас.



Третий гол «Реала» — логичное следствие отрезка, на котором хозяева контролировали игру и владели территориальным перевесом. Момент не был голевым, но Модрич здорово наказал Филлипса за ошибку: тот видел Винисиуса, но не сыграл по нему плотно в центре штрафной, и Модрич тут же выкатил пас под удар. Очень классный гол.



Несмотря на то, что тремя днями раньше «Ливерпуль» сумел дожать «Арсенал» с Фирмино и Жотой в паре в центре нападения, в этот раз Клопп не стал использовать их вместе. Бразилец вышел вместо португальца. Одновременно появился Шакири вместо Кабака – гости перешли на 4-2-3-1 с Вейналдумом и Тьяго в опорной зоне, а Фабиньо спустился в оборону. Не помогло: после 80-й минуты у «Ливерпуля» всего два дальних заблокированных удара.

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»: почему это было так легко На самом деле, к «Ливерпулю» есть пара вопросов. Но «Арсенал» их так и не задал.

Зидан даже не использовал все замены. Он выпустил Вальверде вместо Асенсио, и это было усиление защиты при формальном сохранении схемы, потому что Вальверде – мобильный универсал, способный закрыть не только фланг атаки, но и центр полузащиты. Вторая замена – Родриго вместо Винисиуса – это усиление контратак. Ещё один быстрый свежий игрок на фланг проваливающихся Трента и Филлипса. Это могло сработать, но как раз Родриго испортил атаку два в два неточным пасом. Чистая тренерская победа.

«Аталанту» подвели собственные ошибки, но это и тренерская победа Зидана А ещё «Реалу» очень не хватает новых героев – зато как хороши старые.

«Реал» не выглядел неуязвимым, когда вырос темп, команда стала оставлять пустоты в центре поля, за которые можно было наказать и больше, чем один раз. Но «Ливерпуль» не смог. С такой медленной игрой, с таким количеством индивидуальных ошибок и с таким неудачным сочетанием плохого прессинга с высокой обороной гостям, пожалуй, повезло, что матч закончился с таким счётом.