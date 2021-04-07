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«Бавария» – «ПСЖ», «Порту» – «Челси»: онлайн-трансляция матчей, 07 апреля 2021, Лига чемпионов, 1/4 финала, где смотреть

«Бавария» — «ПСЖ»
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Финал-2020? Можно повторить!
«Бавария» — «ПСЖ», «Порту» – «Челси»: два классных матча — в одной трансляции!
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! Лига чемпионов продолжается. И сегодня, 7 апреля 2021 года, нас ожидает — ни много ни мало — ремейк последнего финала! На этот раз «Бавария» с «ПСЖ» столкнулись на стадии 1/4 финала, но от этого крутость пары ничуть не снижается. В параллельном матче сразятся «Порту» и «Челси» — тоже по-своему любопытное противоборство. Для удобства читателей «Чемпионат» объединил две онлайн-трансляции в одну. Начало матчей — 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021
ЧЕ-2008 - квалификация. Группа G. 14-й тур
21 ноября 2007, среда. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 1
Нидерланды
1:0 Булыга – 49'   2:0 Корытько – 65'   2:1 ван дер Варт – 89'

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Matt Childs/Pool via Getty Images

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Теги
Челси Бавария ФК ПСЖ ФК Порту •••
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