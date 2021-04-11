Азмун отрывается от Дзюбы. Дубль иранца подарил «Зениту» волевую победу над «Сочи»

Чемпион сыграл в Сочи без своего капитана Деяна Ловрена. Хорвата, получившего на тренировке повреждение мышечных тканей, заменил в центре обороны Дмитрий Чистяков. В основе сочинцев вышли семь бывших игроков «Зенита», включая арендованных у санкт-петербургского клуба защитников Эмануэля Мамману и Данилу Прохина.

Команда Владимира Федотова, который отсутствовал на стадионе из-за болезни, оборонялась низким блоком. Зачастую все 11 игроков — от Заболотного (вратаря) до Заболотного (центрфорварда) — оказывались на своей половине поля. «Сочи» не всегда так играет, например, тренер «Локомотива» Марко Николич хвалил сочинцев за стремление высоко, агрессивно прессинговать. Но чемпиона хозяева, видимо, побаивались.

Семак, в свою очередь, вернулся к схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля. Эта расстановка в том числе позволяла Малкому, лишь недавно залечившему травму, находиться ближе к чужим воротам и делать меньше рывков назад к своим. Чистяков и главный «плеймейкер» сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий (59 касаний мяча до перерыва, 97 за весь матч — больше всех), как правило, свободно чувствовали себя на мяче, тем не менее при 61% владения «Зенит» создал минимум голевых моментов за 45 минут. Пока санкт-петербуржцы не добавляли в скорости, темп вполне устраивал южан.

В первом тайме «Зенит» выиграл у «Сочи» по ударам — 9:7, но единственным попаданием в створ на двоих отметился только Сердар Азмун. Малком с новым-старым капитаном Дзюбой пару раз пробили неточно, кроме того, Артём забил головой из очевидного офсайда. Бразилец по статистике встречался с мячом даже реже центрфорварда сборной России. Он, конечно, ещё далек от оптимальной формы, должен прибавлять и по движению, и по влиянию на игру сине-бело-голубых.

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После перерыва «Зенит» перестроился на классические 4-4-2 с Малкомом и Венделом в роли крайних полузащитников, поскольку требовалось сделать акцент на фланги, чтобы вскрывать оборону «Сочи». Однако на первых минутах второго тайма гости вынуждены были думать не об атаке, а о защите собственных ворот.

Сочинцы заиграли смелее, агрессивнее, выиграли по игре стартовый отрезок и заработали несколько опасных стандартов. Когда же, как показалось, чемпион успокоил соперника, команда Федотова забила, воспользовавшись тем, что стало больше свободы в центре поля. Кристиан Нобоа забросил мяч в штрафную, Артур Юсупов пробил, а Никита Бурмистров добил. Чистяков с Вильмаром Барриосом не разобрались, как перестраиваться в этом эпизоде.

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Впрочем, уже через пять минут разбуженный пропущенным голом «Зенит» отыгрался. Ракицкий классно забросил мяч со штрафного ногой, как рукой (подал ровно в ту точку, до которой Маммана чуть-чуть не дотянулся головой!), а Азмун отклеился от опекуна и выиграл воздух. Интересно, что это был четвёртый удар санкт-петербуржцев в створ, и все нанёс иранец! Азмун, забив 14-й гол, оторвался на один мяч от Дзюбы в гонке бомбардиров РПЛ.

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За 20 минут до конца Семак убрал с поля Малкома. Бразилец был очень недоволен заменой, вот только это решение тренера напрашивалось: 40-миллионный вингер, мягко говоря, не блистал: 43 касания мяча, одна ключевая передача, а во втором тайме — ноль ударов.

Малком должен делать разницу, но в Сочи её сделал Азмун. На 80-й минуте лучший снайпер чемпионата оформил дубль как раз после фланговой передачи — от Дугласа Сантоса. Игравшим с одним «крайком» южанам не хватило дополнительного защитника на фланге, а подуставший Сергей Терехов упустил иранца, позволив ему снова пробить головой.

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Во втором тайме преимущество «Зенита» по ударам в створ оказалось более внушительным — 6:3 (всего удары — 8:7). Пять раз в цель попал Азмун, ещё дважды — Вендел. Иранец обеспечил команде Семака важнейшую победу, а через шесть дней санкт-петербуржцев ждёт другой выездной матч на юге — с «Краснодаром».