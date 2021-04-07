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«Сочи» – «Локомотив» — 1:3, отчёт матча, 07.04.2021, Кубок России, 1/4 финала

«Сочи» – «Локомотив» — 1:3
Анатолий Романов
Смолов протащил «Локомотив» в полуфинал Кубка России! Фёдору пора в сборную?
В этом году форвард «железнодорожников» забил уже четыре гола в четырёх матчах.
Футбол / Кубок России 0
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В четвертьфинале Кубка России «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» принимал московский «Локомотив», который набрал приличный ход после зимнего перерыва, одержав шесть побед подряд. В РПЛ команды обменялись домашними победами (2:1 на «Фиште» и 3:1 на «РЖД Арене». – Прим. «Чемпионата»), а теперь решали, кто окажется в полуфинале кубкового турнира.

Вместо Владимира Федотова место главного тренера «Сочи» вновь временно занял его помощник Олег Фоменко. 54-летний специалист заболел ангиной и был вынужден пропустить матчи с «Рубином» (1:0) в РПЛ и с «Локомотивом». Тем не менее его команда здорово смотрелась в игре с «железнодорожниками», но так и не сумела одержать важную победу и выйти в полуфинал Кубка России.

Кубок России. 1/4 финала
07 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Смолов – 44'   0:2 Смолов – 63'   1:2 Юсупов – 70'   1:3 Камано – 90+6'
Удаления: Заика – 50' / нет

Шикарный дубль Смолова и удаление Заики

Сочинцы отлично начали матч на домашнем стадионе, уже с первых минут стали доминировать. Здорово смотрелся Артур Юсупов, который попал в перекладину, а также создал несколько опасных моментов для своих партнёров.

«Локомотив» выбрал оборонительный стиль игры, надеясь на контратаки. Уже к середине первой половины встречи «железнодорожникам» удалось выровнять игру, а под конец тайма открыть счёт. Команда Марко Николича убежала в контратаку, и с мячом оказался Фёдор Смолов. Форвард «Локо» на скорости вбежал в штрафную, убрал одним движением Миладиновича и положил мяч в дальний угол красивым обводящим ударом – 1:0.

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После перерыва сочинцы неожиданно остались в меньшинстве. В начале второго тайма Кирилл Заика подставил свою команду, совершив необязательный фол на Рыбусе. Судья Василий Казарцев достал жёлтую карточку, которая оказалась для защитника «Сочи» второй в матче.

Несмотря на удаление, сочинцы попытались вернуться в игру, но в итоге получили второй гол. И здесь в центре внимания вновь оказался Смолов. Фёдор нанёс с линии штрафной потрясающий удар в дальнюю девятку – 2:0. В этом году форвард «железнодорожников» забил уже четыре гола в четырёх матчах, три из которых в ворота команды Федотова.

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Однако игроки «Сочи» не опустили руки и продолжили атаковать ворота Гильерме. Сначала плотно пробил Антон Заболотный, а через несколько минут шикарно низом в ближний угол ударил Юсупов. Русский бразилец не смог отразить этот мяч, и сочинцам удалось отыграть один гол – 2:1.

В оставшееся время команда Федотова старалась сравнять счёт всеми силами, но сломить сопротивление «Локомотива» ей всё же не удалось. Уже в добавленное время в штрафную «железнодорожников» отправился вратарь «Сочи» Денис Адамов. Там он своей команде помочь не смог, да ещё и не успел вернуться обратно в свои ворота. Этим воспользовался Камано, который пробежал всю чужую половину поля и издевательски отправил мяч в пустые ворота – 3:1.

Так «Локомотив» выбил «Сочи» из Кубка России, заработав путёвку в полуфинал. Команда Марко Николича одержала седьмую победу подряд и пока после зимнего перерыва идёт без поражений. «Железнодорожники» продолжают поэтапно идти навстречу своему девятому Кубку России.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fclm.ru

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