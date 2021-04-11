«Арбитр Мансано — идеальный 12-й игрок для «Реала». «Барсу» засудили в «класико»?

А ведь о важном назначении рефери узнал только за сутки до матча.

В «эль класико» был хороший футбол, но после встречи в Мадриде будут обсуждать прежде всего работу арбитров. Болельщики «Барселоны» не сомневаются: бригада Хесуса Хиля Мансано засудила их команду, умышленно ошибаясь в пользу «Реала». Интересно, что изначально этот рефери и не должен был работать на главной игре второй части сезона Примеры, но за сутки до матча заменил получившего мышечное повреждение Матеу Лаоса.

Недовольство поклонников каталонского клуба связано с несколькими эпизодами. По их мнению, первая голевая атака «Реала» началась с фола на Лео Месси. Впрочем, повтор доказал, что Мансано скорее принял верное решение. А вот два других момента первого тайма действительно очень спорные. Штрафного, с которого забил Тони Кроос, возможно, не было, поскольку Винисиус Жуниор упал по собственной инициативе. В то же время падение Усмана Дембеле в штрафной «Реала» после контакта с ногой Ферлана Менди больше похоже на нарушение. Если Мансано поверил Винисиусу Жуниору, то почему промолчал после единоборства Дембеле с Менди? Кроме того, «Барселона» могла получить пенальти, когда Каземиро наступил в собственной штрафной на ногу Клемана Лангле, тем не менее судья зафиксировал фол в атаке.

Обсуждая в соцсетях судейство, болельщики сине-гранатовых и хейтеры Мадрида вспоминали, что несколько лет назад после одного из матчей «Реала» Мансано «засветился» с пакетом подарков от «сливочных». Вот самые горячие комментарии:

«Сегодня вечером снова будет большой пакет подарков от «Реала» для Хесуса Хиля».

«Пенальти на Дембеле даже не был рассмотрен VAR. Но рефери Хиль Мансано — тот самый, который покинул Вильярреал с сумкой сувениров от «Реала». В эту конкретную игру даже не стоит играть».

«Хиль Мансано — идеальный двенадцатый игрок для «Реала».

«Хиль Мансано получает указания от VAR». (На фото — президент «Реала» Флорентино Перес).

«Хиль Мансано больший мадридист, чем Флорентино, и он не может этого скрыть».

«Два пенальти не назначены… И, VAR, спасибо тебе. Такая конкуренция невозможна».

«Хиль Мансано не увидит рая, подарив два счастливых гола Мадриду. Эта лига серьёзно подготовлена для Мадрида».

«Я ценю Зидана за его тактику. Но если бы не фол на Месси, который не зафиксировали, Бензема не забил бы гол. Снова Мансано ведёт Мадрид к победе в лиге».

«Барселона» требует пенальти. Реакция Мансано:

Но и это ещё не всё! В концовке матча случился третий спорный эпизод в штрафной «Реала»: Мартин Брайтвайт, опередив Менди, упал после единоборства с защитником «сливочных». Мансано опять не стал указывать на «точку», вызвав новую порцию критических постов в «Твиттере».

«Менди сегодня сделал два пенальти. На Дембеле и Брайтвайте. Рефери ни одного свистка не дал. VAR не рассматривал ни одного эпизода. Лига выиграна Мадридом. Сохраните этот твит».

«Мансано надевает капитанскую повязку после замены Бензема».

«Хиль Мансано потратил три минуты на исправление своей техники. В матче было девять замен и красная карточка Каземиро. За всё это добавил четыре минуты. Повод задуматься!»

Между тем мнения профессиональных судей разошлись. Итурральде Гонсалес заявил в интервью для Marca, что нужно было наказывать «Реал» за фол на Брайтвайте: «Это пенальти. Игрока выводят из равновесия во время бега. Он движется в одном направлении, а его хватают за руку». Эпизод же с Дембеле он назвал спорным, так как не уверен, что контакт спровоцировал падение. Зато Андухар Оливер, напротив, считает, что ни на Брайтвайте, ни на Дембеле нарушений не было. Он поддержал эти решения Мансано.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в свою очередь пожаловался на Мансано в послематчевом интервью:

«В эпизоде с падением Брайтвайта надо было назначать одиннадцатиметровый… Пенальти был явный. Но нам в очередной раз придётся смириться с произошедшим и замолкнуть. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR? Все видели этот эпизод».