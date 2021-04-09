Новое лицо в российском футболе! Что нужно знать о молодом тренере «Уфы» Стукалове

Пять дней назад (после поражения от «Динамо» – 0:4) «Уфа» объявила об отставке Рашида Рахимова. Он возглавил команду в октябре 2020 года, когда она шла на 15-м месте, и покинул её теперь, когда она остаётся там же. В матче Кубка России (0:1 с «Ахматом») обязанности главного тренера исполнял Николай Сафрониди. А теперь стало известно о назначении Алексея Стукалова, который ещё не так хорошо известен широкой аудитории.

Почему именно Алексей Стукалов?

Руководство «Уфы» уже давно присматривалось к молодому тренеру (37 лет). После ухода Вадима Евсеева в октябре именно Стукалов должен был возглавить «Уфу», но стороны не договорились по тому, кто войдёт в тренерский штаб. Судя по всему, теперь этот вопрос урегулирован, правда, пока ещё не объявлено, кто будет помогать Стукалову. Известно, что его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Где работал Стукалов?

С 2009 по 2016 годы находился в структуре «Химок». Сначала тренировал детей 1998 года рождения, затем стал помощником главного тренера молодёжного состава, а потом вошёл в тренерский штаб и основной команды. В 2016 году успел поработать самостоятельно главным тренером молодёжки.

После этого Стукалов стал ассистентом главного в «Балтике», а затем и в «Соколе». С сезона-2017/2018 уже сам возглавил «Сокол» и занял пятое местов в ПФЛ (зона Центр). С начала 2019 года Стукалов возглавлял «Велес», который при нём вышел из ПФЛ в ФНЛ. По состоянию на сегодня «Велес» идёт на восьмом месте из 22 (до зоны вылета 18 очков, до стыковых матчей с командами РПЛ — 8).

Чем известен Стукалов?

На протяжении всей карьеры он работал с молодыми футболистами. В «Химках» он занимался юношескими и молодёжными командами. В первый же день после его назначения в «Сокол» официальный сайт клуба объявил, что команда будет комплектоваться в основном местными воспитанниками.

Фото: vk.com/fcveles

В последней команде Стукалова ситуация не сильно изменилась. У «Велеса» один из самых молодых составов в ФНЛ на сегодняшний день. Больше всего минут (2700+) на поле получили Осипов и Ботака-Иобома, которым по 22 года.

Какие методы работы у Стукалова?

Недавно тренер дал большое интервью изданию Сounterpress, которое специализируется на аналитике футбола (сайт основал бывший журналист «Чемпионата» Сергей Титов). В этом интервью тренер рассказал несколько интересных моментов:



1. Стукалов считает, что по селекции футболистов последнее слово — за главным тренером.



«Всегда последнее слово должно оставаться за главным тренером, считаю, так должно быть в любом клубе», — сказал тренер. Интересно, насколько этот формат устраивает руководство «Уфы». Если в октябре Стукалов отказался от работы в РПЛ из-за разногласий по тренерскому штабу, то, похоже, он является человеком весьма принципиальным.



2. Кстати, о тренерском штабе. Стукалов отмечал, что для него важно иметь альтернативные точки зрения — хоть тренерский штаб и работает в одном направлении, но не нужно бояться высказывать свою точку зрения. А идеальный тренерский штаб он охарактеризовал так:

«Я не люблю такие приколы: тренер по обороне, тренер по атаке — этого вообще не понимаю. В идеале всё так: главный тренер, два ассистента, один из которых должен быть глубоко погружен в главную команду, а другой — в молодёжный состав, предоставляя информацию оттуда и обеспечивая связь между командами. Также должен быть тренер-аналитик, тренер по физической подготовке, тренер вратарей. Этого достаточно. Тренер-аналитик, в моём понимании, во время тренировки сидеть в кабинете не должен».



3. Далеко не все тренеры РПЛ готовы говорить о тактике настолько открыто, как это делает Стукалов. Пожалуй, его даже можно назвать тактическим гиком. Среди прочего он рассказал ещё о важном совете от Бердыева, а также о команде АПЛ, у которой позаимствовал несколько идей.



«В 2015 году, когда мы учились на категорию А, к нам пришёл Курбан Бердыев, чтобы пообщаться. Тогда он сказал, что если мы хотим изучить тактику какой-то команды, то должны посмотреть 30 матчей, и тогда всё станет ясно. В прошлом отпуске я посмотрел весь сезон «Ливерпуля» — все матчи, которые они сыграли. И правда, в тактическом плане картинка легла полностью. Больше скажу, мы взяли оттуда некоторые фишки. Не всё, конечно, потому что у нас нет крайних защитников с такими функциями», – сказал Стукалов.