«Когда шейх будет давать медаль, я её не возьму». Как Клопп менял психологию «Ливерпуля»

Издательская группа АСТ выпускает эксклюзивный перевод книги Мелиссы Редди «Юрген Клопп. Верьте в нас!». В ней Редди рассказывает о становлении чемпионского «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.

«Чемпионат» выбрал отрывок, повествующий, как именно Клопп поменял психологию середняка на менталитет чемпионской команды

Меняя психологию

«Когда вы ставите общую цель и вместе работаете ради её достижения, можно создать нечто особенное. «Ливерпуль» нам очень помогает. Так было не всегда. Когда я пришёл сюда, масштаб клуба слишком на всех давил. Сейчас клуб — это наша крепость, наш трамплин, наш дом, основа. «Ливерпуль» для нас — всё. Раньше «Ливерпулем» был сам клуб, а мы — лишь парнями, которые пытались соответствовать его статусу. Теперь «Ливерпуль» — это мы».

Позади Юргена Клоппа — окно, за которым виднеются живописные заросли, ползущие вверх по хребту Штайнернес Меер, и синеет потрясающей красоты озеро. Но причина хорошего настроения Клоппа не в окружающих красотах. Юрген доволен, что его игроки искренне поверили в себя и разобщенная кучка футболистов, которых он встретил, когда пришёл в клуб, стала командой.

«Ливерпуль» проводит предсезонные сборы, любуясь идиллическими австрийскими пейзажами, а Клопп, начинающий свой пятый полноценный сезон у руля команды, вспоминает первые дни в Мерсисайде, когда в команду не верил почти никто, даже сами игроки.

«Стоило приехать в Англию, как меня принялись спрашивать прямо в лоб: «Кого будете подписывать? А кого ещё купите?» Просто все считали, что с имеющимися игроками ничего не достичь, — говорит Клопп. — Но я подписал контракт, потому что был уверен: это хорошая команда. Не идеальная, конечно, но действительно хорошая, талантливая, с характером. Ей нужно только задать правильное направление. Приехав сюда, я сразу же понял, что команда не устраивает всех. Даже саму команду. Это огромная проблема, так что нужно было перезагрузиться, нужно было время, чтобы убедить парней в собственных силах. К счастью, мне дали такую возможность — и посмотрите, что получилось: мы чемпионы Англии, Европы и всего мира».

Клопп — тренер, который разрабатывает долгосрочную стратегию развития клуба. Чтобы «разбудить» «Ливерпуль» в 2015 году, как раз и нужен был такой рулевой — с чётким планом решения проблем и пониманием, как изменить психологию.

Фото: Getty Images

На момент прихода Клоппа в клуб со времен последнего чемпионства «красных» в АПЛ прошло уже 25 лет, а со дня «стамбульского чуда» (5-й победы в Лиге чемпионов, на сей раз под руководством Рафаэля Бенитеса) — 10. В 2006 году «Ливерпуль» завоевал Кубок Англии, а ещё раньше, в 2001-м, вместе с Жераром Улье — Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Француз добрался до ещё одного Кубка лиги в 2003-м, и в 2012-м Кенни Далглиш повторил этот успех.

Девяностые прошли совсем безрадостно: «Ливерпуль» смог выиграть только один Кубок Англии (1992) и один Кубок английской лиги (1995). За 25 лет до прихода Клоппа команда четыре раза останавливалась в шаге от титула, а затем неминуемо следовал провал. Разочарование было особенно сильным оттого, что победа была так близка. Время шло, груз ожиданий стал невыносим. Славная история «Ливерпуля» превратилась в аркан, который душил настоящее. Вырваться из него, казалось, невозможно.

Ещё до приезда в Англию Клопп анализировал некоторые матчи и, наблюдая за поведением футболистов и болельщиков, понял, что давление — ключевая проблема. Команда слишком легко сдавалась, игроки не верили в свои силы, а фанаты вконец отчаялись. Именно поэтому в своем первом интервью для официального канала футбольного клуба «Ливерпуль» LFCTV Клопп отмечал: «Нам нужно не только самим поверить в себя, но и почувствовать веру болельщиков. Важно, чтобы изменения начались сразу и игроки поняли, что они способны соответствовать ожиданиям».

