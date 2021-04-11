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«Локомотив» — «Спартак» — разбор судейства Кирилла Левникова с Игорем Федотовым

«Локомотив» – «Спартак» — разбор судейства
Максим Пахомов
«Спартак» засудили, не дав три пенальти?! У Федуна остались вопросы к арбитру
«Локомотив» целый тайм играл в большинстве, а после попадания мяча в руку Пабло Левников не назначил пенальти. Разбор Игоря Федотова.
Футбол / РПЛ 0
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Решения главного арбитра матча «Локомотив» — «Спартак» вызвали массу вопросов не только у болельщиков обеих команд, но и у владельца красно-белого клуба Леонида Федуна. Конечно, гости недовольны больше. На 44-й минуте, буквально перед вторым голом хозеяв, защитник «Локо» Александр Сильянов боролся в штрафной площади с Квинси Промесом. Спартаковец упал, но арбитр назначил только угловой. По удалению Айртона вопросы возникли уже у фанатов «Локо» — многим показалось, что фол был в штрафной, и в ворота Максименко нужно было назначать пенальти, а не штрафной. А больше всего споров вызвало попадание мяча в руку защитнику хозяев Пабло во втором тайме. VAR просматривал этот эпизод, но решение Левникова подтвердили — «Спартак» право на пенальти не получил. В итоге красно-белые в меньшинстве уступили «Локо» 0:2.

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные моменты дерби.

Слово Федотову

Момент с падением Промеса на 43-й минуте

— В моменте с падением Промеса не было нарушения правил. Контакт с Промесом был, но это не нарушение и не пенальти. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому и мяч от него пошёл вперёд.

Удаление Айртона

— В моменте с удалением Айртона надо понимать, где судьи увидели нарушение правил. Они посчитали, что игрок «Локо» упал от контакта с ногой до штрафной, поэтому назначили штрафной, а не 11-метровый удар. Красная по делу — Айртон не играл в мяч.

Попадание мяча в руку Пабло на 52-й минуте

— Попадание мяча в руку Пабло — нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар: мяч попал в грудь игроку «Локо» и от неё рикошетом в руку. Судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать жёлтой карточкой.

Стычка Джикии и Камано

— Арбитру следовало наказать обоих футболистов жёлтыми карточками.

Попадание мяча в руку защитника «Локомотива» на 87-й минуте

— Что ещё надо сделать, чтобы назначили пенальти?! На 87-й минуте мяч попал в руку защитнику «Локо» после прострела Маслова. Это чистая рука! Следовало назначать 11-метровый, это просто безобразие.

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