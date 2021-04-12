«Локо» наказал «Спартак» за рискованный прессинг. Но ключевой фактор в матче – реализация

В воскресенье в Черкизово встречались команды, набравшие отличный ход и считающиеся главными претендентами на вторую путёвку в Лигу чемпионов. Матч изначально рассматривался в первую очередь как тактическое противостояние Тедеско и Николича – было очень интересно, будет ли кто-то из тренеров адаптироваться и менять структуру исходя из сильных сторон соперника.

Сильные стороны «Спартака» в последнее время: агрессивный прессинг в верхней части поля с разбором соперников один в один, а также предельная вертикализация стиля, борьба и энергия Соболева. Плюсы «Локомотива»: специфичный ромб в центре поля, вынуждающий под него подстраиваться, и здорово выбегающая в быстрые атаки линия нападения.

В результате глобально никто ни под кого глобально подстраиваться не стал. «Локомотив» сохранил ромб, а «Спартак» — прессинг и Соболева. Противостояние получилось интересным, победа «железнодорожников» ни в коем случае не безоговорочная, но в ключевых отрезках матча их принципы принесли результат.

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Стартовый отрезок остался за «Спартаком» за счёт включений Айртона

Тедеско выставил всех главных звезд на поле – в стартовом составе появился даже Крал, пропустивший последний тур из-за повреждения. Чешский полузащитник вытеснил из основы Умярова, и не факт, что это решение немецкого тренера оказалось правильным (но об этом порассуждаем ниже).

«Спартак» активнее вкатился в матч – уже к 10-й минуте Айртон выполнил четыре прострела. Два из них дошли до штрафной (первый вообще чуть не завершился голом – Соболеву не хватило десятка сантиметров, чтобы замкнуть на дальней штанге), ещё два были заблокированы.

Красно-белые очень активно давили в дебютном отрезке именно в эту точку, Баринову приходилось очень тяжело один в один против бразильца, но «Локомотив» выстоял. Помогли везение (два опасных прострела никто не замкнул), а также Живоглядов и Мухин. Первый заблокировал две передачи, второй трижды успевал на подстраховку и не позволял Зобнину и Айртону создавать в этой зоне большинство. Правда, однажды 19-летний опорник «Локомотива» сфолил совсем рядом с штрафной.

«Спартак» понимал, что против чужого ромба нужно как можно чаще применять резкие развороты атак с фланга на фланг – несколько раз эти алгоритмы в первом тайме прослеживались. Но «Локо» всё же справлялся и успевал перемещаться – Баринов и Крыховяк показали хорошую мобильность и своевременно закрывали фланги.

Хотя и сам «Спартак» применял развороты далеко не во всех ситуациях, когда они напрашивались. Часто шли продольные передачи вперёд в скопление, приводившие к потерям. Особенно спорные решения принимали Крал и Мозес на правой стороне поля.

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«Локо» не планировал прессинговать и играть первым номером. Стиль обороны Николича – выжидание и терпение

Исходя из стиля обороны «Локомотива» можно с уверенностью предположить, что «Локомотив» не планировал действовать с позиции силы в этом матче. Николич не настаивал на высоком прессинге и не отправлял всех игроков к чужой штрафной. Железнодорожники пытались отнимать мяч верхней тройкой – два нападающих, Смолов и Камано, брали на себя двух центральных защитников (а третий защитник красно-белых – дальний от мяча – оставался свободным), Жемалетдинов опускался по одному из опорников.

Иногда на помощь поднимались Крыховяк или Баринов, но чаще всего «Спартак» имел численное преимущество в начале атаки и мог относительно спокойно выводить мяч вперёд. Поэтому возросла точность передач (77% против 73% в матче с «Ростовом»), уменьшилась доля длинных пасов (13% против 20% неделю назад), выносов в борьбу стало меньше. Николич понимал, что важнее насытить свою половину поля и зону подбора, чтобы не позволять сопернику выбивать мяч на Соболева и цепляться за скидки за счёт скорости Промеса, Ларссона и Зобнина.

В результате «Спартак» получил возможность играть в более созидательный футбол – а это получается у него хуже.

Прессинг «Спартака» затруднил «Локомотиву» созидательную игру, но навредил в ключевых эпизодах матча

«Спартак», наоборот, очень хотел встречать соперника высоко – этот метод обороны приносил результат раньше, Тедеско вновь его применил, несмотря на изначально понятные риски, связанные с особенностью чужой структуры. Когда ты прессингуешь «ромб», отправляя обоих нападающих до центральных защитников и ориентируя полузащитников на персональную опеку, всегда можешь нарваться на одного гуляющего соперника между линиями – ведь фактически тройка чужих форвардов остаётся против трёх центральных защитников.

