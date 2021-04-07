Тамбовский ноунейм опередил и Акинфеева, и сборников России! Лучшие вратари 24-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» возвращается с нашей постоянной рубрикой. Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 24-го тура.
Слово Владимиру.
По итогам 24-го тура в пятёрке не оказалось лидеров нашего рейтинга. При этом голкиперы, которые попали в число лучших, сыграли очень надёжно и ярко и принесли своим командам очки.
5. Виталий Гудиев, «Ахмат»
Разгромное поражение «Краснодара» от «Ахмата» — абсолютно неожиданный результат. Гудиев отыграл на ноль на выезде, но стоит отметить, что и краснодарцы не были так агрессивны в атаке, как мы к этому привыкли. Моменты у ворот «Ахмата» не были слишком сложными, но Виталий намертво фиксировал все удары соперников со средней и дальней дистанции и после рикошетов, как в эпизоде с выстрелом Кабеллы на 79-й минуте. Также выделю сейв Гудиева после удара Газинского в упор на 33-й минуте — хоть игрок «Краснодара» и попал прямо во вратаря, но позиция была убойной.
4. Андрей Лунёв, «Зенит»
Против «Химок» Лунёв провёл «сухой» матч, совершив несколько спасений с высокой степенью сложности. Трудности для Андрея начались с первых минут, но было видно, что он вышел на поле собранным и сконцентрированным. На 2-й минуте Дагерстоль плотно бил в угол по нестабильной, виляющей траектории. Лунёв среагировал на удар и отбил мяч так, чтобы не последовало добивания. Фиксировать его намертво в данной ситуации было сложно. Вратарь при ничейном счете спас «Зенит», который оказался не совсем готов к началу матча.
На 54-й минуте, уже при счете 1:0, Лунёв отразил удар Глушакова, но даже арбитр этого не заметил и поставил удар от ворот. Полузащитник «Химок» видел, что дальний угол открыт. Мяч шёл по уходящей траектории, но Андрей успел быстро переместиться, своевременно оттолкнуться и достать его кончиками пальцев.
3. Виталий Сычёв, «Тамбов»
Мы просто не имеем права не отметить игру Сычёва против ЦСКА. Он совершил огромное количество сложных и важных спасений. Даже они не помогли «Тамбову» добиться положительного результата, хотя и предотвратили разгром. И именно действия вратаря до последней минуты сохраняли хозяевам надежду на ничью.
На 19-й минуте, когда «Тамбов» уже вёл в счете, Рондон бил головой с трёх метров. Убойная позиция — перед венесуэльцем был открыт весь створ ворот. Сычёв не пошел на перехват – сначала он занял правильную позицию относительно Фернандеса, который скидывал мяч на Рондона, потом переместился относительно бьющего, выудил мяч с линии ворот и в броске отбил его в сторону. Убойнейший голевой момент, в котором вратарь проявил себя блестяще.
А на 64-й минуте Виталий отбил пенальти. Влашич нанёс плотный удар впритирку со штангой, но Сычёв своевременно среагировал, вытянулся в струнку и вытащил мяч из мёртвой зоны. На 78-й минуте Чалов вошёл в штрафную, оказавшись на рандеву с вратарём. Сычёв занял правильную позицию, которая позволила ему среагировать на удар как в дальний, так и в ближний угол — вся зона обстрела была под его контролем. Виталий хладнокровно выбросил ногу и отбил мяч, летевший в дальний угол.
2. Юрий Дюпин, «Рубин»
Юрий отметился качественной и надёжной игрой в напряжённом матче с «Сочи». Вратарь оказал огромное влияние на результат и забрал «сухарь». На 19-й минуте Новосельцев бил из пределов штрафной с острого угла. Пока защитник «Сочи» раздумывал, что делать с мячом, Дюпин стремительно выскочил из ворот, сократил дистанцию на 5-7 метров и спас свою команду — фактически Новосельцеву некуда было бить. Удар всё равно получился сильным и плотным, но именно благодаря своевременным действиям Дюпин смог перевести его рукой на угловой.
Второй момент, красивый и эстетичный, произошёл на 42-й минуте, когда Заболотный наносил удар под перекладину из-за пределов штрафной. Дюпин находился в правильной позиции и в прыжке кончиками пальцев дальней руки достал мяч.
1. Ярослав Годзюр, «Урал»
Против «Арсенала» Годзюр провёл «сухой» матч и совершил несколько важных спасений. Уверенная победа не была бы возможна без участия вратаря. Ключевым стал сейв после пенальти уже на 3-й минуте. Ярослав действовал очень хладнокровно: заранее выбрал угол и своевременно – не до удара и не с опозданием – среагировал и поймал мяч. Вратарь спас команду при нулевом счёте, а уже спустя 10 минут «Урал» смог выйти вперёд.
На 77-й минуте Джорджевич с края ворвался во вратарскую и вывалился с Годзюром практически один на один. Ярослав вовремя выскочил из ворот, сократил дистанцию и отразил удар нападающего «Арсенала». И снова в следующей атаке «Урал» забил, удвоив счёт. Это ещё раз подтверждает, что своевременное спасение вратаря — посыл своей команде о необходимости забить.
- 7 апреля 2021
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