«Зенит» и «Спартак» когда-то дружили. История «дерби двух столиц»

«Чемпионат» продолжает цикл статей, посвящённый главным противостояниям в истории советского и российского футбола. Сегодня речь пойдёт о дуэли «Зенита» и «Спартака», известном как «Дерби двух столиц».

Советский период. В 1980-х фанаты «Спартака» и «Зенита» были друзьями

Лидеры современной РПЛ во времена СССР находились на разных полюсах. «Спартак» практически каждый год боролся за самые высокие места и неоднократно брал чемпионство, в то время как «Зенит» кочевал из высшей лиги в первую и обратно. Лишь в 1980-х ленинградцы стали настоящей силой в советском футболе, добыв бронзу и золото чемпионата (1980-й и 1984 год, соответственно).

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В то же время в стране зарождались фанатские объединения. Первый выезд зенитовцев пришёлся на сентябрь 1980 года, и играли они как раз со «Спартаком». По воспоминаниям фанатов «Зенита» со стажем, ехали они в Москву как «простая группа болельщиков». «Никакого разговора о том, что мы «фанаты», не было. Мы даже слово такое ещё не употребляли. Ни шарфов, ничего такого не было. Толком друг друга даже не знали», — вспоминал болельщик «Зенита» по прозвищу Очки в интервью одному из фанатских сайтов сине-бело-голубых.

В Москве гостей сразу же встретили местные: «Из Питера приехали, болеть? Ну, значит, будете сегодня получать!». Но болельщиков «Зенита» спасли два авторитетных фаната красно-белых — Гриша Солома и Сафрон. Они заступились за гостей из Ленинграда и объяснили, что есть два типа фанатов. До них пытались докопаться «левые» — это те, кто всячески ищет конфликт и не имеет веса в фанатской среде. Тогда же «спартачи» и зенитовцы договорились о сотрудничестве: мол, мы вас охраняем от «левых» в Москве, а вы нас — у себя в Ленинграде, от «кузьмичей».

Через год болельщики «Спартака» и «Зенита» подписали договор о «дружбе и сотрудничестве». Конечно, юридической силы он не имел, но факт остаётся фактом — такой документ действительно существовал.

Договор болельщиков «Спартака» и «Зенита» Фото: landscrona.ru

В 1990-х начались первые конфликты и стычки фанатов

Какое-то время фанаты «Зенита» дружили со «спартачами» против ЦСКА и «Динамо». Однако после распада СССР в отношениях между болельщиками двух клубов произошёл разлад. Есть разные версии, почему так получилось.

Версия первая — неоднородность «движа». По словам болельщика «Зенита», по прозвищу Монах, их дружба с красно-белыми была «странной». «Вроде бы и дружили с «мясными», но как-то не со всеми, а лишь с отдельными людьми из основы. Много «левачья» у них было», — сказал он «Ландскроне» (объединению фанатов «Зенита»).

Слова Монаха подтверждает и спартаковская сторона: далеко не все красно-белые хотели дружить с зенитовцами. Несмотря на договор от 1981 года, между фанатами двух клубов так или иначе происходили стычки как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

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Версия вторая — сложные взаимоотношения Москвы и Санкт-Петербурга. «Ещё в начале 1996 года в столице пошли слухи, что «зенитчики» якобы стали поговаривать, что надо бы «мочить всю Москву», — вспоминал Амир Хуслютдинов, известный в спартаковской среде как Профессор.

Петербуржцы и правда относились к москвичам с некоторым пренебрежением. «Московские фанаты тех времен — отдельная история, — заявил однажды Алексей Деревягин по прозвищу Дюрер. — Уж очень они отличались от нас ментально: те же «спартачи» приезжали большими группами, до пятисот человек, но складывалось впечатление, что нормальных людей среди них практически нет. Серая масса уровня ПТУ, накачанная портвейном».

Версия третья — просто не с кем было подраться. Болельщик «Зенита» со стажем Константин Васильев (Кастет) вспоминал, что молодое поколение фанатов остро нуждалось во враге. «У нас молодёжи надоело, что не с кем драться. В Москве конкуренция высокая, а у нас в городе врагов не имелось. Вот и нашли друг друга», — рассказывал он в 2019 году «СЭ».

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Спартаковцы как законодатели фанатской моды в 1980-х и 1990-х годах зачастую смотрели на своих оппонентов свысока. Об этом говорили как болельщики «Зенита», так и других клубов. Красно-белые считали себя «королями Москвы», а тут вдруг появился новый соперник.

Первое крупное столкновение фанатов «Спартака» и «Зенита» случилось 30 августа 1997 года: перед матчем в Москве две сотни «спартачей» разогнали колонну питерцев, направлявшуюся к стадиону. Тогда фанатов «Зенита» насчитывалось намного больше (около 700 человек), но «мясные» были вооружены арматурой, трубами и даже заточками! Многие зенитовцы бежали, а те, кто остался биться на кулаках, загремели в больницу с различными травмами.