Приехав в Мелвуд, немец обнаружил, что психологическое состояние команды даже хуже, чем он предполагал. «Футболисты наверняка постоянно слышали, что они недостойны играть в «Ливерпуле», что я сразу избавлюсь от них, — вспоминает Клопп. — Неуверенных в себе парней было очень много.

Мне кажется, в футболе — особенно в английском — все привыкли к тому, что тренер первым делом выгоняет как можно больше людей из клуба, чтобы спасти собственную шкуру.

Я понял, что не только игроки думали, что я так поступлю, но и все сотрудники клуба. Приехав на базу, я заходил к ним в кабинеты, знакомился и видел: они не верят, что я хочу работать с ними вместе, они думают — я ищу, кого бы уволить первым, чтобы дела сразу пошли на лад. Мне и в голову не приходило от кого-то избавляться. Поэтому понадобилось время, чтобы у нас сложились доверительные отношения. По-моему, в большинстве отделов так и остались те же люди, которые работали здесь, когда я только пришел в клуб.

Мне это нравится, ведь не всё решает компетентность. Дело совсем в другом. Нужно найти свой путь, поверить в него, работать для достижения цели — всем вместе. Поэтому так важно создать доверительную атмосферу в Мелвуде и хорошие отношения с болельщиками. У «Энфилда» невероятно мощная энергетика. Она должна заряжать, давать нам силы. До моего назначения настроение в клубе было довольно унылым. Когда я приехал, оно немного улучшилось, как всегда бывает, если в команде появляется кто-то новый. Но стоило ребятам выйти на поле и дать пару неточных пасов, как весь негатив вернулся. С этим нужно было что-то делать».

Прежде чем заняться перестройкой игры, Клоппу пришлось решать проблему с психологией. Если бы в действиях игроков и сотрудников почувствовалась уверенность, фанаты сразу воспрянули бы духом. Во время своей первой пресс-конференции немец показал, что сам он в команду верит. И подчеркнул, что никогда не подписал бы контракт, если бы «видел парней и думал — боже мой… и где таких набрали?». «Да, сейчас мы не лучшая команда в мире — ну и что? — спрашивает Клопп. — Мы хотим стать лучшей командой в мире? Да! Прекрасно. И сейчас в «Ливерпуле» нё все так плохо. Я видел разные игры — и хорошие, и не очень, но у любого клуба есть проблемы, это естественно. Их просто нужно решать.

Салах и Мане всё ещё конфликтуют? История раскола между звёздами «Ливерпуля» У чемпионов Англии явные проблемы с атмосферой в команде.

Для меня важно, что у нас есть скорость, технические навыки, тактические навыки, хорошие защитники, хорошие полузащитники, хорошие нападающие, вингеры. Я здесь, потому что верю в потенциал этой команды».

Когда о назначении Клоппа было объявлено официально, большинство игроков находилось в расположении своих сборных. Даже на расстоянии они ловили каждое слово нового тренера. «Нам очень понравились его первое интервью, пресс-конференция и ответы журналистам, — вспоминает Джордан Хендерсон. — Я послушал, что говорил Клопп и как он это говорил, и поверил, что Юрген хочет работать с нами — а это так вдохновляет».

Когда все игроки вернулись в Мелвуд, Клопп устроил первое большое командное собрание. Он пригласил на него всех сотрудников тренировочной базы и попросил рассказать игрокам, чем каждый из них занимается. Потом немец рассказал о своих ожиданияя. Он понимал, что нагружает футболистов слишком большим количеством информации — «будто наливаешь в стакан из ведра», по его выражению, — поэтому выбрал простой, но действенный метод.

На флипчарте Юрген написал вертикально слово TEAM (КОМАНДА) заглавными буквами, а потом расшифровал каждую букву, подобрав подходящую характеристику своей будущей команды.

