«ПСЖ» ужасно защищался, зато Неймар и Мбаппе показали класс. А «Баварии» не повезло

Состав «Баварии» легко угадывался до матча. Ханс-Дитер Флик не стал делать замен после победы над «Лейпцигом», выпустив тех же игроков в той же расстановке. Боатенг переместился в запас на фоне неудавшегося продления контракта, Левандовски травмирован – так что в центре защиты пару составляют Алаба и Зюле, а в центре нападения играет Шупо-Мотинг. Потеря Левандовского, конечно, серьёзна, но стиль «Баварии» не изменился. Это по-прежнему тотальный контроль мяча с распределением ролей между опорниками, зашкаливающе высокая линия обороны, агрессивный высокий прессинг и коллективный отбор сразу после потери мяча.

У Маурисио Почеттино все интереснее. Он по разным причинам не мог рассчитывать на многих игроков основы, а кроме того «ПСЖ» неудачно провёл последний матч в чемпионате: проиграл дома «Лиллю» и уступил первое место. Поэтому Почеттино сделал несколько замен. Дракслер, Дагба и Перейра появились вместо Кина, Керера и Паредеса. Аргентинец пропускал матч из-за перебора жёлтых, два остальных остались в запасе.



Формально «ПСЖ» играл по такой же схеме, что и «Бавария», но её наполнение было совсем другим. У мюнхенцев есть один из лучших контролирующих опорников в мире, а в паре с ним – универсал Горецка, который здорово дополняет Киммиха на пространстве. С такой парой «Бавария» прекрасно продвигает мяч через центр даже под прессингом. Без Верратти и Паредеса пару опорных парижан составили Гейе и Перейра, оба совсем не про продвижения мяча под прессингом. Отсюда и радикально разная интерпретация роли плеймейкера. У «Баварии» это Мюллер, который главную работу делает без мяча и только в решающий момент встречается с ним в нужном месте. А у «ПСЖ» эту роль исполнил Неймар, который должен был спускаться глубоко на свою половину поля и разгонять атаки, а потом бежать вперёд и завершать. От его индивидуальных действий зависело очень многое.

Неймар – самый большой талант, потраченный впустую в современном футболе Потерялся между скандалами и травмами.

На матч сильно повлиял быстрый гол «ПСЖ». Рисунок игры ещё не успел сложиться, команды только начали бороться за инициативу – правда, «Бавария» уже успела создать голевой момент – как гости забили за счёт индивидуального мастерства Неймара и Мбаппе. Вернее, одного Неймара: сначала он обокрал Киммиха, потом придумал сложную стенку с Ди Марией, потом протащил мяч и пасом вывел Мбаппе один на один. Удар не получился, но мяч залетел между ног Нойеру.

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Следующие полчаса на поле была одна команда. Владение мячом – 62% на 38%, точность паса – 88% на 79%, удары по воротам – 10:1. Причём, удары не были формальностью: «Бавария» разрывала гостей, постоянно опасно подавала в штрафную и создавала явные моменты. Но иногда с пары метров промахивался Шупо-Мотинг, иногда тащил Навас.



У «ПСЖ» не получалось зацепиться за мяч на чужой половине поля. Под прессингом «Баварии» владение было стерильным, почти без заходов в атакующую треть. В то же время у своих ворот гости допускали моменты даже сериями. Например, после штрафного на 19-й минуте, когда парижан минуты две не выпускали из штрафной: эпизод включил четыре удара и пару угловых. Хозяева наиграли как минимум на один гол к моменту, когда пропустили снова.

