«Спартак» победит в дерби, но «Зенит» не позволит себя догнать? Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Чемпионат России выходит на финишную прямую, и в нашем конкурсе прогнозов ситуация меняется. Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев заработал 11 очков. Он угадал счёт матча «Зенит» – «Химки», разницу голов в игре «Ростов» – «Спартак», исход встреч «Тамбов» – ЦСКА, «Урал» – «Арсенал» и «Динамо» – «Уфа».

Читатель Валерий Петровский из Рыбинска верно предсказал счёт матча «Ротор» – «Локомотив», разницу мячей в игре «Зенит» – «Химки», исход встреч «Динамо» – «Уфа», «Урал» – «Арсенал» и «Тамбов» – ЦСКА. Это 11 баллов. Ответственный секретарь «Чемпионата» Евгений Кустов набрал 5 очков, угадав исход матчей «Ротор» – «Локомотив», «Динамо» – «Уфа», «Урал» – «Арсенал», «Тамбов» – ЦСКА и «Зенит» – «Химки».

Таблица после 24-го тура

• Специалисты — 219

• Журналисты — 192

• Читатели — 189

Гонка продолжается!

Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, известный в прошлом футболист:

«Химки» – «Тамбов» – 3:1

«Химки» сейчас сильнее, чем «Тамбов». Команда Черевченко имеет поставленную игру. «Тамбов» потерял все шансы. Может быть, какая-то мотивация у игроков есть ради престижа. Думаю, химчане одержат победу с разницей в два мяча.

«Уфа» – «Ахмат» – 1:1

У «Уфы» есть шансы набирать очки с командами, которые находятся ниже 10-го места. Башкирский клуб приложит усилия, но «Ахмат» в хорошем состоянии, поэтому не проиграет.

Новое лицо в российском футболе! Что нужно знать о молодом тренере «Уфы» Стукалове В 2015 году Бердыев дал ему совет, который помог.

«Ростов» – «Рубин» – 2:1

«Ростов» после неудачного матча со «Спартаком», где он мог набрать очки, соберётся и выиграет. Хотя «Рубин» сейчас в хорошей форме и находится на подъёме.

«Арсенал» – «Краснодар» – 2:2

Здесь будет ничья. «Арсенал» играет у себя, но смена тренера оказывает сильное влияние, поэтому «Краснодар» выйдет более мотивированным.

«Сочи» – «Зенит» – 1:1

Будет хорошая игра. «Зенит» может потерять очки, «Сочи» будет стараться победить. Жду ничью.

«Динамо» – «Урал» – 2:1

У «Динамо» был неудачный матч на Кубок, хотя команда вроде бы набрала форму. Здесь домашний матч, поэтому обязаны выигрывать, чтобы попасть в Лигу Европы.

«Локомотив» – «Спартак» – 1:2

Будет равная, тяжёлая игра. «Локомотив» находится на подъёме, в хорошем состоянии. Мне понравился «Спартак» в игре с «Ростовом»: проявили характер, видно, что есть коллектив и задача. Они борются за чемпионство и Лигу чемпионов.

Панамское досье по-спартаковски. В интернет слили письма Федуна и Заремы Отчёт по трансферной кампании прошлого сезона и предложение о создании своего агентства.

ЦСКА – «Ротор» – 2:0

У «Ротора» почти нет шансов, чтобы зацепиться за стыковые матчи. ЦСКА выиграет, так как у него есть возможность бороться как за Лигу Европы, так и за Лигу чемпионов.

Прогноз читателей

Егор Алексеевичев (г. Оренбург):

«Химки» – «Тамбов» – 1:0

«Тамбов» в прошлом туре неожиданно поборолся с ЦСКА, даже забил, пусть и с пенальти. Химчане сыграли неудачно, прервалась их успешная серия, но это не мудрено — в Петербурге тяжело абсолютно всем. Не жду большого количества голов, «Химки» должны забирать три очка.

«Уфа» – «Ахмат» – 1:1

Крупный успех в Краснодаре «окрылил» грозненцев, особенно это чувствуется по последним комментариям Андрея Талалаева в СМИ. При этом объективно «Ахмат» не вылетает и не попадает в еврокубки. По сути, уже сейчас можно вести работу с прицелом на будущее. Уфимцам очки нужнее, и одно очко у себя дома они способны добыть.