T — TERRIBLE (УСТРАШАЮЩИЕ)

E — ENTHUSIASTIC (ВООДУШЕВЛЕННЫЕ)

A — AMBITIOUS (ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ)

M — MENTALLY-STRONG MACHINES (МАШИНЫ С НЕПРОБИВАЕМОЙ БРОНЁЙ)

«Помню, я написал заглавными буквами слово TEAM и объяснил, какими мы должны стать, — рассказал Клопп после трёх сезонов, проведенных в клубе. — T значит terrible, устрашающие — в смысле, мы наводим страх на тех, кто играет против нас, к сожалению, слова получше я не смог придумать, да и сейчас вряд ли придумал бы… E значит enthusiastic, воодушевленные. A значит ambitious, целеустремленные. M значит mentally-strong machines, то есть с характером, крепким как броня.

Иногда нам удаётся показать всё это! Мы можем внушать страх соперникам, мы играем организованно, но стиль у нас немного сумасшедший, если можно так сказать. Мы очень воодушевлены, стремимся к своей цели и становимся всё более устойчивыми психологически. Все мои парни пашут, работают как машины, поэтому теперь у меня есть всё, чего я хотел».

В первую очередь Клопп потребовал от игроков обращать внимание на критику, исходящую только от него и его помощников, потому что «нет никакого смысла слушать посторонних». Но футболисты далеко не сразу к этому привыкли. В 2017 году, во время предсезонного тура по Гонконгу, владельцы мерсисайдцев всё ещё были недовольны, что команда довольно уязвима в плане психологии.

В последний день 2016 года «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вырвался на второе место, сократив отрыв от «Челси» Антонио Конте до шести очков. В первый же полноценный сезон под руководством Клоппа красные выдали блестящий старт. Садио Мане добавил команде скорости, обеспечивал быструю доставку мячей в атаку и отличался своевременным принятием решений. Благодаря Джини Вейналдуму команда заиграла умнее тактически. Ещё ярче раскрылся талант Филиппе Коутиньо, который превратился в игрока мирового уровня. В головокружительном матче первого тура на «Эмирейтс» «Ливерпуль» отстоял победу над «Арсеналом» (4:3). В первой игре на обновленном «Энфилде» с «Мэйн стэнд» «красные» не заметили «Лестер» (4:1), «Челси» был обыгран на «Стэмфорд Бридж», «Тоттенхэм» — в Мерсисайде, а в преддверии рождественских праздников Мане разбил сердца фанатов «Эвертона», поразив ворота «ирисок» на «Гудисон парк» на 94-й минуте.

Казалось, теперь «Ливерпуль» — главный соперник «Челси» в борьбе за титул, но вторая половина сезона получилась не столь удачной.

Клопп проанализировал тот период в баре OZONE на 118-м этаже роскошного отеля Ritz-Carlton в Гонконге. «Ещё 31 декабря, в матче с «Манчестер Сити», мы были полностью уверены в себе, — сказал немец в интервью для Goal. — Дали настоящий бой. И победу 1:0 заслужили, хотя тогда могло произойти всё что угодно.

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Через два дня мы играли с «Сандерлендом». Матч получился совсем другим, удалось добыть лишь ничью. «Сандерленд» защищался всей командой, но пару раз мы сумели прорваться к воротам. Они же свои голы забили только с пенальти. Сразу после матча у нас было чувство, что сыграли мы не лучшим образом. Не реализовали свои шансы. Контролировали игру и не воспользовались этим.

Но это всего лишь обычный матч чемпионата! Все теряют очки в гостях, даже «Челси» — окей, они теряли редко, поэтому и стали чемпионами, но всё равно это случалось. Самое главное — правильно проанализировать ошибки и работать, чтобы стать лучше в определённых компонентах.

В январе [2017 года] нас мучили две большие проблемы: недостаток уверенности и травмы. Плюс Садио уехал на Кубок африканских наций. А матчи в чемпионате, казалось, идут один за другим, без передышки.

В феврале мы пожинали плоды усталости, накопленной за январь, но в марте сумели вернуть свою игру. Мы снова начали побеждать, но все вокруг говорили, мол, это не футбол «Ливерпуля», у них проблемы, и уверенность в себе у футболистов снова пропала.

Постоянно слышалась критика: «Вот видите, когда они играют против команд с насыщенной обороной, у них нет плана Б, они могут играть только так — и никак иначе».

