Винисиус вошёл в историю ЛЧ! Зачем «Реалу» возвращать Роналду, когда есть такой талант?

Кому-то матч «Реал» – «Ливерпуль» показался продолжением крутого боевика от 2018 года, кому-то комедией положений, придуманной для защитников английской команды, но так или иначе главной звездой этого «кино» стал Винисиус Жуниор. Благодаря дублю 20-летнего вингера «сливочные» победили с разницей в два мяча – 3:1.

Бразилец вошёл в историю Лиги чемпионов: стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале турнира. Кстати, только одному футболисту Мадрида удавалось отличиться в плей-офф ЛЧ в более юном возрасте: легендарный нападающий Рауль сделал это в 18 лет и 253 дня.

Поражает не только сам факт дубля Винисиуса Жуниора в четвертьфинале ЛЧ, но и то, как он забивал свои голы. В первом моменте обработал сложнейший мяч то ли грудью, то ли плечом и сразу же атаковал ворота, не дав защитникам «Ливерпуля» догнать себя и заблокировать удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Во втором моменте вовремя отклеился от защитника, открылся в нужной точке у одиннадцатиметровой отметки и пробил в касание в угол. Бразилец не потерял ни доли секунды! Так решают эпизоды великие мастера. Вряд ли будет преувеличением сказать, что Винисиус Жуниор сыграл с «Ливерпулем», как Пеле.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Это первый дубль в карьере Винисиуса Жуниора за «Реал». К 20 годам он забил уже 14 мячей в составе «сливочных», а в нынешнем сезоне у бразильца шесть голов и шесть голевых передач. Не так уж и плохо, если вспомнить, что Зинедин Зидан всего 20 раз выпускал его в основе.

Вероятно, от Винисиуса Жуниора ожидали более резкого взлёта, когда покупали его летом 2018-го за 45 млн евро у «Фламенго». Но любому молодому игроку тяжело совершить прыжок от команды чемпионата Бразилии до европейского топ-клуба. Винисиус Жуниор прогрессирует под руководством Зидана, за ним – будущее «Реала». Из критики от Карима Бензема, судя по всему, сделаны нужные выводы.

Матч с «Ливерпулем» доказал, что «Мадриду» нужно отказаться от мысли о трансфере Винисиуса Жуниора. Какой смысл продавать бразильца? Вернуть 45 млн? Намного больше за него сейчас вряд ли кто-то даст, несмотря на информацию о желании «ПСЖ» выкупить Винисиуса Жуниора (Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн). Однако с годами эта инвестиция окупится в разы: по мнению бывшего тренера «Баварии» по фитнесу Марсело Мартинса, Винисиус Жуниор «станет новым Неймаром, если клуб проявит терпение и всё будет организовано без лишней спешки».

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.

В контексте развития Винисиуса Жуниора худшее решение, которое сейчас мог бы принять президент «Реала» Флорентино Перес, – возвращение Криштиану Роналду. Португалец наверняка будет играть на любимой позиции слева, а, значит, закроет дорогу в основу бразильцу. При этом нет никаких гарантий, что, вложив огромные деньги в Роналду, Мадрид получит результат в Лиге чемпионов. Посмотрите на последние три года Криштиану в «Ювентусе».

Сам Винисиус Жуниор, по крайней мере на словах, был бы рад возвращению пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Криштиану – легенда этого клуба. Он многого достиг. Не знаю, что происходит, но все в «Реале» всегда будут рады видеть Роналду здесь», – сказал бразилец в интервью ESPN.

Сегодня «Реал» нужнее Роналду, чем португалец мадридскому клубу. В 2018-м было наоборот.