«Ростов» – «Рубин» – 0:1

И опять же обращаюсь к последним публичным выступлениям тренера. В словах Валерия Карпина чувствуется какая-то обречённость. Он хороший специалист и отличный мотиватор, но, при всём уважении, с таким подбором игроков подняться выше середины таблицы вряд ли получится. А казанцы на коне, Хвича в ударе! Думаю, «Рубин» минимально победит.

«Дедушка убил моего отца…» Тяжёлая судьба автора золотого гола «Рубина» В жизни Саво Милошевича хватало потрясений.

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2

«Краснодару» будет непросто, даже несмотря на тренерскую перестановку. Часто в таких случаях говорят, мол, приход нового наставника должен эмоционально встряхнуть коллектив. Это всё замечательно, но я больше отталкиваюсь от туляков. Парфёнов проделывает неплохую работу, однако скамейка короткая, плюс провели тяжелейший кубковый матч на неделе, проиграли. Поэтому «Арсеналу» будет сложно набрать очки, даже дома.

«Сочи» – «Зенит» – 0:2

Потеря основного вратаря уже сказывается на «Сочи». Думаю, петербуржцы спокойно огорчат сменщика Джанаева и усядутся болеть за «Локомотив» в столичном дерби.

«Динамо» – «Урал» – 1:0

В первом круге «Динамо» выиграло благодаря голам Игбуна и Н’Жье. Сейчас на ведущих ролях у бело-голубых совершенно другие персоны, что не может не радовать тренера, болельщиков и руководство клуба. Вряд ли разница в счёте будет крупной.

«Локомотив» – «Спартак» – 1:2

Главный матч тура. Обе команды сейчас показывают классный футбол и радуют результатами. Рискну сказать, что это лучшие команды РПЛ после зимнего перерыва по всем показателям. Будет крайне любопытная игра, потому что ситуация в таблице тоже интересная. С одной стороны, ничья больше устроит «Спартак», но у красно-белых впереди ещё одно дерби — с ЦСКА. С другой, красно-зелёным нужно побеждать, потому что не за горами выезд в Санкт-Петербург. У «Спартака» наверняка восстановился Крал. Участие Жиго под вопросом, но есть Кутепов, а значит, схему Тедеско менять не будет. У железнодорожников тоже почти все на месте. Жду примерно равную игру, но поставлю всё же на гостей.

Футболисты помешаны на Counter-Strike. Они играют втайне от тренеров Сказывается на сне, зрении и восстановлении.

ЦСКА – «Ротор» – 2:0

Оличу откровенно повезло с календарём — есть время вкатиться, узнать свою команду поближе. ЦСКА должен уверенно обыграть волгоградцев и наконец-то не пропустить. Не всегда везёт Рондону, поэтому ставлю на то, что он забьёт «Ротору».

Прогноз журналистов

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

«Химки» – «Тамбов» – 2:1

«Тамбов» неплохо выглядел против ЦСКА, команда сыгралась, но вряд ли этого хватит, чтобы забрать у «Химок» даже ничью. Беру непростую победу команды Черевченко.

«Уфа» – «Ахмат» – 1:0

«Уфа» поменяла тренера, да и пора бы уже клубу победить. «Ахмат» выиграл в Кубке и концентрируется больше на этом турнире. Три очка «Уфе» нужнее.

«Ростов» – «Рубин» – 2:2

Две симпатичные команды, которые могут как выдать концерт, так и скатать скучные нули. Но, думаю, в этот раз матч будет классный и голевой, а победу не одержит никто.

«Арсенал» – «Краснодар» – 0:3

Гончаренко начинает в «Краснодаре» и, думаю, начнёт уверенно. Эмоции от нового тренера, плюс соперник, который больше страдает, чем играет. Жду крупной победы гостей.

«Сочи» – «Зенит» – 1:3

Матч, которого все болельщики ждут с иронией. Думаю, борьба будет ожесточённая, но «Зенит» победит на классе.

«Динамо» – «Урал» – 2:1

После поражения в Кубке «Динамо» будет злое и с желанием реабилитироваться. Тем более перед своими болельщиками. Думаю, команда Шварца выиграет.

«Локомотив» – «Спартак» – 2:2

Главный матч уик-энда. Фаворита здесь нет, а матч точно будет ярким. Жду много голов, ожесточённую борьбу и боевую ничью.

ЦСКА – «Ротор» – 2:0

ЦСКА обязательно надо побеждать перед дерби. Олич одержит третью победу подряд, «Ротор» же совсем плохой.

Желающие принять участие в конкурсе прогнозистов, пишите на почту — Panshik99@yandex.ru