Отношения двух клубов окончательно испортились после скандального трансфера Быстрова

В начале 2000-х «Зенит» неожиданно для многих стал претендовать на высокие места. «Спартак» же, наоборот, временно отошёл на второй план. На фоне изменившихся результатов вражда двух клубов заметно усилилась. Александр Кержаков вспоминал, как болельщики настраивали их на матчи с красно-белыми: «Вы, главное, «Спартак» обыграйте — всё остальное простим!»

Однако настоящая война началась в 2005 году — после перехода Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак».

Покидая «Зенит», Быстров заявил, что с детства болел за «Спартак». При этом главной причиной отъезда хавбека из Санкт-Петербурга стал конфликт с Властимилом Петржелой. Чешский специалист, возглавлявший тогда «Зенит», целенаправленно выживал российских футболистов из клуба. По крайней мере, так считал сам Быстров. «Петржела выгнал Лобова, Астафьева, Недорезова, Николаева, Макарова. Считаю, что все они могли прогрессировать в «Зените» и стать игроками высокого уровня», — сказал Владимир в интервью «СЭ» в 2005 году.

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Быстров уточнил, что уходит к красно-белым не из-за денег, а ради участия в Лиге чемпионов. Подобные высказывания лишь подливали масла в огонь. К тому же в матчах против бывшего клуба Владимир выкладывался на 200%. В одной из таких встреч Быстров забил гол и отпраздновал его, поцеловав спартаковский ромбик.

Этот факт Владимиру позже припомнили. Быстрова долгое время освистывали фанаты «Зенита», так и не простив ему переход в стан принципиального соперника. А в 2009 году уже болельщики «Спартака» возненавидели «Зенит» и самого Быстрова за обратный переход. К тому моменту в клуб из Санкт-Петербурга пришли большие деньги «Газпрома». Не обошлось также без «административного ресурса». «Звонили из администрации президента. Не мне, Леониду Арнольдовичу [Федуну]. Сказали, что нужно продавать Быстрова», — признался Валерий Карпин, возглавлявший тогда «Спартак», в эфире программы «Удар головой».

Владимир Быстров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Быстров довольно успешно выступал и за «Спартак», и за «Зенит», но реноме перебежчика сильно ударило по его репутации — он так и не стал своим ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. «За неделю до перехода в «Зенит» Быстров ещё раз поцеловал ромбик, — вспоминал Валерий Ильюнин, известный в зенитовской среде как Сабонис. — Тогда же я читал его интервью, где он говорил, что никуда из «Спартака» уходить не собирается».

Считается, что именно с Быстрова (а точнее с его двух скандальных трансферов) и началась война между двумя клубами. Подкрепляло ненависть «Спартака» и «Зенита» также их прямое соперничество в чемпионате России.

Что представляет из себя «Дерби двух столиц» сейчас

Начиная с 2010-х годов, противостояние «Зенита» и «Спартака» является одним из самых ожесточённых в РПЛ. Некоторые «спартачи» считают его более принципиальным, чем дерби красно-белых с ЦСКА.

«У каждого поколения болельщиков «Спартака» свой враг, — объясняет Олег Семёнов (Мосфильмовский). — В 30-е, 40-е годы это было московское «Динамо». После войны уже, наверное, «Торпедо». В 70-е, 80-е годы — киевское «Динамо». А после распада СССР — ЦСКА и «Зенит». Сейчас с «Зенитом» дерби в чём-то даже более принципиальное, чем с ЦСКА».

«Зенит» и «Спартак» неоднократно боролись за чемпионство между собой. Яркий пример — сезон-2007, когда красно-белые до последнего тура претендовали на титул, но питерцы устояли в Раменском и всё-таки взяли золото. Можно отметить ещё конфликт между Игорем Денисовым и Валерием Карпиным, а также инцидент, случившийся в 2012 году, когда Александр Кержаков нанёс тяжелую травму голкиперу красно-белых Андрею Диканю. Эти события также повлияли на взаимоотношения «Зенита» и «Спартака».

Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2015 году форвард «Спартака» Артём Дзюба частично повторил «подвиг Быстрова», со скандалом переметнувшись в «Зенит». Питерские фанаты долго не могли его принять, но через голы Дзюба всё-таки влюбил в себя местную публику (по крайней мере — часть её). До недавних пор Артём, будучи воспитанником спартаковской школы, выводил «Зенит» на поле с капитанской повязкой.

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Вражда «Спартака» и «Зенита» явилась следствием множества факторов и историй. Нельзя сказать однозначно, что в большей степени повлияло на неприязнь красно-белых к питерцам и наоборот. Скорее всего, всё вышеперечисленное так или иначе сыграло свою роль в появлении «Дерби двух столиц» — противостояния «Спартака» и «Зенита», ставшего одним из главных в российском футболе.