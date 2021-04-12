«Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд». Колонка Червиченко

«Локомотив» выиграл дерби у «Спартака», максимально обострив борьбу за место в Лиге чемпионов и приблизив очередное чемпионство «Зенита». Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко подвёл итоги дерби, оценил воскрешение Смолова и не понял Федуна.

Николич обеспечил золото «Зениту»? «Локомотив» может оставить «Спартак» без Лиги чемпионов У железнодорожников в 2021 году восемь побед подряд во всех турнирах!

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Абсолютно тренерская победа Николича в дерби. Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С «Ростовом» это тоже происходило, и «Спартаку» просто повезло. С «Локо» же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет. Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд. С «Ростовом» действительно повезло. В Черкизове было видно, что последние минуты превратились в мучения, потому что сил у команды уже не было.

«Ты просто космос, «Локо»!» «Спартак» ругался с судьёй, а ОМОН «винтил» фанатов Зажигательное столичное дерби — в формате «сториз».

Начало матча, конечно, было мощное. Возникло ощущение, что «Локомотив» вот-вот пропустит. Эти кинжальные атаки Айртона, которых никто не ждал. Защита «Локо» ошибалась, казалось, что вот-вот прорвёт, но не случилось. Николич понимал, что надо дать «Спартаку» увязнуть, разрывать в быстрых контратаках. Массированностью атак отличались красно-белые, а продуманностью и осмысленностью — «Локо». Они были быстрее, интереснее. Очень лихо забили, это выходило из логики их действий.

Смолов – это прямо перерождение. Прям фильм «Миссия невыполнима».

Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй. Я не понимаю, за счёт чего, но это феноменальный успех.

Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся. Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена.

Смолов уложил «Спартак». Ждём основным нападающим на Евро? Возвращение, которого ждали.

Гильерме выдал матч жизни. Кстати, думаю, он бы смотрелся лучше Шунина в прошедших матчах сборных. Маринато просто спас «Локо». Хоть и дали лучшего игрока матча Смолову, но, считаю, Гиля был достоин этого больше. Максименко? Такова вратарская судьба. Кажется, что во втором голе он просто ждал удара в другой угол, поэтому сыграл не очень правильно.

Совершенно не понял высказывание Федуна по поводу того, что «Спартак» не смог отыграться, потому что не поставили пенальти. Но одного пенальти и не хватало, чтобы отыграться. Пытался рассмотреть эти все моменты, однако показывали момент не очень хорошо. Хотя мне кажется, что мяч сначала попал в пузо, а вот попал ли в руку… Не уверен.

Конечно, я понимаю, что иногда к монитору VAR сажают незрячих, вспоминая матч «Химок» и «Ростова».

Но эти же самые люди смотрели все сегодняшние моменты, вроде всё было верно, значит они что-то видят. Зачем судьям новый скандал? Все же знают, как «Спартак» реагирует на такие моменты. Уповать красно-белым надо не на пенальти, а рассчитывать на мячи с игры в убойных ситуациях

«Спартак» засудили, не дав три пенальти?! У Федуна остались вопросы к арбитру «Локомотив» целый тайм играл в большинстве, а после попадания мяча в руку Пабло Левников не назначил пенальти. Разбор Игоря Федотова.

«Зенит», видимо, чемпион. Даже если они потеряют максимум очков с «Краснодаром» и «Локо», то им надо будет еще потерять с «Уфой», «Ротором» или «Тамбовом». Если это вдруг случится, то Семаку надо будет просто вручить узелок и отправить его домой. Это будет прямо тренерский провал.