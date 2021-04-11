«Мы злились на Черчесова». Павлюченко – об отстранении Торбинского и суперматче с «Локо»

Всем привет, на связи Роман Павлюченко, и сегодня – в день московского дерби – расскажу о матчах «Локо» и «Спартака», моём в них участии и неожиданно для себя найду параллели с моей жизнью и игрой в Англии.



Матч в Черкизово начнётся в 19:00 мск, а почитать мою новую колонку можно прямо сейчас.



Поехали!

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Сейчас два раза в неделю я приезжаю на стадион «Локомотив»: дочь занимается гимнастикой в зале, где тренируются молодые футболисты и где висят фотографии важных для истории «Локомотива» моментов.



И один из самых больших плакатов – с матча «Локо» и «Спартака» осенью 2007 года, когда я сделал хет-трик, но мы проиграли 3:4 после гола Асатиани на последней минуте. Так что я регулярно вижу счастливых фанатов «Локо», пропускающего Плетикосу и сразу вспоминаю тот день.



Забить три, когда соперник забил четыре. Как это?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Это был сумасшедший матч. Мы повели 2:0 и начали так мощно, что я подумал: «Игра наша!» А потом «бах» – 1:2 и дала о себе знать болезнь «Спартака». Пропуская, мы превращались в другую команду.

Когда ведёшь – всё нормально, а потом получаешь гол особенно при счёте 2:0, и команда меняется. Причины не могу понять до сих пор: и тренеры просили не опускаться, и сами мы не хотели сделать себе хуже. Но, видимо, подсознательно уходили в оборону и сжимались.

С бровки тяжело было слышать, но Черчесов подсказывал, что нам надо продолжать играть в своём мощном ключе. На перерыв мы ушли при счёте 2:2. Что происходило в раздевалке – не вспомню, но, наверное, общение было не самым мягким. Черчесов был жёстким: кто давал слабинку или терялся, получал критику. При этом тренер понимал, когда и кого нужно похвалить. Игроки чувствовали этот баланс и уважали Саламыча.

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Второй тайм – качели, счёт 3:3 и гол на 90-й минуте после передачи с центра поля. 3:4.



После игры шёл из раздевалки на стоянку, болельщики спрашивали: «Ром, ну как так?» А что ответишь: «Это футбол, так произошло». Вроде, в душе чувствовал радость: забил три, продвинулся в сторону клуба Федотова. Но команда проиграла, ноль очков. Обидно.

Звучит банально, но наложились две эмоции. С одной стороны, никакие хет-трики не забываются, те мячи помню до сих пор и рассказываю вам про них сейчас. С другой – хочется забивать и выигрывать, иначе твои голы никому не нужны.



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Забить эмоционально, но проиграть обидно – такое со мной случалось и в «Тоттенхэме».

Сумасшедшая игра на «Олд Траффорд» против «Манчестера» в Кубке, полный стадионище, в соперниках – Гиггз, Роналду, Тевес и мой бывший одноклубник Видич.



Перед игрой пару минут пообщались, вспомнили «Спартак», я попросил: «Вида, не закрывай меня, дай поиграть».



В итоге я забил ван дер Сару головой как раз из-под Видича. Не знал, как праздновать, просто бежал к угловому флагу – показал сердечко и поцеловал обручальное кольцо. Тот гол я посвятил жене, но мы проиграли 1:2.



Такие матчи не забываются.

Фото: Getty Images

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Вернёмся в 2007-й.



То поражение от «Локомотива» в итоге стоило нам важных очков в борьбе за титул, хотя мы с Саламычем, конечно, сами упустили чемпионство за два тура до конца.



В сезоне-2007 мы выглядели сильнее «Зенита». Да, в дерби не могли обыграть ЦСКА, но смотрелись солидно и забирали свои очки в других матчах. Станислав Саламыч настроил дисциплину и атмосферу: ставил задачу, а авторитетов перед ним не существовало. Не справлялся – уходил в дубль.

Так случилось со мной, Титовым, Моцартом и Калиниченко. Егор, правда, не вернулся, а мы в дубле перегрузились – меня вообще прорвало, забивал почти в каждой игре.



В последних турах того сезона мы играли без Торбинского: Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, «Зенит» победил – и всё! Нас опередили.



Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много побеждала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и если сейчас у него спросить – возможно, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, который отдавал много голевых передач.



Понятно, ему мы этого не говорили, но когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: «Как же обидно получилось».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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В матчах «Локо» и «Спартака» я забивал и в другой футболке. Это случилось при Биличе, когда я вернулся в Россию из Англии: вышел на замену, забил Диканю после подачи с фланга, «Локо» победил 2:1.



Так распорядилась судьба: мне надо было играть и забивать команде, за которую болею всю жизнь.



Болельщики в такие моменты обычно пишут и говорят гадости, но я негатива в свою сторону не получил. Возможно, потому что особенно не праздновал и спокойно отнёсся к тому голу.



А ещё помню, что на дерби не нужно отдельно настраиваться. Все взрослые мужики и понимают, что за игра впереди. Смотреть будет вся страна.



Ждём дерби!