В начале прошлого сезона мы уничтожали всех как раз благодаря тому, что меняли тактику в зависимости от соперника, старались использовать свои сильные стороны и помешать сделать это другим, как, например, в матче с «Вест Бромом» на «Энфилде». Мы не давали им зарабатывать стандарты, потому что знали: в них они особенно опасны.

Когда кто-то говорит о плане Б, сразу понятно, что он не очень-то разбирается в футболе.

Просто если ты не уверен в себе, очень сложно что-то изменить, — это тебя пугает.

Мы здесь не для того, чтобы показывать план Д, Е, Ж, развлекать всех разными приёмчиками, тренировать (как и пасовать) не глядя или что-то ещё. Моя работа — понять, как лучше всего действовать в данный конкретный момент в зависимости от соперника и игроков, которые есть в моем распоряжении.

Я вообще не слушаю, что о нас говорят. Но остальные почему-то слушают! Так что мне пришлось призвать игроков выбросить всё это из головы.

Футболисты принимают правильные решения, когда они уверены в себе. Когда же уверенности нет, они загоняют себя в угол: «Следующий пас обязательно должен быть голевым» или «Нам нужно любой ценой отодвинуть игру от своих ворот». Так нельзя! Продолжай играть, как играл, и ищи возможности снова, снова и снова. Упущенный шанс — не повод расстраиваться. Это информация — используй её и начинай сначала».

«Ливерпуль» постепенно учился верить в себя благодаря отличной игре и высоким результатам, совместной эффективной работе и появлению в клубе качественных игроков, которые стали костяком команды — Мане, Мо Салаха, Вирджила ван Дейка, Фабиньо и Алисона. Но Хендерсон подчеркивает, что за изменение психологии нужно в первую очередь благодарить Юргена Клоппа.

«Он улучшил настроение в клубе, атмосферу и нашу самооценку, — говорит капитан «Ливерпуля». — Тренировки у Клоппа действительно ужасно тяжёлые — никто нас так не мучал раньше, — но он тренирует не только физику. Юрген очень много внимания уделяет нашему психологическому состоянию во время матчей. Вспомните игру с «Вест Бромом» на «Энфилде» — она показала, что Клопп уже тогда держал в голове полную картину развития клуба и ни на шаг ни в одной игре не отступал от своего плана, даже когда другие в нём сомневались. После той игры Клопп повёл нас к трибунам поприветствовать болельщиков. У многих возникло недоумение: «Ну и какого чёрта они делают?». Даже футболистам могло показаться, что это странно. Но у Клоппа на всё своё мнение. Он всегда видит гораздо дальше остальных, и в той игре заметил, насколько изменилась психология и у игроков, и у фанатов.

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То, что матч длится 90 минут, благодаря тренеру мы запомнили навсегда. Клопп очень тонко чувствует настроение команды. Бывает, мы проигрываем, и по нашим действиям он замечает, что мы отчаялись, хотя до конца матча ещё минут 20. А иногда ведём в счете, но Клопп яростно жестикулирует на бровке, видя, что команда расслабилась и может пропустить. Юрген требует, чтобы мы продолжали атаковать — не важно, какой счет и сколько до конца матча. Мы — «Ливерпуль», мы должны давить, давить и давить до самого финального свистка, — твердит он. — Не надо всем бежать в атаку. Нужно контролировать ход матча, играть в свой футбол, а не плыть по течению.

У «Ливерпуля» сразу два новых защитника. Кто они такие? Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Клопп был доволен нашими действиями в матче с «Вест Бромом», потому что мы до самой последней минуты пытались отыграться и сумели сделать 2:2. Значит, психология команды и поведение на поле изменились. Это было ещё не совсем то, чего он хотел, но мы работали над тем, как реагировать на пропущенные голы и как действовать дальше. Для нас стало привычно играть до конца. В этом сезоне мы — одна из лучших команд АПЛ по количеству голов в заключительные 10 минут матча. Клопп хочет, чтобы мы всегда боролись до последнего, даже если усилия не дают результата. За годы работы ему удалось приучить к этому игроков, и это приносит свои плоды».

