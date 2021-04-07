Старейший игрок РПЛ завершил карьеру. Месси так и не смог забить Рыжикову

Экс-вратарь «Локомотива», «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков объявил о завершении карьеры. В начале марта 40-летний футболист покинул «Тамбов», испытывающий колоссальные финансовые проблемы. Старейшина лиги заявил, что устал и хочет больше времени проводить с семьёй. Но не прошло и месяца, как Сергей уже начал осваивать новую профессию — тренерскую.

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Начало карьеры и неудачный опыт в «Локомотиве»

Рыжиков начал играть в родном Шебекино Белгородской области, но не сразу занял место в воротах. В детстве Сергей бегал правым полузащитником, а сменил амплуа благодаря бывшему железнодорожнику Полякову.

«Я всегда хотел быть вратарём. Может, ещё повлиял на меня Алексей Поляков, мы с ним жили в одном дворе и частенько вместе играли. Я на него всегда равнялся. Даже было такое, что играли вдвоём против шестерых. Ну у дворового футбола свои правила, иногда непредсказуемые», — вспоминал Сергей.

Свой первый профессиональный контракт Рыжиков подписал с белгородским «Салютом», который в то время испытывал финансовые проблемы. Поэтому следующие два сезона клуб болтался в любителях.

В 2002 году 22-летний Рыжиков перешёл в раменский «Сатурн»: играл в основном за дубль — зато с капитанской повязкой. За первую команду Сергей провёл всего четыре матча, в которых пропустил шесть голов. С «Сатурном» Рыжиков дебютировал в РПЛ (против «Амкара»), но закрепиться в команде так и не смог.

Спустя три года на футболиста вышел московский «Локомотив». Однако, подписав контракт с железнодорожниками, Рыжиков отправился в аренду в «Анжи», который на тот момент выступал в ФНЛ. В сезоне-2005 Сергей провёл за махачкалинцев 39 матчей, в 16 оставил свои ворота в неприкосновенности.

В 2006 году Рыжиков вернулся в «Локомотив», но проиграл конкуренцию как Сергею Овчинникову, так и Алексею Полякову, проведя всего два матча в основе (против «Амкара» и «Ростова»). Новый тренер Анатолий Бышовец отправил вратаря в очередную аренду, на этот раз в «Томь». За сибиряков Рыжиков сыграл пять матчей, в которых пропустил три гола и дважды оставил ворота «сухими».

Расцвет в «Рубине» и интерес «Спартака»

В начале 2008 года «Рубин» выкупил Рыжикова у «Локомотива». По информации Transfermarkt, сумма компенсации за 28-летнего голкипера составила 650 тысяч евро. Курбан Бердыев сразу доверил Рыжикову место в основном составе — и не ошибся: за два сезона — два чемпионских титула!

Крутого достижения Рыжиков добился в Лиге чемпионов: за четыре матча против «Барселоны» ни разу не пропустил от великого Месси. Большой вклад он внёс в победу «Рубина» над каталонским клубом на «Камп Ноу» со счётом 2:1.

Фото: РИА Новости

«После игры мы все порадовались. Но были настолько измотаны, что просто молча сидели в раздевалке. Ни у кого сил не осталось — ни эмоциональных, ни физических. И тут заходит Курбан Бекиевич: «Ребят, а чего вы сидите молча? Вы вообще-то «Барселону» обыграли». Мы переглянулись, но сил уже реально ни у кого не было», — вспоминал Сергей в интервью «СЭ».

В 2010 году Рыжиковым заинтересовался московский «Спартак». Со слов агента футболиста Алексея Сафонова, красно-белые предлагали за 30-летнего голкипера 10 млн долларов. Позже сам Рыжиков рассказывал в интервью «СЭ», почему отказался от перехода: «Рубин» предложил ему те же условия.

«Да, было такое, приглашал Валерий Карпин. Когда Бердыев об этом узнал, то мне тут же сделали такие же условия, которые предлагал «Спартак». И когда я отказался, спартаковцы пригласили Диканя», — рассказывал футболист.

Оставшись в «Рубине», Сергей выиграл один Кубок России и два Суперкубка, поиграл в Лиге Европы. В марте 2013 года он вошёл в Клуб Льва Яшина, сохранив свои ворота «сухими» в 100 матчах за российские клубы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя десять лет после переезда в Казань Рыжиков всё же принял решение покинуть «Рубин» в качестве свободного агента.

«Решение, которое я обсудил с женой Машей, своим агентом Алексеем Сафоновым, окончательное. После десяти лет в Казани я просто хочу сменить обстановку. И хотя это замечательный город, жить здесь мы не собираемся. Собираемся на родину, ближе к родителям», — заявил футболист.

В столице Татарстана с ним прощались как с легендой, а генеральный директор клуба Рустем Сайманов вручил ему памятную футболку с цифрой 359 на спине (по количеству матчей в составе «Рубина»). Позже футболист в интервью порталу «Гол» пояснил, что уходил не из «Рубина», а подальше от Курбана Бердыева и Виталия Кафанова.

«Может быть, я сам себя не подготовил к возвращению Кафанова и Бердыева. Может быть, ждал от них большего, хотя не имел права чего-то ждать. Ждал, что вернётся тот Бекиевич или Витальевич, которые уходили. Но нет. Пришли другие интересы, другие видения на игроков. Было больновато. Если честно, я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова», — сказал Рыжиков.

Почему ушёл из «Тамбова»?

Уже летом 2020 года, после двухгодичного пребывания в самарских «Крыльях Советов», 39-летний вратарь неожиданно объявился в «Тамбове». Впрочем, задержался он там ненадолго — пока клуб окончательно не обнищал.

«У меня лишь три седых волосика!» Рыжиков и в 40 лет остаётся в РПЛ Душевное интервью с главным ветераном лиги.

В начале марта Рыжиков заявил, что его задолженность по зарплате составляет уже пять месяцев.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей. Я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – пять месяцев без зарплаты», — сказал футболист.

Спустя несколько дней Рыжиков объявил о том, что покидает «Тамбов» и планирует в ближайшее время завершить карьеру.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьёй. Скорее всего, всё идёт к завершению карьеры», – сказал 40-летний голкипер в интервью Metaratings.

В истории российского футбола Рыжиков оставляет заметный след. На данный момент по количеству «сухарей» в РПЛ (134) он уступает только Акинфееву (221).

Чем Рыжиков занялся после завершения карьеры?

После ухода из «Тамбова» 40-летний футболист взял время на отдых. В середине марта генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «Чемпионату» не исключил вариант, при котором Рыжиков может получить должность в клубе.

«Если Слуцкий уйдёт, то только в «Реал»! Победа над «Зенитом» — новый плюс в карму тренеру Рустем Сайманов объяснил, как «Рубин» смог потрепать лидеров российского футбола.

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов.

Уже в начале апреля Рыжиков прибыл в расположение казанского клуба — но пока только на стажировку — познакомиться с методами работы Леонида Слуцкого.

Фотографии экс-голкипера с тренировочной базы «твиттер» «Рубина» сопроводил шуточной подписью: «Когда новенький первый раз пришёл в класс и скромно держится в стороне. Сергей, ты дома».

Хочется верить, что уже совсем скоро в российском футболе появится ещё один талантливый молодой тренер, способный заявить о себе в РПЛ. Такому богатому опыту грех не найти применения. А пока Рыжиков будет «набивать руку» в команде блогера и ведущего канала «КраСава» Евгения Савина.