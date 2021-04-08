«Дедушка убил моего отца…» Тяжёлая судьба автора золотого гола «Рубина»

Любителям российского футбола Саво Милошевич запомнился «золотым» голом в составе «Рубина», благодаря которому казанский клуб впервые стал чемпионом России. На этой высокой ноте сербский великан завершил карьеру – и пропал из виду. Как выяснилось, на то было немало причин.

«Испания — лучшая страна»

Воспитанник «Партизана» успел поиграть в трёх сильнейших чемпионатах Европы — Англии, Испании и Италии. Несмотря на успешный отрезок в «Астон Вилле», лучшие годы Милошевича прошли в Ла Лиге, где форвард защищал цвета четырёх команд и наколотил 89 мячей.

Самым успешным для него стал сезон-1999/2000. 23 гола Саво помогли «Сарагосе» занять четвёртое место, которое давало право на участие в Лиге чемпионов. Правда, выступить там арагонцам не посчастливилось – пришлось уступить путёвку действующему обладателю трофея, «Реалу», довольствовавшемуся лишь пятым местом в Примере. За бомбардирские качества Саво получил прозвище «Человек-гол» и спустя год перебрался в «Парму» за 25 млн евро.

На «Эннио Тардини» серб призван был заменить Эрнана Креспо, но так и не смог адаптироваться к более закрытому футболу. Отношения с руководством не ладились, а голов не было. «Парма» не стала давать Саво второй шанс и несколько лет отправляла его в аренды в Испанию.

Впоследствии Милошевич скажет: «Идеальная страна для футбола? Испания! Очень хороший климат, отличные условия для игры, да и испанцы очень схожи с сербами в плане менталитета, еды, привычек… В Ла Лиге прошли мои лучшие годы».

До перехода в «Рубин» Саво успел стать любимцем фанатов «Осасуны», оценивших его «широкую душу». Милошевич неоднократно угощал фанатов пивом, сидел с ними в кафе, спокойно общался и никогда не отказывал в просьбе сфотографироваться. Однако руководство клуба было не в восторге от игры форварда и не стало продлевать с ним контракт летом 2007 года.

Саво Милошевич и Карлес Пуйоль Фото: Phil Cole/Getty Images

«Считаю, что мы заслужили это чемпионство»

Около полугода Милошевич находился в поисках нового клуба и уже подумывал о завершении карьеры, когда поступило предложение из России. По признанию Саво, казанцы и раньше присматривались к нему.

«Рубин» приглашал меня еще в прошлом году, вместе с моим другом Велько Пауновичем. Однако вдвоем нам сыграть за клуб из Казани так и не пришлось, хотя теоретически это было возможно. Информация о «Рубине»? Я её черпал от Пауновича. У него не всё получилось в «Рубине» из-за травмы, но о городе и клубе он отзывался с удовлетворением».

В российский чемпионат Саво приехал уже матёрым футболистом. Многие, наверное, подумали, что 35-летний ветеран приехал доигрывать. Но он приехал за титулом. Александр Мостовой, хорошо знакомый с Милошевичем по Испании, сразу подчеркнул, что казанцы подписали отличного игрока.

Александр Мостовой Бывший полузащитник «Сельты» «Милошевич в «Рубине»? Очень интересная новость, такого поворота в судьбе Саво я, признаться, не ожидал. Совсем недавно интересовался, куда он пропал, и никто не мог мне ответить на этот вопрос. Думал, доигрывает в Сербии или где-нибудь в Греции. Года полтора прошло, как потерял с ним связь. Мы очень сблизились в «Сельте», русский и серб, поэтому о характере Милошевича имею отличное представление. Очень спокойный, самодостаточный и уравновешенный человек. К своим годам он наверняка хорошо заработал, может играть спокойно. Но не доигрывать, это не в его натуре. Честно вам скажу: я уверен, «Рубин» не прогадал».

Ни Мостовой, ни «Рубин» не ошиблись. Саво играл немного, но всегда старался поддерживать хорошую атмосферу и помогал более молодым партнёрам по команде. В РФПЛ серб забил всего три мяча — два «Спартаку» из Нальчика и один «Сатурну». Гол подмосковному клубу и помог «Рубину» досрочно взять первый титул в истории.

«Главное, что команда на протяжении всего сезона упорно работала на тренировках и демонстрировала хороший футбол. Считаю, что мы действительно заслужили это чемпионство. И абсолютно неважно, кто стал автором «золотого» гола», — скромно заметил его автор.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Сменил три гражданства, но не страну

В плане выступления за сборную Милошевич по-своему уникален — сменив три паспорта, играл за одну сборную. Сначала за Югославию, затем за Сербию и Черногорию и, наконец, за Сербию. Примечательно, что завершил международную карьеру он после провала на ЧМ-2006, но в 2008-м Милошевича убедили вернуться. Пусть и на одну игру, товарищескую, с Болгарией. Сербия выиграла 6:1, а Саво, оформив дубль, заявил: «Это был очень странный матч.

