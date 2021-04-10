«Праздновали даже полицейские». 40 лет легендарному голу Марадоны

Диего Марадоны уже почти полгода нет с нами, а мир продолжает вспоминать великие достижения аргентинца на футбольном поле. Сегодня исполнилось 40 лет одному из самых легендарных голов «Золотого мальчика». Говорят, сам Марадона ставил его даже выше, чем те два знаменитых мяча, которые он забил за сборную Аргентины в ворота Англии на ЧМ-1986.

10 апреля 1981 года Диего впервые сыграл за «Боку Хуниорс» в суперкласико с «Ривер Плейт». Двумя месяцами ранее «генуэзцы» приобрели 20-летнего форварда у «Архентином Хуниорс», оформив трансфер как аренду с выкупом контракта в течение полутора лет на общую сумму в 3,6 млн долларов. По договору Марадона получал 600 тыс. «подъёмными» (но в итоге из-за проблем с финансами клуб вместо денег отдал игроку две квартиры), а также 15 зарплат в год по 60 тыс. долларов и 10 тыс. за каждый выставочный матч. Интересно, что первым предложение Диего сделал «Ривер Плейт», однако форвард не хотел выступать за «миллионеров» и фактически сам спровоцировал переговоры с «Бокой Хуниорс».

Легендарная разминка Марадоны. Такого не вытворял никто, кроме него! Разве можно с таким настроем готовиться к полуфиналу еврокубка?

В конце февраля Марадона дебютировал в составе «генуэзцев», но потом усугубил старое повреждение, пропустил некоторое время и вернулся в строй как раз к матчу с «Ривер Плейт». Эта встреча проходила дождливым вечером пятницы на «Бомбонере» – домашнем стадионе «Боки».

Первое же суперкласико превратило Диего в идола для поклонников «Боки Хуниорс». «Генуэзцы» разгромили принципиального соперника со счётом 3:0, а новичок поучаствовал во всех трёх мячах хозяев и помог оформить дубль Мигелю Анхелю Бриндиси. Первый гол, по сути, сделал сам Марадона. Он выиграл борьбу в центре поля, получил сильный удар по ногам, тем не менее быстро поднялся и потащил мяч к воротам «Ривер Плейт». По дороге обыграл соперника, после чего отдал передачу на ход партнёру. Эпизод завершился тем, что мяч отскочил от вратаря (ему мешал Диего) к Бриндиси, который преуспел на добивании.

А в середине второго тайма при счёте 2:0 после потрясающего прохода Карлоса Кордовы и подачи с правого фланга Марадона забил сам: получил мяч, находясь в одиночестве перед вратарём Убальдо Фильолем, обыграл голкипера и пробил низом под штангу. Стоявший почти на линии защитник уже не мог помешать Диего. Казалось, в эту секунду Марадона сошёл с ума вместе со всем стадионом! Он упал на колени возле углового флажка и победно вскинул руки вверх.

Пара забавных деталей, связанных с голом Марадоны. Во-первых, фотограф, пытавшийся сделать снимок форварда, так увлёкся, что споткнулся и упал. Кроме того, вы обратили внимание, смотря это видео, на реакцию сотрудников правопорядка?

В тему – несколько комментариев на YouTube под видео с голом Диего в ворота «Ривер Плейт»:

Noche larga: «Даже полицейские праздновали гол Диего!»

Andres Baglione: «У полицейских как будто вечеринка».

Diego Fernandez: «Какая привилегия: полицейские кричали, словно сумасшедшие, после гола Марадоны. Поклонники Неймара и Месси говорят о них, но имя лучшего за все времена – Диего Марадона».

Разгром «Ривер Плейт» был частью успешного сезона. Тогда Марадона выиграл свой единственный титул в Аргентине. Кстати, в любимой «Боке Хуниорс» Диего и завершил карьеру в 1997 году.