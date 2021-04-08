Футболисты помешаны на Counter-Strike. Они играют втайне от тренеров

Футбол – самая популярная игра в России, а Counter-Strike – самая популярная игра среди наших футболистов. Многие футболисты хотя бы один раз в интервью признавались, что увлекаются этой компьютерной игрой. По словам Олега Шатова, в Counter-Strike рубится половина сборной России:

– Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень много футболистов, которые, может, об этом не говорят, но играют. Если говорить о Премьер-Лиге, то с закрытыми глазами перечислю половину состава сборной России. Это интересная командная игра пять на пять. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина… – говорил Шатов в интервью «Зенит-ТВ» в 2017-м.

Одним из самых сильных игроков в Counter-Strike среди футболистов называют Фёдора Смолова. Его скины (внешний вид в игре, включая наклейки на оружие) оцениваются от 2 миллионов рублей – но это показатель не мастерства, а, скорее, увлечённости. Нападающий «Локомотива» в интервью «Чемпионату» как-то раз ответил на вопрос, что его больше всего злит в жизни:

– Когда я прошу Карамушко накинуть флешку, но она попадает в стену, и я выбегаю флешоный, – сказал Смолов. В одной команде с ним играл другой нападающий – Александр Соболев, который недавно выкладывал видео с игрой в Counter-Strike. На этом ролике нападающий «Спартака» один разобрался с пятью соперниками, используя лишь пистолет.

Counter-Strike настолько популярен среди футболистов, что Соболев и Кокорин познакомились не на футбольном поле, а именно в этой компьютерной игре. Связующим звеном стал Алан Чочиев, который дружил с Кокориным и выступал с Соболевым в «Крыльях» на тот момент.

Известность Counter-Strike приобрёл в странах СНГ. Если взять футболистов из АПЛ, то они выглядят весьма забавно, когда пробуют стрелять друг в друга онлайн. Например, «Вест Хэм» делал несколько роликов с футболистами, и лишь украинец Ярмоленко признался, что играл в Counter-Strike раньше. А вот как выглядели Майкл Антонио и Чичарито, которые упорно целились друг в друга и перезаряжали оружие, находясь прямо рядом с соперником.

Видео опубликовано на YouTube-канале betway esports.

Counter-Strike можно считать уже традицией для футболистов РПЛ. Играют более 15 лет – ещё с тех времен, когда мощность компьютеров была значительно ниже и никаких скинов за деньги не было в принципе. Среди известных футболистов одними из первых увлеклись Counter-Strike Роман Шишкин и Владимир Быстров.

В 2005-м году случился скандальный трансфер Быстрова из «Зенита» в «Спартак». На базе в Тарасовке его поселили вместе с Шишкиным, который рассказывал:

– Поначалу было не по себе – такой известный футболист. У него ещё была мощная связка с Титовым. Хотя оказалось, что с ним легко найти общий язык, он – простой. Уже через неделю скованность ушла. Потом он меня ещё научил играть в Counter-Strike. Быстров был заядлым в этом плане.

– Насколько?

– Мог после тренировки в душ не пойти, а сразу засесть на два часа. Иногда мы уходили домой и играли по сети. Есть закрытые серверы, куда ты заходишь по паролю. Как правило, там одни и те же люди. Играя по сети, ты переговариваешься и знакомишься. Володя потом с этой бандой встречался живьём, ходили в пейнтбол. Я ведь в «Локомотиве» вообще не играл в Counter-Strike, а потом снова пересёкся с Быстровым в «Краснодаре» и возобновил. Кстати, в Краснодар к нам прилетал один из игроков в Counter-Strike.

– Известный киберспортсмен?

– Нет. Обычный парень. Работает то ли охранником, то ли грузчиком в «Магните». Мы много переговаривались, он давал нам советы по настройкам в игре. Володя сказал: «Ну приезжай, настроишь нам». Мы ему оплатили билеты и пригласили в заведение за городом, пожарили мясо. Парень офигел, конечно. Он даже не знал, что мы – футболисты.

– По никам нельзя было догадаться?

– А там кто угодно может назваться любым именем. Хотя мой ник: Shish49, у Вовы – Bystrik34. Догадаться можно. Когда ещё мы жили в Тарасовке, то несколько парней спрашивали по ходу игры: «Это не ты в «Спартаке» играешь?». По голосу поняли. Общаться ведь много приходится. «Идём брать чужую базу: ты оттуда заходи, ты – сюда». Слово за слово, все знакомятся.

– Многие футболисты увлекаются Counter-Strike?

– В «Краснодаре» были: Федя Смолов, Паша Мамаев, Мартынович… Знаю, что с ЦСКА много ребят играет, создают серверы и рубятся между собой. Там уже новые версии игры пошли. Можно покупать экипировку за реальные деньги. Мне уже становилось особо некогда. Всё-таки два ребенка. Жена даже специально заводила детей, чтобы они мне мешали, – сказал Шишкин.

Мы дозвонились и до Владимира Быстрова, чтобы он рассказал со своей стороны, как увлёкся.

– В Counter-Strike начал играть в «Спартаке», там молодые научили. На базе часто оставались, и нужно было как-то убивать время, вот и рубились, – вспоминал Быстров.

– А кто первым вас подбил на Counter-Strike?

– Данишевский. Вообще мы часто играли три на три. Я, Шишкин и ещё кто-то против Штранцля и чехов. Хотя, стоп… Вообще я начал играть раньше – ещё в дубле «Зенита». Тогда ни у кого компьютеров не было, и мы ходили в клубы.

– Бывало, что рубились всю ночь?

– Да, если тренировки не было, то мог целый день.

– Как тренеры к этому относились?

– Пока ты молодой, это не мешает. Вот потом сказывается – портится зрение, устаёшь, не восстанавливаешься перед тренировкой, поэтому для футбола это не очень хорошая затея. Тяжело контролировать себя, чтобы поиграть 2-3 часа и остановиться.

– В «Спартаке» тренеры пытались ограничить?

– Конечно. На базе после отбоя приходили и смотрели, чтобы никто не играл. Федотов любил заходить ко мне и проверять – я быстро выключал компьютер и ложился, типа сплю. Когда он уходил, я вставал и продолжал играть.

– Шатов говорил, что половина сборной России зависает в Counter-Strike. Кто лучше всех играет?

– Я уже не знаю. Кокора, Смол – там все любители этого дела.

– На настоящие деньги покупали себе амуницию для игры?

– Нет. При мне этого не было. Только потом появились эти штучки-дрючки. Как только появился CS:GO, то я пару раз поиграл и бросил. Мне уже не нравилось. Примерно когда закончил карьеру, тогда окончательно забросил и Counter-Strike.

– В «Краснодаре» даже устраивали матчи по Counter-Strike против футболистов ЦСКА?

– Да, списывались в группе, делились и погнали. Само собой, это закрытые серверы, кто-то придумает пароль и создаёт, а к нему все заходят. Игроки между собой миксовались. Так, чтобы клуб на клуб – в таком я не участвовал.

– Под ником bystrik34 вы играли и на открытых серверах?

– Да. Можно было догадаться, что это я. Хотя кто-то вообще был не в курсе, кто я и чем занимаюсь. Мы играли с одним парнем, а потом пригласили его к нам в Краснодар – оплатили билеты, пятизвёздочный отель, съездили мясо пожарить. Пацан немножко кайфанул.