Гол снова придумал Неймар. Он подхватил мяч после выноса и разглядел в хаосе выбегающих из штрафной игроков Маркиньоса, который делал рывок в противоположном направлении. И выцелил идеальный пас, одновременно удобный и идеальной выверенный, чтобы избежать офсайда. Маркиньос ударил лучше, чем до него Мбаппе, и не оставил Нойеру шансов. Правда, он тут же получил травму и был вынужден покинуть игру.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

«ПСЖ» и с Маркиньосом не справлялся с постоянными навесами, а с парой Перейра – Кимпембе стало ещё опаснее (Эррера занял место в полузащите). Но и у «Бавария» случилась потеря из-за травмы. Сначала попросил замену Горецка – её удалось провести не сразу, так что пару минут команда, по сути, оставалась в меньшинстве (кажется, это привело в ярость Киммиха, который кому-то яростно выговаривал). Безумное давление на защиту парижан снизилось на несколько минут. Показалось даже, что хозяева растеряны из-за второго гола. Но они быстро вернулись в игру.



Флик сделал необычную замену. Дэвис вышел на левый фланг защиты, Эрнандес отправился в центр, а Алаба поднялся в полузащиту в пару к Киммиху. У него уже есть такой опыт, Алаба играл центрального полузащитника в начале карьеры, и даже в одном матче этого сезона. Так центр «Баварии» стал ультраконтролирующим, но потерял в рывках и втором темпе атаки. Но это не повлияло на количество опасных подач.



Одна из подач закончилась голом. «Бавария» быстро перевела мяч с фланга на фланг, «ПСЖ» не успел перестроиться, поэтому Киммиху никто не мешал навешивать. Ну и Шупо-Мотинг простейшим движением ушёл от Перейры, который не заметил, как форвард оказался у него за спиной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

В первом тайме было столько событий, что до сих пор не получалось написать главное: «ПСЖ» защищался ужасно. По сути, это была форма автобуса с Мбаппе и Неймаром впереди и двумя линиями защиты по четыре человека. Так тоже можно играть, но всё-таки тотальный отказ от прессинга вряд ли может пойти на пользу в матче с «Баварией» — если не сбивать ей темп, она будет создавать момент за моментом. Собственно, так и получилось. Навас – такой же герой тайма для парижан, как Неймар.



Во втором тайме нужно было играть по-другому – или просто надеяться, что «Бавария» и дальше будет упускать моменты. Почеттино выбрал второй вариант. После перерыва до гола Мюллера «ПСЖ» владел мячом даже чуть меньше, чем в первом тайме, и с такой же частотой позволял бить из штрафной.

Защищаться низким блоком, когда ты потерял по ходу матча главного защитника – очень трудная задача. «Бавария» забила второй гол после штрафного и после элементарного рывка Мюллера: его держал Баккер, но просто остановился через пару метров, и Мюллер остался перед вратарской один. Это был седьмой удар «Баварии» с начала тайма (против двух у «ПСЖ»), казалось, что мюнхенцы дожмут матч до победы и голы – просто вопрос времени.



Но тут «ПСЖ» снова забил. И снова из ничего, на индивидуальном мастерстве. На этот раз Мбаппе получил мяч в неопасной позиции, но раскачал Боатенга и поймал Нойера на противоходе, ударив в ближний угол. Всё классно сделал, но надо сказать, что и Нойер в этом матче был, скажем так, не Навасом.

После третьего гола «Бавария» не смогла вернуть прежнее качество давления. Оно было, было владение мячом, но команда разбилась и стала проваливаться в контрпрессинге – у «ПСЖ» пошли регулярные опасные контратаки. А хаотичное владение с постоянными непродуманными попытками обострить было менее эффективно, чем перекат с фланга на фланг. Оборона «ПСЖ», которую целый час удавалось постоянно растягивать, стала выглядеть почти солидно. Как следствие, пропали навесы, которые были главным источником опасных моментов.

Только в самой концовке, когда «Бавария», уже окончательно забыл про схему и позиции, перешла на навал, удалось создать ещё пару моментов. Шупо-Мотинг пасовал на Алабу, тот чуть не попал, Мюллер развернулся и тоже чуть не попал, потом снова не попал Алаба. «ПСЖ» этим вечером выжал бы из этих моментов три гола, «Бавария» не забила ничего.



31 удар по воротам Наваса, шесть по воротам Нойера. Статистика ударов не всегда передаёт ход игры, но сейчас именно такой случай. Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.