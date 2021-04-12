Если с расистскими выкриками всё в целом ясно, то с действиями вратаря «Локо» ещё надо разобраться.

Новый скандал в РПЛ! Со «Спартака» могут снять очки, а Гильерме – дисквалифицировать

Вчерашний футбольный день был богат на не самые приятные события. Самое возмутительное произошло в Черкизово. На дерби с «Локо» болельщики «Спартака» исполнили давно известную песенку в адрес Гильерме – «Банана, банана-мама, ***** российской сборной обезьяна».

По первому случаю, вероятнее всего, клуб накажут штрафом и предупреждением.

А вот второй куда серьёзнее: тут расизм, причём повторный – фанаты «Спартака» исполнили эту композицию на матче с «Локомотивом» уже в пятый раз, хотя некоторые источники утверждают, что случалось это чуть чаще.

Первый случай произошёл в июле 2017 в матче за Суперкубок. КДК тогда оштрафовал клуб на 250 000 рублей.

Второй – в марте 2018 года, когда «Спартак» гостил у «Локомотива». Клуб оштрафовали на 350 тысяч рублей и условно запретили допуск зрителей на трибуну В на один матч в РПЛ.

Третий – в декабре 2018 года. КДК закрыл трибуну В на один домашний матч, который пришёлся уже на март следующего года (в гости к «Спартаку» приезжал «Краснодар»), а также оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей и установил испытательный срок до конца сезона.

Четвёртый, и последний до вчерашнего дня, инцидент произошёл год назад в августе. Тогда КДК очень оперативно рассмотрел дело и снова вынес решение о закрытии трибуны B на один домашний матч. С «Арсеналом» «Спартак» сыграл без фанатки (хотя это только номинально, на деле же весь движ просто перешёл на противоположную трибуну), а с «Зенитом» играл уже без ограничений.

«Я был недостоин сборной России». Гильерме – герой дерби «Локомотив» – «Спартак» Натурализованный бразилец мечтает о возвращении в нашу национальную команду и верит, что сможет убедить Черчесова.

Сейчас дело тоже рассмотрят оперативно, ведь после «Уфы» у «Спартака» игра с ЦСКА. Вполне вероятен штраф и либо закрытие одной трибуны, либо всего стадиона, либо вообще снятие трёх очков, так как это рецидив.

Клуб утверждает, что Гильерме спровоцировал фанатов красно-белых, руками показав жест «бла-бла», проделав непонятный манёвр с бутылкой в области паха и в итоге её бросив на землю.

Болельщик «Спартака» Андрей «Дневник фаната» сказал Sport24, что после этого в адрес Гильерме посыпался гул «фу-у-у», а заряд про «банану» был децентрализованным.

Фото: Телеграм-канал Supporters Group News

Фото: Телеграм-канал Supporters Group News

Интересный момент: то есть «Спартак», говоря о провокациях со стороны вратаря «Локо», таким образом пытается оправдать выкрики болельщиков, так, что ли? Непонятно.

Ещё одно не особо ясно: Гиля провоцировал или всё же психовал? Раньше он никогда не реагировал на подобные кричалки, а тут почему-то сорвался. Болельщики «Спартака» говорят, что это было после гола «Локо», кто-то – что это была реакция на выкрики с трибун. По видео, опубликованному в телеграм-канале, не совсем понятно, что происходит в этот момент, потому что невозможно разобрать звук.

«Локо» наказал «Спартак» за рискованный прессинг. Но ключевой фактор в матче – реализация Разбор победы Николича над Тедеско: как рухнул прессинг красно-белых и почему Мухин – главный герой первого тайма.

Конечно, если это была провокация, вратаря нужно наказывать – ему грозит либо штраф до 100 000 рублей, либо дисквалификация от двух до четырёх матчей. Но болельщики всё равно не могут безнаказанно кричать подобное. Хотя бы потому, что это нарушает нормы УЕФА и ФИФА и грозит клубу штрафными санкциями вплоть до снятия очков. Не говоря уже о том, что совершенно аморально по отношению к человеку называть его обезьяной.

«Чемпионат» обратился за разъяснениями ситуации в FARE (Football Against Racism in Europe), но на момент публикации материала ответа не получил.