В первый же полноценный сезон у руля команды Клоппу удалось вернуть Лигу чемпионов в Ливерпуль. По словам Хендерсона, после прихода немца не прошло и года, а игроки уже не сомневались, что они будут выигрывать трофеи.

«Клопп еще только начал нас тренировать, но, когда мы играли в финалах Кубка английской лиги и Лиги Европы, прогресс в нашей игре уже стал заметен, была видна проделанная работа, и мы явно двигались в нужном направлении, — вспоминает Джордан. — Мы с парнями чувствовали, что до успеха осталось сделать один шаг. Судя по разговорам в раздевалке, ребята были готовы пахать как проклятые, потому что знали — с этим тренером и командой с таким характером, при поддержке сотрудников Мелвуда у нас есть все шансы создать что-то особенное. Наши победы были лишь вопросом времени. Я в этом не сомневался. Даже после поражений в больших матчах — как, например, в Киеве — мы знали, что успех всё равно придёт.

Мог ли я тогда представить, что через год мы выиграем Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и английскую Премьер-лигу? Нет. Думал ли, что наберем 97 очков, как в прошлом сезоне, или 99, как в этом? Вряд ли. Но я никогда не сомневался, что мы добьёмся чего-нибудь значимого. Помню, ещё в 2017 году мы обсуждали с парнями, как тренер изменил психологию у всех в клубе — не только игроков, но и фанатов, которые теперь поддерживают нас намного круче. Мы стали сплочённой командой, которая всё может».

Умные трансферы помогли «Ливерпулю» заиграть ещё увереннее: ван Дейк и Алисон укрепили оборону. Однако Клопп убеждён, что красные добиваются успеха благодаря сплочённости.

«В команде появились новые игроки, но в одиночку они бы ничего не изменили, — сказал немец в октябре 2018 года. — Все должны об этом помнить. Знаю, Вирджила ван Дейка считают мегаталантом, игроком мирового уровня, но он один не решит все наши проблемы в обороне. Так не бывает. Да и Алисон не может один отыграть на ноль 500 матчей подряд. В футболе такое невозможно.

Мы оставили в команде большинство игроков, добились их прогресса и сделали точечные усиления. Мы развиваемся постепенно. Нельзя просто дать каждому игроку список всех моих требований, чтобы он прочитал и тут же всё понял. К изменениям нужно привыкнуть, сто раз повторить на тренировке, прочувствовать их».

Пеп Линдерс уверен, что Клоппу удалось так изменить психологию команды во многом благодаря умению находить правильные слова, когда всё катится к чертям. «Легко говорить с игроками после побед, — считает помощник главного тренера. — Намного сложнее почувствовать, что нужно сказать после поражений. Слова Клоппа никого не оставляют равнодушным. Он учит игроков менять свой взгляд на ситуацию. Я думаю, это и есть настоящий лидер: человек, который формирует не только команду, но и психологию, и характер. Парни теперь намного лучше готовы к взлётам и падениям не только в футболе, но и в жизни».

С ним соглашается и Йон Ахтерберг. «Босс не только перестраивает клуб, — говорит тренер вратарей, — но и помогает людям открывать в себе новые возможности. Он меняет представление игроков о себе и представление окружающих о команде».

Уверенности футболистам придавало ещё и то, что они знали — Клопп всегда на их стороне. В феврале 2020 года немец, например, выступил против сумасшедшего календаря и принципиально не стал выставлять ни одного игрока основного состава на матч-переигровку четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери»: та игра совпала с паузой в середине сезона, а Клопп обещал команде небольшой отдых за усердную работу. Немца тогда осудили и эксперты, и пресса, и представители «Шрусбери», но в раздевалке «Ливерпуля» это решение встретили с огромным одобрением.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Авторитет тренера вырос, когда возникла неприятная ситуация с Филиппе Коутиньо: летом 2017 года «Ливерпуль» отказался одобрить его трансфер в «Барселону» и продал бразильца в испанский клуб за 142 млн фунтов только через полгода. Расстроенный плеймейкер пропустил первую часть сезона, как писала постоянно критикующая его пресса, «якобы из-за травмы спины». Клопп никогда не осуждал игрока — даже когда врач бразильской сборной сказал, что проблема носит психологический характер. Больше всего тренер ценил гармонию в команде и готов был терпеть насмешки журналистов, лишь бы её сохранить.

