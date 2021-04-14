Четыре города ещё не гарантировали участие в Евро-2020. Последние новости о турнире

Что с билетами и можно ли будет поехать в Европу.

Сборная

УЕФА пересмотрел даты проведения турнира – он стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Из-за этого изменились дни матчей нашей сборной:

12.06. 21:00. Россия – Бельгия

16.06. 15:00. Россия – Финляндия

21.06. 21:00. Финляндия – Бельгия

В Санкт-Петербурге для болельщиков будет действовать бесплатный проезд на общественном транспорте, а также будут работать две фан-зоны – на Дворцовой и Конюшенной площадях.

Вместимость

Восемь из двенадцати городов уже подтвердили готовность принять зрителей на матчах Евро этим летом:

– 100% зрителей готов пустить на трибуны Будапешт;

– 50% – Санкт-Петербург и Баку;

– 25-33% – Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген;

– 25% – Лондон, и то это распространяется только на матчи группового этапа и 1/8 финала, по полуфиналам и финалу решение примут в июне.

При этом Петербург, Амстердам, Бухарест и Копенгаген готовы увеличить квоту в случае улучшения эпидемиологической обстановки – у местных оргкомитетов есть время до конца апреля, чтобы внести изменения.

Рим, Бильбао и Дублин пока не предоставили гарантии, что смогут принять зрителей. Мюнхен уже оповестил, что не может гарантировать допуск болельщиков на трибуны. От остальных УЕФА ждёт ответа до 19 апреля, и, если какой-то из городов так ничего и не отправит, их матчи «раздадут» другим городам.

Меры

На каждом стадионе меры безопасности будут свои – например, обязательный замер температуры или сдача экспресс-теста на коронавирус. Из общего – обязательное ношение маски в течение всего пребывания на стадионе и 30-минутное окно для входа на стадион.

Выезд

Первое, что нужно знать, – особых послаблений для обладателей билетов на матчи Евро в других странах не будет. Сейчас ряд государств не выдаёт шенгенские визы, а также не пускает иностранцев без особой на то причины (разрешение на работу, учёба и т.д.) или сажает их на обязательный карантин по приезде. Пойти навстречу болельщикам согласились только три страны: Россия, Азербайджан и Венгрия. Так, в Баку на матчи смогут приехать граждане/резиденты Турции, Швейцарии и Великобритании, а также тех стран, чьи сборные выйдут в четвертьфинал – им можно будет не соблюдать карантин при наличии отрицательного теста на коронавирус. По России пока точно неизвестно, кроме одного – власти работают над разработкой облегченного въезда для иностранных болельщиков. Венгры решили отменить карантин, но только после двух негативных тестов на COVID-19.

Билеты

До 19:00 мск 22 апреля на билетном портале УЕФА каждый может вернуть билеты и получить за них всю ранее уплаченную сумму. Больше возможности это сделать не будет, так что самое время задуматься о своих возможностях и, в случае чего, оформить возврат.

После того как портал сдачи билетов закроется, УЕФА подсчитает, превышает ли количество купленных билетов квоту на каждый отдельный матч: если да, то будет проведена слепая жеребьёвка, по результатам которой аннулируют часть билетов, которая выходит за рамки установленного лимита. Деньги за них, естественно, вернут. О результатах жеребьёвки обладателей билетов уведомят в мае по электронной почте, указанной при оформлении заказа.

Важный момент: если у вас забронированы один-два-три-десять билетов на один и тот же матч, их либо аннулируют все, либо в полном комплекте оставят за вами. Если же вы покупали каждый билет по отдельности, то вполне может произойти такое, что одна часть из них останется действительной, а другая – нет.