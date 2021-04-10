Сочный удар принёс победу «Рубину». Казанцы догнали ЦСКА и «Локо»

«Ростов» плохо начал 2021 год. Тут и вылет из Кубка России, и лишь одна победа в шести турах РПЛ. Однако, в матче с «Рубином» визуальное преимущество было на стороне команды Карпина. Правда, как это часто бывает, количество ударов, обводок, угловых и владение мячом ничего дало.

Единственный гол остался за полузащитником казанцев Дарко Йевтичем. На 73-й минуте по сути даже не было какой-то опасной атаки «Рубина». Байрамян потерял мяч у своей штрафной, и швейцарец практически сразу пробил по воротам хозяев. Мяч по дуге зашёл в ворота. Таким образом, сочный удар принёс победу «Рубину». Кажется, это лучший гол тура.

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• Йевтич забивает в составе «Рубина» только победные мячи. В 12-м туре этого сезона хавбек забил решающий мяч в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге.

• Второй тур подряд Йевтича признали лучшим игроком матча. Эту премию он получил и сейчас, и после матча с «Сочи» (3 апреля).

• После этого матча «Рубин» по набранным очкам делит третье место – сравнялся с «Локомотивом» и ЦСКА. Правда, у московских клубах по одной игре в запасе. В этом туре «Локо» примет «Спартак», а ЦСКА – «Ротор».