Но у медали была и другая сторона: если не уважаешь правила, снисхождения не жди. Уроком стала ситуация с Мамаду Сако. УЕФА отстранил центрального защитника от футбола — из-за этого француз не смог сыграть в финале Лиги Европы 2016 года. Потом Сако выиграл суд, доказав, что ничего не нарушал. Летом «Ливерпуль» летел в США на предсезонный тур, и Мамаду чуть не опоздал на рейс, слишком поздно приехав в аэропорт.

В Пало-Альто он пропустил восстановительную тренировку, нарушив расписание физиопроцедур, а потом опоздал на командный обед. В конце концов Клопп отправил его домой — не хотел, чтобы на сборах игроки вели себя подобным образом. «Мы создаём новый коллектив, закладываем фундамент будущей команды, — объяснил тогда главный тренер. — А в любой команде есть правила, и каждый должен их уважать: если кто-то будет показывать своё пренебрежение, я этого не потерплю».

Сако остался проблемой и в сентябре: вспомните видео в Snapchat, где француз жалуется, что его выжили из первой команды и обвинили во лжи. После этого Мамаду исключили из основной команды и отправили тренироваться с академией. Потом «Кристал Пэлас» взял его в аренду, а через какое-то время и выкупил. Вот так в первый и последний раз в команде Клоппа кто-то позволил себе несколько раз нарушить правила.

«Босс сразу дал понять, что мы должны работать все вместе, — говорит Ахтерберг. — Он сказал парням: «Вы все мне нужны. Надеюсь, нас будут связывать дружеские отношения. Но в лучшие друзья я вам не набиваюсь». Конечно, не будешь выдавать свой максимум и уважать идеи тренера — быстро вылетишь из команды. А если готов выкладываться по полной, если хочешь стать частью особенной истории, к тебе будут относиться с тем же уважением, как и к остальным — не важно, выходишь ты каждую неделю в старте или только претендуешь на место в основном составе».

Вспомните, как возмущён был Клопп, когда узнал, что футболист должен не меньше пяти раз выйти на поле в матчах АПЛ, чтобы получить медаль чемпиона. Он был просто вне себя. Официальные лица опять продемонстрировали совершенное непонимание того, что для команды важен каждый игрок, иначе она не сможет совершенствоваться и поддерживать высокий уровень.

«Меня ужасно раздражает, что люди вне клуба этого не понимают, — сетовал Клопп. — Представьте: мы стали чемпионами — и в тот самый момент, когда ты на седьмом небе от счастья, кто-то подходит и говорит: «Знаешь, вот он медаль не получит. И он тоже». Меня это просто бесит. Согласитесь, глупость ужасная, что какие-то люди, никак не связанные с клубом, решают, кто получит медаль, а кто — нет. Просто ни в какие ворота не лезет. То же самое было на клубном чемпионате мира. Мне сказали: «Так, эти ребята пусть идут на сцену, а эти нет».

Я ответил: «Окей. Знаете, что я сделаю? Пойду на сцену, а когда шейх будет давать мне медаль, я её не возьму. Испорчу вам всю церемонию.

Или вы даёте медали всем, или мы вообще их не возьмём. Празднуйте без нас». Я не понимаю, как так можно. Это ведь важно. Парни же не просто так хотят получить эти медали, они их заслужили».

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Клопп заставил руководителей английского футбола отменить правило, по которому не все игроки команды участвуют в награждении. «Ливерпулю» предстояло завоевать ещё немало трофеев, и лучше было раз и навсегда решить этот вопрос, чтобы в будущем не приходилось зря тратить свои нервы.

На своей первой пресс-конференции Клопп заявил: «Не ждите от меня громких обещаний завоевать мир». Но именно это и совершил «Ливерпуль» под его руководством. «Дайте нам время, — говорил Клопп. — Мы будем работать и сможем сделать что-то действительно стоящее». Немцу дали время, чтобы перестроить команду — и главное, чтобы изменить психологию, — и это доверие он оправдал с лихвой.