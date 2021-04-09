Бомбардиром «Спартака» восхищаются в Германии. Ларссон заменит Холанда?

Джордан Ларссон зажигает в РПЛ. Нападающий «Спартака» стал лучшим игроком марта по версии болельщиков красно-белых, и это не удивительно – 12 голов и пять голевых передач в 23 матчах чемпионата говорят сами за себя. Пока Ларссон сконцентрирован на борьбе за чемпионство, но европейские клубы уже начали проявлять интерес к 23-летнему бомбардиру.

«Боруссия» из Дортмунда или «Вест Хэм» из Лондона?

Джордан попал в сферу интересов клубов из топ-5 европейских чемпионатов. По информации Goal.com, дортмундская «Боруссия» в ближайшее время может расстаться со звёздным форвардом Эрлингом Холандом, и в этом случае ей потребуется усиление в атаку. В клубе видят в Ларссоне идеальное дополнение к составу.

Помимо «Боруссии» интерес к Джордану проявляет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Английский клуб также следит за развитием игрока.

В «Спартаке» заявили, что официальных контактов с клубом по Ларссону не было. Тем не менее, в Германии видят в Ларссоне большой потенциал, восхищаются и считают, что швед продолжит развиваться рядом с таким умным, техничным полузащитником, как Марко Ройс. Не вызывает сомнений талант Джордана у бывшего генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. «Джордан владеет хорошим темпом и блестящей техникой. Не удивлён, что такие клубы, как «Боруссия» (Дортмунд) и «Вест Хэм», уделяют ему внимание. По возрасту, голевой статистике и своим общим показателям он подходит под запросы этих клубов. При этом нельзя забывать, что у него действующий контракт в «Спартаке» до 2023 года. Как я знаю, весь фокус внимания Джордана сейчас сосредоточен на успешное завершение сезона в РПЛ», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Будут ли у «Спартака» проблемы в атаке после ухода Ларссона?

Сейчас атака «Спартака» – это набор стилистически разных форвардов, которые сочетают в себе очень много качеств, позволяющих клубу добывать важные очки. Тем не менее, если Ларссон уйдёт в «Боруссию», то у красно-белых найдётся кем заменить его. Не стоит забывать, что помимо Понсе, Соболева и Промеса в «Спартаке» есть Педро Роша, который не уехал в Бразилию и играет за дубль команды в ФНЛ. Пока у бразильца гол и голевая передача в восьми матчах. Негусто.

Также летом возвращается большая бригада арендников — Гус Тиль, Резиуан Мирзов, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Это футболисты, играющие на похожей позиции Ларссона в «Спартаке». Если Мелкадзе не впечатляет в «Ахмате», то Мирзов является одной из звёзд «Химок», и ему шанс могут предоставить. Решение придётся принимать и по Гусу Тилю, ставшему самым дорогим приобретением в истории клуба. В общем, заработать на Ларссоне – неплохая идея менеджмента клуба, а переживать о замене шведа не стоит. Красно-белые могут провернуть выгодный трансфер на выход.

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

Что пишут в Германии и Европе об интересе «Боруссии» к Ларссону?

«Этот парень – просто ещё один молодой европейский талант».

«Было бы отличное подписание».

«Мистер Андерссон, вы должны взять его на Евро».

«Джордан Ларссон, похоже, превратился в действительно хорошего нападающего. Бьёт по воротам за московский «Спартак», после за «Боруссию» Дортмунд».

«Никогда о нём не слышал. Лучше, чем Пенальдо».

«Джордан Ларссон, 20/21. У него прорывной сезон в России, где он третий лучший бомбардир в лиге, но выделяются его творческие показатели. «Боруссия» Дортмунд на связи».

«Должно быть, Джордана Ларссона немного расстраивает то, что его всегда сравнивают с Хенриком в СМИ».

«Я следил за карьерой Джордана Ларссона, потому что его отец был хорош! Я действительно думаю, что он на правильном пути, однако я не уверен, что он наш ответ на замену Холанда».