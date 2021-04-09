У ЦСКА с «Локо» — 15 кубков России на двоих! Что нужно знать о полуфиналистах

Сегодня, 9 апреля, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021. По её итогам были определены две пары полуфиналистов турнира: «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) и «Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва). Оба полуфинальных матча Кубка России состоятся в среду, 21 апреля 2021 года. Хозяевами станут команды, указанные в парах первыми. «Чемпионат» суммировал самую важную информацию о клубах-полуфиналистах Кубка России.

«Ахмат» (Грозный)

«Ахмат» стартовал в Кубке с группового этапа, где одержал две победы – над «Знаменем» (3:0) и в послематчевой серии пенальти над «Шинником» (1:1; 4:3). Затем грозненцы справились на выезде с «Ростовом» (1:0) и «Уфой» (1:0). Теперь их ждёт домашний матч с «Крыльями Советов».

История личных встреч с «Крыльями Советов»: 24 матча, 13 побед, 5 ничьих, 6 поражений. Голы: 39:26.

Достижения клуба: обладатель Кубка России (2003/04).

В мае 2004-го «Терек» обыграл в финале «Крылья Советов» (1:0), на 90+2-й минуте гол забил Андрей Федьков.

Кто из клуба выигрывал Кубок России: –

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Андрей Семёнов, защитник:

«Скрывать не буду, мы хотели «Крылья Советов». Но никто не ждёт легкой прогулки. Самарцы доказали это своей игрой с «Динамо». Но мы довольны жеребьёвкой. К сожалению, посмотрел только последние 15 минут матча «Крыльев» против «Динамо», так как у нас была тренировка. Много сказать про «Крылья» не могу, так как там много новых игроков. Есть ребята из «Чертаново». Знаю Никиту Чернова, нападающего Сергеева, который много забивает. Других фамилий не скажу, но разберём ближе к матчу», – сказал Семёнов в эфире канала «Матч Премьер».

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«Крылья Советов» (Самара)

«Крылья Советов» стартовали в Кубке страны с 1/64 финала. Самарцы разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе разделались со ставропольским «Динамо» (4:1) и «Ротором» (3:0), а на стадии плей-офф обыграли «Химки» (4:0) и «Динамо» (2:0).

История личных встреч с «Ахматом»: 24 матча, 6 побед, 5 ничьих, 13 поражений. Голы: 26:39.

Достижения клуба: трижды были финалистами Кубка России – в 1953, 1964, 2004 гг.

Кто из клуба выигрывал Кубок России: Александр Гацкан (2013/14), Максим Канунников (2009/10).

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Евгений Калакуцкий, генеральный директор «Крыльев Советов»:

«В первую очередь, и дело даже не в сопернике, хотелось бы сыграть дома, перед своими болельщиками. Вчера мы лично убедились, что такие игры — это совсем другой уровень, особенно когда команда играет в ФНЛ. Касаемо соперника, то на такой стадии достаточно глупо выбирать кого-то.

Это кубковый турнир. «Локомотив» сейчас набрал ход, а ЦСКА с новым тренером и амбициями.

Понятно, что на бумаге вроде бы «Ахмат» для нас более оптимальный соперник, но всем известно, как трудно играть в Грозном. «Ахмат» — соперник достойный и сложный. Будем стараться сделать всё со своей стороны, чтобы решить задачу».

Никита Чернов, защитник:

«Я ждал ЦСКА. Но все должны быть довольны жеребьёвкой. Думаю, интересная будет игра. Мы не можем ударить в грязь лицом», — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

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«Локомотив» (Москва)

Железнодорожники благодаря участию в Лиге чемпионов были освобождены от группового этапа Кубка России. Команда Николича на пути к титулу обыграла «Тамбов» (3:0) и «Сочи» (3:1).

История личных встреч с ЦСКА: 64 матча, 27 побед, 11 ничьих, 26 поражений. Голы: 70:81.

Достижения клуба: восьмикратный обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019).

Кто из клуба выигрывал Кубок России: по три раза – Гильерме, Чорлука, Баринов, Миранчук, по два раза – Коченков, Игнатьев, Ротенберг, по одному – Рыбусь, Лысов, Крыховяк, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Эдер.

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Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»:

«Оцениваю шансы «Локомотива» высоко. Думаю, они обыграют ЦСКА. Команда набрала ход, семь матчей без поражений, у неё основательная, стабильная, сильная игра. Тем более на кону финал. Взять кубок будет сложнее. Финал — это всегда непредсказуемо. Хоть там и будет «Ахмат» или «Крылья», результат предсказать невозможно. Любая команда может обыграть любую. Когда близки Кубок и Лига Европы, биться до последнего будет любой.

Мне кажется, полуфинал будет немного проще для «Локомотива», чем финал. Всё-таки полуфинальная игра — это ещё не кубок, который близок. Мы уже видели, как «Локомотив» побеждал ЦСКА, там будет проще. А с финалом — сложнее».

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ЦСКА (Москва)

Армейцы тоже стартовали с плей-офф Кубка России и обыграли дома «СКА-Хабаровск» (2:0) и на выезде тульский «Арсенал» (2:1).

История личных встреч с «Локомотивом»: 64 матча, 26 побед, 11 ничьих, 27 поражений. Голы: 81:70.

Достижения клуба: семикратный обладатель Кубка России.

Кто из клуба выигрывал Кубок России: Акинфеев (6 раз), Дзагоев (4 раза), Щенников (3 раза), Набабкин (2 раза), Фернандес (1 раз), Васин (1 раз).

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Ивица Олич, главный тренер:

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется.

Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня с «Локомотивом», а затем – со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми. И надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше.

Мы видели последние семь-восемь матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас – один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привёл в хорошую форму команду и игроков».

Алан Дзагоев, полузащитник:

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причём произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперёд, теперь надеемся их притормозить (улыбается). Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим».