Лига чемпионов. Онлайн. Финал-2020? Можно повторить!
«Бавария» — «ПСЖ», «Порту» – «Челси»: два классных матча — в одной трансляции!
Привет, друзья! Лига чемпионов продолжается. И сегодня, 7 апреля 2021 года, нас ожидает — ни много ни мало — ремейк последнего финала! На этот раз «Бавария» с «ПСЖ» столкнулись на стадии 1/4 финала, но от этого крутость пары ничуть не снижается. В параллельном матче сразятся «Порту» и «Челси» — тоже по-своему любопытное противоборство. Для удобства читателей «Чемпионат» объединил две онлайн-трансляции в одну. Начало матчей — 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!
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