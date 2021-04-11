«Великолепный пас Головина!» Фанаты «Монако» в восторге от игры россиянина

У Александра уже восемь голевых передач — больше, чем у Мбаппе!

В 32-м туре французской Лиги 1 в гости к «Монако» Александра Головина прибыл «Дижон», который осел на последней строчке в турнирной таблице. Пропустив кубковый матч против «Метца», российский полузащитник вернулся в стартовый состав и помог своему клубу одержать разгромную победу над аутсайдером чемпионата Франции.

«Головин начинает действовать мне на нервы». Французы разошлись в оценках игры россиянина Второй раз подряд 4:0 — и «Монако» в зоне Лиги чемпионов!

Чем отметился в матче Головин?

Александр здорово вступил в игру — брал инициативу на себя, стараясь создавать моменты не только для себя, но и для партнёров. Он нанёс опасный удар в створ, а спустя пять минут прострелил на Йоветича, который не смог замкнуть передачу. Таких моментов в первом тайме Головин создал несколько, но партнёры по команде не смогли сыграть должным образом.

«Монако» открыл счёт после перерыва. На 52-й минуте в ворота «Дижона» назначили пенальти, который не реализовал Бен-Йеддер. Вратарь «Дижона» Сатурнин Альягбе угадал с направлением удара, но первым на добивании был Йоветич, который и зажёг на табло единицу — 1:0.

Спустя десять минут монегаски удвоили преимущество. И здесь важную роль сыграл Александр Головин. Российский полузащитник подкараулил ошибку игрока «Дижона» и вывел пасом один на один Виссама Бен-Йеддера, который на этот раз сумел отличиться, перебросив голкипера. Эта голевая передача стала 15-й для Головина в «Монако».

А ещё Александр сделал больше результативных передач в этом сезоне (8), чем в двух предыдущих вместе взятых (7). Только Жонатан Бамба из «Лилля» и Мемфис Депай из «Лиона» совершили больше голевых пасов в этом сезоне Лиги 1 (9).

На 82-й минуте Нико Ковач заменил российского полузащитника на Крепина Дьятта, а уже под конец встречи «монегаски» довели дело до разгрома благодаря точному удару Бен-Йеддера с пенальти — 3:0.

Реакция соцсетей

Фанаты высоко оценили игру Головина, который получил от них много положительных отзывов.

«Головин мне слишком нравится».

«Головин сегодня единственный на уровне».

«Головин сегодня лучший, меня это не удивляет».

Некоторым показалось, что Саша сегодня отличится, чего, к сожалению, так и не произошло.

«Думаю, Головин сегодня забьёт».

Один из пользователей дал даже подробное описание его игры.

«У Головина хорошая игра на поле соперника. В роли сцепки, с несколькими приёмами справа. Россиянин показывает хорошую талию, чтобы пробраться в промежутки, но мало искры в окончательном решении, будь то пас или удар».

Но Александра не только хвалят.

«Головин отличный игрок, но в закрытых матчах он меня раздражает, потому что в нём мало движения и вдохновения».

«Давай, выведи меня, Головин. Никакой защитной работы. И не умеет играть быстро».

А вот голевую передачу россиянина фанаты заценили.

«Не знаю, выиграем ли мы, но, пропустив половину сезона, Головин делает восьмую передачу».

«Великолепный пас Головина».

«Я чертовски люблю Головина».

Многие отметили технику Александра.

«Головин технически слишком силён».

«Что за матч с Головиным! Техническое мастерство».

Разгромив «Дижон», «Монако» продолжает оставаться в зоне Лиги чемпионов, занимая третье место с 65 очками. На очереди у «монегасков» — «Бордо», с которым команда Нико Ковача сыграет 18 апреля.