Тедеско попытался чуть адаптироваться и перестраховаться: в стартовый момент атаки «Локомотива» позиция Крала была промежуточной. Чех располагался между Крыховяком и Жемалетдиновым и должен был сам принимать решение, когда выдвигаться в прессинг, а когда стеречь зону. В то же время Айртон и Мозес должны были выдвигаться на чужих крайних защитников, но не сразу, а по факту направления атаки.

В некоторых ситуациях Крал перестраховывался и опускался до Жемалетдинова. Тогда Гильерме направлял мяч на Крыховяка длинной передачей.

Но чаще всего Крал всё же участвовал в коллективном отборе и поднимался. В моменте с первым голом «Локомотива» прессинг-структура «Спартака» рухнула. Сначала Чорлука на ложном замахе сбросил первый порыв давления от Соболева. Половина защитников РПЛ в такой ситуации просто выбила бы мяч вперёд, но Чорлука сыграл хитрее. Далее хорват просто развернул атаку в левую сторону.

Мяч транзитом через Пабло был доставлен Крыховяку. Крал по перечисленным выше причинам выдвигался с небольшим опозданием, не успел сыграть в приём, а потом поляк попросту поставил спину и не пустил к мячу, развернулся и отдал мяч в недодачу на Камано. Мяч был выведен из зоны прессинга.

В таких ситуациях важно убыстрять атаки – «Локомотив» образцово это сделал. Баринов и Живоглядов создали ситуацию «2 в 1» на фланге, из-за чего Айртон не смог пойти в отбор перед навесом, а Смолов здорово открылся на дальней штанге.

Это был не единичный случай провалившегося прессинга «Спартака». Таких эпизодов было немного, но эпизодически они возникали. Так что, с одной стороны, красно-белые своей агрессией затруднили сопернику жизнь и не позволили спокойно выводить мяч вперёд. С другой, «Локомотив» устраивал сценарий игры вторым номером, грубых ошибок под прессингом команда совершила не так уж много, зато сама смогла извлечь из чужого стиля обороны гол и ещё минимум два момента в первом тайме.

Атакующая тройка «Локомотива» образцово вылетала в быстрые атаки

Структура с «ромбом» изначально подразумевает комфортную среду для выбега в быстрые атаки: при обороне частично освобождаются сразу три футболиста («десятка» и два нападающих), и после отборов и перехватов при правильном расположении им легко выводить мяч в свободные зоны.

Два главных алгоритма в быстрых атаках «Локомотива»: 1) нужно использовать пространство за спинами (и Камано даёт множество предложений); 2) важно растягивать чужую оборону двумя широкими предложениями нападающих. Оба принципа прослеживались в матче со «Спартаком». Особенно здорово получалось держать ширину атаки.

Хотя второй гол «Локомотива» — это даже не извлечённые из схемы преимущества, а глупость Айртона. Бразилец при стандарте у чужих ворот оставался в зоне подбора, был первым на мяче, убрал его в сторону фланга на резком вираже и попытался включиться вперёд.

Впереди оставались партнёры и, к примеру, Жиго. «Спартак» не был готов к потере. А подача Айртона оказалась слишком высокой, мяч летел долго, защитникам было очень удобно его снимать. Перехват – и железнодорожники легко выбежали вперёд. В зоне оставались только Маслов и Джикия, причём первого сразу же выдернули. Вероятно, Павлу стоило оставаться и не выдавливать Смолова. Или хотя бы пытаться сфолить.

Фактически «Спартак» сам подарил «Локомотиву» эту быструю атаку. Айртону просто нужно было лучше оценить ситуацию и сохранить мяч без обострения.

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Пабло и Чорлука выключили Соболева из игры. Александр провёл худший матч за весну

Соболев провёл очень слабый первый тайм. Во-первых, на него повлиял изменившийся характер футбола (забросов в борьбу было меньше, чем в прошлых турах). Во-вторых, Чорлука и Пабло полностью его выключили. Суммарно нападающий «Спартака» поучаствовал в 20 единоборствах (шесть победных), из них восемь – вверху (только одно победное).

