Олич в ЦСКА = три победы из трёх. Хватит ли эмоций на «Локо» и «Спартак»?

Самое страшное, что могло и до сих пор может произойти с Оличем в ЦСКА – превращение из рыцаря на поле в тренера, над которым посмеиваются и которому припоминают багаж.

Если вы читаете этот текст и вдруг болеете за «Спартак» (необязательно), закройте глаза и представьте Аленичева: будет ли там молодой футболист в форме «Ромы» или, скорее, тянущий фразы тренер в рубашке с коротким рукавом? Я – за второй вариант.

Олич – первый в истории, кто превратился в тренера ЦСКА из игрока. И пока у него будет получаться, магия будет жить: Олич в сознании болельщиков будет красно-синим воином, а не потерянным полководцем на пресс-конференции.

Прямо сейчас магия работает. Три матча – три победы и один выход в полуфинал Кубка. Выводы по матчам с «Тамбовом» (2:1 и все голы с пенальти), «Арсеналом» (2:1 после удаления Луценко) и «Ротором» (просто 2:0) по понятным причинам делать рано. Важнее зафиксировать эмоциональное поле, которое сложилось в новом ЦСКА.

1. На дебютном матче Ивицы в Саранске по центру растяжки с надписью «Душой и сердцем за ЦСКА Москва» фанаты ЦСКА заменили нарисованного Гончаренко в пиджаке на Олича в красно-синей форме. Одному – спасибо. Второму – добро пожаловать. Символизм.

2. В команде – тоже ровно.



В игре и подготовке пока без глобальных изменений, но во время паузы на сборные Олич индивидуально говорил с Эджуке и Рондоном. Последний рассказал, что ещё до прихода Олича в команду видел его фото с Путиным и Кубком УЕФА, а также в интервью официальному сайту ЦСКА раскрыл детали разговора с новым главным тренером:



«Мы сошлись на том, что нападающий должен хорошо открываться, двигаться на команду, реализовывать моменты. Говорим о специфической работе форварда, которую нужно проделывать, чтобы ещё больше забивать. Мне это нравится».

Первая неделя Олича в ЦСКА. Что успел изменить новый тренер И много общался с теми, кто не забивает.

3. Олич пока больше про эмоции, чем про тактику. Схемами не грузит, а больше мотивирует (что заметно из моих наблюдений во время матча с «Ротором»).



– Постоянно гуляет направо-налево по технической зоне.

– Зону не замечает (так увлекается).

– После первого гола попросил не расслабляться.

– Установку Тикнизяну и Дзагоеву давали Березуцкие, Олич добавил несколько слов.



Первое время могут работать одни лишь эмоции (смотрите ранний «Спартак» Тедеско) – ЦСКА до конца сезона может хватить.

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Зафиксировали?



Оличу повезло с календарём, и первые три матча он прошёл без потерь. В общем, победил в розыгрыше мяча на подачу, который ничего не решает, но выиграть который приятно.

Что будет в основной игре – покажут матчи с «Сочи», «Локомотивом» и «Спартаком» (ещё и подряд).