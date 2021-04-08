Гончаренко – умный выбор Галицкого под еврокубки. Забудьте о его провалах с ЦСКА

Новый тренер «Краснодара» бил «Баварию» и кусал «Ювентус» с ПСЖ, когда клубу Сергея Галицкого Европа ещё не снилась.

Назначение Виктора Гончаренко в «Краснодар» вызвало неоднозначную реакцию. Среди футбольных специалистов есть и те, кто критикуют выбор владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого. Например, бывший игрок «быков» Роман Широков:

«Для «Краснодара» это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем «Краснодар»? Поменяли шило на мыло. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте…

По нашему чемпионату разве заметно, что Гончаренко сильнее Мусаева? Если исходить из результатов и игры обеих команд, я не вижу, в чём он сильнее. Это факты, на них мы и ориентируемся, а не просто потому, что кто-то нравится или нет. Европейский опыт – плюс-минус одинаковый», – сказал Широков, комментируя назначение Гончаренко для «Чемпионата».

Галицкий перешагнул через себя. Назначить Гончаренко – смелое решение В Краснодаре переплетается сразу несколько специфических сюжетов.

Очевидно, последние три сезона поменяли отношение к Гончаренко как к тренеру. ЦСКА каждый раз не мог зацепиться за место в Лиге чемпионов, а в еврокубках завершал выступления ещё на групповом этапе. Рейтинг специалиста из Беларуси в среде болельщиков падал, а хейтеры активно упражнялись в остроумии, строча под статьями комментарии со словами «физрук» и «картошка». Утвердилось мнение, что Гончаренко просто слабый тренер для Европы. Но так ли это?

Вообще определить меру вины Гончаренко в еврокубковых неудачах ЦСКА непросто. Потому что не с чем сравнивать – настолько изменился состав армейцев после сезона-2017/2018. С одной стороны, проигрывает всегда тренер. С другой, любой тренер ограничен возможностями своих игроков.

Давайте вспомним, кто попадал в руки Гончаренко, когда он строил свою команду: скамеечник «Эвертона» (Никола Влашич), безнадёжный запасной середняка бразильской Серии А (Бекао), нерегулярно играющий защитник из Чемпионшипа (Хёрдур Магнуссон), юноши из скромных чемпионатов Швеции и Словении (Арнор Сигурдссон, Яка Бийол), резервисты «Уфы» (Игорь Дивеев, Иван Обляков), «сотрудник бухгалтерии» «Рубина» (Ильзат Ахметов) и так далее. Плюс вчерашние игроки молодёжки (Вадим Карпов, Наир Тикнизян, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили). Только в последний год у ЦСКА была адекватная целям селекция, да и то, скорее, по деньгам, чем по качеству.

Когда говорят, что игроки под руководством Гончаренко не прогрессировали, стоит задать себе простой вопрос: остались ли все эти футболисты на том же уровне, на котором находились в момент появления в ЦСКА? Разумеется, нет. Только у каждого свои скорость роста и полоток.

В Европе с таким подбором игроков вообще наивно было на что-то рассчитывать. На трёх-четырёх лидерах – Игоре Акинфееве, Марио Фернандесе, борющемся с травмами Алане Дзагоеве да том же Влашиче – в еврокубках не выехать. Нравится вам это или нет, но Гончаренко выжимал из состава ЦСКА максимум. Даже после трансферов на € 30 млн. Насколько конкурентоспособны на международной арене Фёдор Чалов и остальная молодёжь армейцев, мы увидели на Евро-2021.

Воспитанник «Краснодара» тащит Армению на ЧМ-2022. У неё девять очков из девяти Пока российские игроки «Краснодара» смотрят молодёжный Евро с лавки, Эдуард Сперцян забивает за первую сборную Армении в отборе ЧМ.

Между тем Гончаренко давным-давно доказал свою профпригодность в Европе. Его команды не единожды били более сильных или как минимум не проигрывали им. Вспомним лучшие выступления команд этого тренера в еврокубках.

Гончаренко в БАТЭ

Лига чемпионов

Сезон-2008/2009

Квалификация. «Андерлехт» – БАТЭ – 1:2 и 2:2

Групповой этап. БАТЭ – «Ювентус» – 2:2 и 0:0

Групповой этап. «Зенит» – БАТЭ – 1:1

БАТЭ под руководством Гончаренко прошёл сложный отбор в Лигу чемпионов, где на групповом этапе сделал две ничьи с грандом и одну с действующим обладателем Кубка УЕФА. Веремко, Сосновский, Казанцев, Ржевский, Юревич, Лихтарович, Володько, Кривец, Нехайчик, Стасевич, Родионов, Хагуш, Сиваков, Близнюк — эти малоизвестные широкому кругу болельщиков люди дважды остановили «Ювентус»!

