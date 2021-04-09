Был в ЦСКА и сборной России, но проиграл все деньги и стал бомжом. Где сейчас Алан Кусов

Поколение 1981-1982 годов рождения — одно из сильнейших в истории российского футбола. Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Владимир Габулов, братья Березуцкие заиграли на самом высоком уровне, стали звёздами. Кто-то — как, например, Евсиков, Мандрыкин, Пименов или Кузьмин — долго и успешно выступал в РФПЛ. Но были и обратные примеры — большие таланты, не раскрывшиеся в полной мере.

Был звездой в России, скрывался от бандитов, исчез. Где сейчас Марат Измайлов Большой талант с большими странностями.

Один из них — Алан Кусов. В начале 2000-х он неплохо играл за «Аланию», дорос до ЦСКА и сборной России. Однако после яркого дебюта Кусов исчез с футбольных радаров. Вспоминаем карьеру Алана и рассказываем, где он сейчас.

Начало карьеры. Кусов должен был перейти из «Алании» в «Спартак», но в итоге стал игроком ЦСКА

Кусов — уроженец Владикавказа, поэтому выбора, за кого болеть в детстве, у него, в сущности, не было. В 90-х, когда Алан делал первые шаги в футболе, местный «Спартак» был большой силой и даже боролся за чемпионство с другим «Спартаком», московским.

Интересно, что пришёл Кусов в спартаковскую школу достаточно поздно — в 12 лет. Зато сразу попал на крупный международный турнир. «Я прежде за пределы республики не выезжал, а тут прошёл всего месяц — и поездка в США!» — вспоминал Кусов в одном из ранних интервью. Команда из Владикавказа стала сильнейшей среди своих ровесников, за что Алану и другим юным футболистам дали премию. Деньги Кусов отдал родителям.

Фото: pfc-cska.com

Алан прошёл школу и дубль владикавказского «Спартака», после чего отправился в другой местный клуб — «Иристон», представлявший Первый дивизион. Набравшись опыта, спустя год вернулся в родной клуб, который к тому времени именовался уже, что символично, «Алания». В сезоне-2000 Кусов редко выходил на поле (всего лишь семь матчей). Следующие два года оказались для Алана куда более успешными: он стал ключевым игроком «Алании» и получил вызов в молодёжную сборную. А осенью 2002 года на Кусова вышли представители московского «Спартака».

Алан прилетел в столицу на медосмотр, где у него обнаружили проблемы со здоровьем. Трансфер затянулся, хотя сам Кусов утверждал, что был «здоров как бык». Возвращался Алан во Владикавказ будучи уверенным, что скоро окажется в «Спартаке», но в конечном итоге стал армейцем. «Сижу с ребятами — звонок от президента «Алании» Такоева, — вспоминал он. — Говорит: «Будь на телефоне, через пять минут тебе Газзаев позвонит».

Пообщались с Валерием Георгиевичем, он передал трубку Гинеру. Тот коротко: «Хочешь в ЦСКА?» — «Да». — «Тогда бери билет и вылетай».

В 2003 году Алан вместе с ЦСКА выиграл чемпионат России — и попал в первую сборную страны

Газзаев хорошо знал возможности Кусова — прежде пересекались в молодёжной сборной России. И Кусов был одним из лидеров той команды — почти все матчи отбора к Евро-2004 провёл в основе.

Алан бодро начал в ЦСКА: в первых двух матчах дважды ассистировал партнёрам. А за месяц до старта чемпионата России Кусов получил от Газзаева вызов в сборную. В товарищеском матче против Румынии он вышел в стартовом составе, провёл на поле 72 минуты и даже отметился результативным действием (отдал голевой пас на Аршавина).

2010 год. Алан Кусов в кубковом матче «Торпедо» с «Химками»

Несмотря на яркий дебют, Алану не удалось закрепиться в основе армейцев. Слишком уж большая конкуренция была в ЦСКА на тех позициях, где мог действовать Кусов: в центре чаще всего играли Яновский, Лайзанс и Ярошик, слева — Соломатин или Евсиков. Тем не менее сам Алан не считает конкуренцию главной причиной своих неудач.

«Мне давалось столько шансов! Всё было в моих руках. То, что случилось, я сотворил с собой сам».

«Мне давалось столько шансов! Всё было в моих руках. То, что случилось, я сотворил с собой сам».

По итогам сезона-2003 ЦСКА впервые стал чемпионом России. К тому моменту Кусов уже вернулся в «Аланию», но ему всё-таки полагалась золотая медаль. Алан её так и не получил — просто не явился на награждение. Через год Кусов заехал в офис армейского клуба, но медаль ему не отдали.

Зависимость, игровой спад и завершение карьеры

Медаль Кусову не досталась, зато он получил солидную премию за чемпионство — почти $ 100 тыс. Через неделю от этих денег не осталось и следа. «В тот момент уже все знали, как плотно я подсел на казино», — вспоминал он в интервью «СЭ». По словам Кусова, он сам не заметил, как втянулся. Мог сидеть там неделями, позабыв про футбол!

В ЦСКА, кстати, был ещё один игроман: в интервью нашему сайту Андрей Соломатин признался, что даже ночевал в казино и проиграл «очень много». Кусов, по собственным подсчётам, оставил за игровым столом примерно $ 800 тыс. «Продавал квартиры, машины, чтоб с долгами расплатиться», — признался Алан.

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Трижды Кусов уходил из ЦСКА в аренду — в челябинский «Спартак» и два раза в «Аланию». В январе 2006-го Алан покинул армейский клуб, после чего долго не мог найти новое пристанище. Кусов ездил на просмотры — никуда не брали. Помешали и травмы: за два года ему сделали четыре операции на коленях (по две на каждом, «кресты» и мениск).

В 2008-м Алан вернулся в профессиональный футбол, подписав контракт с иркутской «Звездой». Позже Кусов выступал за азербайджанский «Стандард», «Анжи», московское «Торпедо», «Аланию-Д» и «Луч-Энергию». А на закате карьеры поиграл в Узбекистане за «Локомотив» из Ташкента. В 2014 году Кусов закончил с футболом, напоследок заглянув в ПФЛ — с «Долгопрудным» и «Жемчужиной-Ялта».

В интервью «СЭ» Алан рассказал о своей первой встрече с Газзаевым после ухода из ЦСКА — в 2011 году, на матче «Алании-Д». «Играли на Кубок с командой «Беслан-ФАЮР», я не забил пенальти, — вспоминал Кусов. — На матче был Газзаев с сыном Вовой. Дождался меня под трибуной: «Тебе не стыдно? Сколько я с тобой бесед вёл! До чего ты докатился? Был игроком национальной сборной — и где теперь?! Иди отсюда!»

Где сейчас Алан Кусов

Долгое время о Кусове не было слышно. В 2017 году Вениамин Мандрыкин сообщил, что у Алана большие проблемы. «Он половине России должен! Люди жалели его, помогали. Но Кусов и их кидал. А теперь — бомж. От которого, говорят, даже мать отказалась! У неё за долги сына квартиру отобрали», — заявил Мандрыкин.

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В 2019 году 38-летний Кусов неожиданно возобновил карьеру. Однако, проведя несколько матчей за владикавказский «Спартак» в ПФЛ, окончательно закончил с футболом. Последнее время Алан трудился в дублирующем составе «Алании». Со слов пресс-атташе владикавказского клуба Константина Дзиваева, теперь помогает Спартаку Гогниеву в первой команде. Общаться лично он, к сожалению, не захотел.