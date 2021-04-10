«Ман Сити» потерпел сенсационное поражение! Что случилось с командой Гвардиолы?

Премьер-лига в этом сезоне как никогда щедра на сенсации, но именно «Ман Сити» на общем фоне выглядел островком стабильности. Команда Гвардиолы уверенно штамповала победы: 17 в предыдущих 18 турах, причём единственным не выигранным матчем было манчестерское дерби. Конечно, очередной гость «Этихада», почти весь состав которого год назад играл в Чемпионшипе, выглядел не тем соперником, который победит «горожан».

Практика показала, что неожиданным осечкам подвержен и «Манчестер Сити».

Бьельса впервые в карьере обыграл команду Пепа Гвардиолы

На этот матч команды вывели люди, которые едва ли не лучше всех в современном футболе ассоциируются с понятиями «ученик» и «учитель». Гвардиола сам говорил о Бьельсе:

«Он, вероятно, тот человек, которым я восхищаюсь в футболе больше всего – как тренером и как личностью. Я думаю, что Бьельса – самый аутентичный тренер в истории футбола. В плане того, как он руководит своей командой, он уникален.

Иногда мне везло видеться с ним. Мы не так часто встречаемся, но теперь, когда я у меня есть возможность проводить с ним время, это всегда меня вдохновляет. Значимость тренера не зависит от того, как много трофеев он выиграл. Мои команды выиграли больше, чем его, но в понимании игры я все еще уступаю Бьельсе».

Пятнадцать лет назад задумавшийся о тренерской карьере Гвардиола специально полетел в Аргентину, чтобы побеседовать с Бьельсой. Они оба большие адепты игры в контроль мяча и без меры уважают друг друга: так, Бьельса перед игрой назвал Гвардиолу волшебником, а сам Пеп ответил, что не заслуживает таких слов.

Скользкий счёт с Дортмундом вынудил Пепа выставить полудубль

Конечно, главное, что надо помнить в контексте этого сенсационного поражения: 14 очков отрыва «Сити» от второго места. Даже при двух матчах «МЮ» в запасе отрыв большой, а с учётом совсем скорого финиша его можно назвать и решающим.

Почти все рекорды Премьер-лиги и так принадлежат Гвардиоле, а вот в другом турнире у него может быть десять лет без побед. После ухода из «Барсы» Пеп не даже не выходил в финал турнира – и как раз отличная ситуация в чемпионате располагала к тому, чтобы приберечь силы на плей-офф ЛЧ. Тем более, что дортмундская «Боруссия» неожиданно здорово проявила себя в первом матче четвертьфинала ЛЧ и проиграла всего лишь 1:2.

Уже в среду «горожанам» играть в Дортмунде, и перед сложным выездом Гвардиола приберёг многих игроков основы. Стартовый состав обошёлся без де Брюйне, Гюндогана, Фодена, Родри, Уокера, Диаша и Агуэро, которого сейчас слухи отправляют как раз в «Лидс».

Зинченко впервые сыграл в АПЛ центрального полузащитника

В Англии, наверное, уже и забыли, что у Зинченко есть навыки игры в центре. Но Гвардиола использовал его практически только на позиции левого защитника. Там он и смог выиграть конкуренцию у Бенжамена Менди и Анхелиньо (который уже далеко за пределами «Ман Сити»).

Однажды Александр уже играл центрхава в «Сити», но это несерьёзно: в предыдущий раз Пеп доверил ему разгонять атаки в игре Кубка Англии против «Порт Вейла» из четвёртого дивизиона. Также однажды Зинченко сыграл опорника: два года назад против «Бёрнли». Но сегодня тренер предпочёл в качестве волнореза Фернандиньо, а украинец должен был обострять.

У Гвардиолы ещё один крутой футболист. Почему тренер считает его талантливее Месси? Мальчик, подававший мячи, превратился в ключевого игрока «Манчестер Сити».

Все удары «Лидса» по воротам стали голами

Матч и так обещал быть осадой ворот «Лидса», а уж удаление Купера окончательно превратило его в улицу с односторонним движением. Шотландскому полузащитнику, видимо, не хватило техники, иначе сложно объяснить, зачем он пошёл в Стерлинга прямой ногой – у арбитра не было выбора, какое решение принимать. Бесполезный статистический факт: предыдущим удалённым игроком «Лидса» в АПЛ стал… Марк Видука!

В итоге «Ман Сити» нанёс по воротам Иллана Мелье 29 ударов – для проигравших свои матчи команд больше никто не был с самого 2017-го года. Тогда, разумеется, отличился «Арсенал» Венгера, пробивший по воротам «МЮ» Моуриньо 33 раза, но проигравший 1:3. Но это уже история, а в наше время важнее, что моментов острее, чем 0,11 по xG, «горожане» создали всего два: один реализованный, другой запоротый Торресом.

Проще говоря, серьёзных голевых возможностей команда Гвардиолы создала непозволительно мало: Торрес из двух классных шансов реализовал один, а всё остальное было не более, чем полумоментами.

Как для игры против команды в меньшинстве и с реально слабой обороной («Лидс» входит в первую пятёрку команд лиги по пропущенным), это очень слабый перфоманс в атаке. Понятно, что игру настолько ослабленным составом невозможно оценивать всерьёз, но тот же Жезус сегодня лишний раз подчеркнул необходимость приобретения топ-форварда ближайшим летом.

Ну а в противовес этому «Лидс» пробил по воротам два раза (даже не в створ, а вообще). Стюарт Даллас в первом тайме открыл счёт классным ударом.

А в самой концовке, как от стоячего, убежал от Стоунза и переиграл вратаря.

Самое красивое в матче – слова Бьельсы после него

После матча Марсело Бьельса сказал: «В матче доминировал «Сити». Шансы на победу тоже были на их стороне. Справедливо было бы, если бы матч выиграли именно они. Но я считаю, что наша победа была заслуженной благодаря проявленным усилиям, характеру и индивидуальности. Да, странно говорить, что справедливой была бы победа «Сити», но мы заслужили этот результат. Но мы заслужили его из-за несгибаемой веры моих игроков.

То, что «Лидс» победил «Манчестер Сити», совсем не означает, что я лучше Гвардиолы. В сегодняшней победе не так много моей заслуги. Кого действительно нужно похвалить, так это наших игроков, которые сумели взять верх над сложным соперником, играя в меньшинстве».

Бьельса заставляет смотреть чужие тренировки с дерева. Он сделает шпионаж нормой Все остальные скоро перестанут играть в джентльменов.

И об эпизоде с удалением: «Я уверен в ценности английских судей. VAR устраняет все сомнения по поводу их решений. Моё мнение с введением этой системы стало равняться нулю. Специалисты в этом вопросе — судьи».

Да, эта победа вышла предельно далёкой от принципов Эль Локо, а решение арбитра выглядит совсем бесспорным – но много ли тренеров решились бы настолько безоговорочно это признать? Гвардиола был прав: величие Бьельсы совсем не в титулах.