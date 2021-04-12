Роналду снова в центре скандала. Почему он швырнул футболку «Ювентуса» на поле

Текущий сезон для «Ювентуса» пока складывается не лучшим образом. Туринцы отстают от лидера Серии А — «Интера» — на 12 очков. Результат не может радовать никого в клубе: так или иначе возникают конфликты, неспроста муссируются слухи о возможном уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.

Все в «Ювентусе» на взводе, в том числе и Криштиану Роналду. Лидер туринцев, несмотря на солидный возраст (36 лет), является лучшим бомбардиром чемпионата Италии (25 забитых мячей). Но даже у великого португальца иногда сдают нервы. Как, например, во вчерашнем матче с «Дженоа», когда Роналду бросил на поле футболку «Юве».

Что произошло после матча с «Дженоа»

Встреча «Ювентуса» и «Дженоа» завершилась победой туринцев со счётом 3:1. Роналду старался, но отличиться не сумел. По окончании матча португалец, уходя с поля, бросил свою футболку на газон.

Это не первый подобный случай с участием Криштиану. Совсем недавно, в конце марта, он швырнул капитанскую повязку сборной Португалии. Тогда Роналду остался недоволен решением судьи, который не засчитал его гол в ворота Сербии, и ушёл с поля ещё до финального свистка.

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Почему Роналду бросил футболку «Юве»

На фоне слухов о возможном уходе Роналду из «Ювентуса» такой поступок можно расценить как жест неуважения к туринскому клубу. Ранее Calciomercato утверждал, что португалец слишком уж дорого обходится «Юве». Зарплата Криштиану — самая большая не только в клубе, но и во всей Серии А. По разным источникам, эта сумма составляет порядка 30 млн евро без учёта бонусов.

Однако Андреа Пирло поспешил всех успокоить. После матча с «Дженоа» он заявил, что Роналду просто остался недоволен своей игрой. «Это нормально. Он очень хотел забить, тем более когда матч стал складываться для нас не лучшим образом. Роналду — настоящий чемпион, он всегда хочет помочь команде и оставить свой след», — подчеркнул Пирло.

При этом итальянский журналист Ромео Агрести изложил ещё одну версию случившегося. По его словам, футболку у Криштиану попросил мальчик, подававший мячи на игре. Португалец, возможно, просто кинул её в сторону болбоя.

Интересно, что скажет сам Роналду о своём поступке?