Сезон-2011/2012

Групповой этап. БАТЭ – «Милан» – 1:1

Сезон-2012/2013

Групповой этап. «Лилль» – БАТЭ – 1:3

Групповой этап. БАТЭ – «Бавария» – 3:1

Ещё две запоминающиеся Лиги чемпионов для команды Гончаренко. В первой БАТЭ отнял очки у «Виктории Пльзень» и «Милана», а во второй вообще стартовал с побед над «Лиллем» и «Баварией». Причём вполне мотивированной «Баварией» Юппа Хайнкеса, которая в итоге и выиграла ту ЛЧ! Большего БАТЭ не добился, тем не менее для представителя Беларуси шесть очков в группе стали потрясающим успехом.

Лига Европы

Сезон-2009/2010

Групповой этап. «Эвертон» – БАТЭ – 0:1

Сезон-2010/2011

Групповой этап. БАТЭ – АЗ Алкмар – 4:1

1/16 финала. БАТЭ – ПСЖ – 2:2 и 0:0

Тот БАТЭ показал себя и в Лиге Европы. В сезоне-2009/2010 команда Гончаренко взяла на групповом этапе семь очков, победив в том числе «Эвертон» на выезде. В сезоне-2010/2011 вообще вышла из группы (особенно запомнился разгром АЗ), а в плей-офф дважды сыграла вничью с «ПСЖ». Пусть тогда в Париже не было Неймара и Килиана Мбаппе, БАТЭ прыгнул выше головы.

Гончаренко в «Кубани»

Лига Европы

Сезон-2013/2014

Групповой этап. «Суонси» – «Кубань» – 1:1 и 1:1

Групповой этап. «Валенсия» – «Кубань» – 1:1

Приняв по ходу сезона-2013/2014 «Кубань», проигравшую на старте группового этапа ЛЕ первые два матча, Гончаренко добился одной победы над швейцарцами и трёх ничьих с соперниками из топовых футбольных стран. К сожалению, даже этого не хватило для выхода в плей-офф.

Гончаренко в ЦСКА

Лига чемпионов

Сезон-2017/2018

Групповой этап. «Бенфика» – ЦСКА – 1:2 и 0:2

Сезон-2018/2019

Групповой этап. ЦСКА – «Реал» – 1:0 и 3:0

Осенью-зимой 2017-го у ЦСКА получился вполне приличный сезон в Лиге чемпионов. Команда Гончаренко выиграла три матча, включая два с «Бенфикой». Борьбу «Базелю» за второе место армейцы уступили, но когда ещё наши клубы наберут девять очков на групповом этапе?

Две победы «пионерами» в следующей Лиге чемпионов над «Реалом» – вообще космос. Каким бы ни было состояние Мадрида в том сезоне. В конце концов, все остальные матчи в группе «сливочные» выиграли.

Лига Европы

Сезон-2017/2018

1/8 финала. «Лион» – ЦСКА – 2:3

1/4 финала. ЦСКА – «Арсенал» – 2:2

К девяти очкам в группе ЛЧ команда Гончаренко добавила в сезоне-2017/2018 выход в четвертьфинал Лиги Европы. Отыграла 0:1 от «Лиона» в Москве блестящей гостевой победой. Более того, ЦСКА был близок к спасению после 1:4 от «Арсенала» в Лондоне в четвертьфинале: армейцы вели по ходу домашнего матча со счётом 2:0. Чуда не случилось. Но оно было близко.

«Лицо попроще» и разборки с Тедеско. Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА Победы над «Реалом» и четыре сложных года работы.

Конечно, футбол меняется, однако невозможно поверить, что постоянно практикующий и всё ещё достаточно молодой Гончаренко отстал от современных тенденций за два-три года или пять-десять лет. Галицкий сделал умный выбор, пригласив 43-летнего специалиста из Беларуси. Забудьте про провалы Гончаренко в ЦСКА: он вернёт «Краснодар» в еврокубки и пошумит там, если краснодарский клуб не проспит летний трансферный рынок.