За счёт грамотной игры центральных защитников «Локомотива» «Спартак» не доводил до ударов даже те редкие ситуации, когда при навесах имел в штрафной равенство. Причём Пабло и Чорлука снимали верх часто без всякой борьбы. Всего у каждого набралось по пять верховых единоборств со 100-процентной эффективностью. А визуально казалось, что каждый из них выбил с десяток верховых мячей. Главное здесь – даже не борьба, а выбор позиции.

Мухин – король первого тайма. Подчищал за партнёрами и тормозил чужие атаки

У «Локомотива» однозначно было бы больше проблем, если бы не Мухин в опорной зоне. Максим динамично перемещался и даже после ошибок от партнёров всегда успевал оказаться в зоне мяча. InStat насчитал ему 17 попыток отборов – запредельные цифры, которые сложно повторить. Причём 13 совершены ещё в первом тайме.

Мухин действовал на подстраховке, тормозил чужие атаки при переходах. Да, он не всегда успешно отнимал мяч – фолил, мог наиграть суммарно на удаление, несколько раз Мозес прокинул мяч мимо него. Над эффективностью борьбы нужно ещё работать, зато сам объём просто колоссален.

Плохие стандарты «Спартака» — одна из ключевых причин поражения. 12 угловых и семь штрафных должны были закончиться хоть чем-то

Просто цифры: «Спартак» насобирал за игру 12 угловых и семь штрафных. Причём минимум три штрафных были в удобных точках. На выходе – ноль голов. У «Локомотива» ноль угловых и один штрафной – и один гол.

При угловых красно-белые выглядели особенно беспомощными. Команда пробовала и прямые подачи, и розыгрыши для предварительного сдвига линий чужой зоны, а в итоге создала лишь один опасный момент – в первом тайме после выхода Гильерме из зоны подбора бил Джикия. В остальном «Локомотив» отзащищался просто здорово.

Проблемы с созиданием на стандартах в матчах с железнодорожниками испытывают почти все команды. Николичу удалось построить очень эффективную структуру, в которой Чорлука и Пабло снимают все верховые мячи с ближней штанги, а Гильерме здорово работает на выходах при высоких подачах.

Тедеско после матча признался: «После подач «Локомотив» убегал в контратаки. Основной причиной был Чорлука – он выиграл все верховые мячи. И это для нас было проблемой. Нужно лучше работать на подборах в таких ситуациях».

«Спартак» снова показал хорошую структуру в меньшинстве. Но слишком сложно разбирать второй тайм с тактической точки зрения

Второй тайм слишком сложно анализировать, поскольку «Локомотив» играл уже по счёту и где-то откровенно выключался. Команда Николича вдруг стала гораздо хуже двигаться, допускать технический брак и терять мячи в простых ситуациях, привозить начал даже надёжный Чорлука. Скорее всего, это банальная психология – команда расслабилась и не смогла держать прежний уровень концентрации.

«Спартак» стоит обязательно похвалить за характер в трудной ситуации. Как и в матче с «Рубином», красно-белые показали приличную структуру в меньшинстве. Тогда это, правда, была 5-1-3 с тремя нападающими, а сейчас – 4-4-1, переходящая в 4-3-2. Тедеско отказался от постоянного высокого прессинга (и это было логично), но при этом «Спартак» пытался давить в статичных ситуациях (например, при ударах от ворот) или после чужих неудобных передач.

Очень резво на замену вышел Умяров – показал хорошее движение, быструю реакцию в борьбе и прессинге, качественную работу с мячом. Есть подозрение, что Наиля стоило выпускать с первых минут, потому что Крал с функциями в итоге не справился – ни в обороне, ни в атаке.

Если рассматривать матч в целом, то футбол «Спартака» ни в коем случае не был критически плохим. Команда создала несколько хороших моментов, множество полумоментов, могла претендовать на пенальти – в другой игре она наверняка забила хотя бы раз. Хотя переоценивать суммарное количество остроты тоже нельзя — при 21 ударе всего 1,01 xG, момент Ларссона во втором тайме — самый опасный, много попыток было осуществлено с дальних или неудобных позиций.

А «Локомотив» в этот день, как и во всех весенних матчах, выжал абсолютный максимум при доле везения. Он воспользовался плюсами своей структуры, надёжно отзащищался в ключевых отрезках и забил уже фирменные для себя голы. Поэтому победу Николича ни в коем случае нельзя считать совсем уж случайной.

Использованы данные InStat, Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.