В одной игре я и дебютирую, и завершаю карьеру на уровне сборных. Думаю, такое ни с кем не происходило.

Мне ещё предстоит сыграть один матч за «Рубин» в Казани и он, возможно, станет последним. Здорово, что именно так я завершил свою международную карьеру. Получил удовольствие от матча в этой команде с этими футболистами».

Своё слово серб сдержал. Доиграв сезон в России, Милошевич объявил о завершении карьеры, поступил на тренерские курсы и получил работу в Футбольном Союзе Черногории.

«Боль, вызванная этими событиями, никогда не исчезнет»

Несмотря на довольно успешную карьеру, личная жизнь Саво омрачена большими потерями. В 2011 дед футболиста застрелил собственного сына, отца Саво. По сообщениям полиции, между 83-летним Саво Милошевичем и 58-летним Стевом Милошевичем завязалась потасовка. Ругань переросла в в драку, а затем Саво (дед) поднялся в дом, взял винтовку марки М-48 и выстрелил своему отпрыску в грудь. Стево умер по дороге в больницу. Дед игрока скончался в тюрьме. Футболист же выступил с заявлением, в котором попросил СМИ с пониманием отнестись к трагедии: «Я прошу вас проявить уважение и человечность в данной ситуации.

Мне и моей семье сейчас нелегко. Это ужасная трагедия. Мы все испытываем жуткую боль.

Я прошу оставить меня и членов моей семьи в покое в ближайшие дни. Нам нужно немного времени, чтобы прийти в себя от трагедии и взять себя в руки».

Всего через два года, в 2013-м, Милошевич потерял брата. Андрия не справился с управлением собственного автомобиля и врезался в грузовик, перевозивший взрывоопасные вещества. Брат футболиста погиб на месте.

В 2014 году Саво потерял дядю. Мужчина работал на тракторе в поле, когда машина забуксовала и перевернулась. От полученных травм он скончался.

После череды потерь Милошевич на некоторое время пропал. На тот момент он уже работал в Футбольном союзе Сербии и лишь изредка давал комментарии, касающиеся только профессиональной деятельности. Экс-футболист не разговаривал о личном вплоть до 2019 года, пока не стал тренером «Партизана».

«Когда мне было 27 лет, мама скончалась от рака. В июне 2011 года дедушка убил моего отца, а в 2013-м младший брат Андрия погиб в автомобильной катастрофе. Сложно пережить то, что произошло. Боль, вызванная этими событиями, не прекращается и никогда не исчезнет. Это навсегда останется во мне, поэтому придётся научиться справляться с этими проблемами. А что ещё остаётся делать? Исчезнуть? Разве я не должен пытаться достичь своих идеалов?»

«Не все футболисты необразованные»

Проработав на административной должности несколько лет, Милошевич получил от «Партизана» предложение возглавить команду.

«Тренировать любимый клуб, в котором я начинал карьеру, всегда было моей мечтой», — сказал на представлении Саво.

Болельщики его обожали. Милошевича уважали даже фанаты принципиального соперника — «Црвены Звезды». Во время его работы с чёрно-белыми непримиримое дерби даже называли «добрым». Всё дело в том, что Саво и тренер «Звезды» Деян Станкович — лучшие друзья. Несмотря на далеко не лучшие результаты в клубе, во время его работы в сербском футболе царила здоровая атмосфера между принципиальными соперниками.

Покинув «Партизан» из-за разногласий с руководством, Саво взял паузу и посвятил себя творчеству. За последний год Милошевич успел сняться в художественом фильме, где сыграл византийского императора, участвовал в нескольких театральных постановках и начал писать книгу.

«Чем я занимаюсь в свободное время? Всем! Очень много читаю, пишу, рисую, учусь. Когда вы занимаетесь футболом профессионально, у вас нет времени на школу, университет, учёбу в целом.

Неудивительно, что многих спортсменов называют необразованными. Но между необразованным и глупым человеком есть большая разница.

Можно иметь несколько дипломов и быть глупым, а можно не учиться в университете и быть интеллигентным человеком. Я стараюсь совершенствоваться каждый день».

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

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Сербские СМИ писали, что Милошевич может вернуться в футбол и возглавить сборную страны, но Саво опроверг слухи: «Я осуществил все футбольные мечты и ни о чём не жалею. Это было прекрасное путешествие, пора посвятить себя семье, друзьям и новым целям».