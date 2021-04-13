«Его всегда любили игроки». Не стало легендарного врача «Локо» и «Динамо» Ярдошвили

Александр Эдуардович ещё вчера поздравлял всех с днём космонавтики в своём «инстаграме», а сегодня утром пришла ужасная новость – заслуженного врача не стало. Он ушёл внезапно на 67-м году жизни от остановки сердца.



Ярдошвили отдал футболу 40 лет своей жизни: работал главным врачом в «Черноморце», ЦСКА, сборной России, а большую часть карьеры провёл в «Локомотиве» и «Динамо».

«Я очень люблю медицину! – говорил он в интервью «Чемпионату» в 2015 году. – И горжусь тем, что за 35 лет не пропустил ни единого дня. Никогда не лежал на больничном и не числился безработным. Многие меняют работу как перчатки: два месяца в одном клубе, полгода в другом. В моей же карьере было всего лишь четыре команды».



Выбор в пользу медицины он сделал в 17 лет: закончил мединститут, спустя три года поступил на работу в скорую помощь, а ещё через пять – стал самым молодым врачом в чемпионате СССР. В футбол его привёл Никита Симонян в 1980-м, и с тех пор Александр Эдуардович с этой игрой расстался лишь однажды – с 85-го по 87-й, когда из-за конфликта с главным тренером «Динамо» ему пришлось уйти в одноимённую ватерпольную команду.



Вчера состоялась его последняя тренировка в жизни.



«Это большая утрата для всех нас, – сказал Юрий Сёмин «Чемпионату». – Наш товарищ, который был настоящим человеком, другом и высшей степени профессионалом. Везде, где ни был, становился чемпионом со своими командами. Александра всегда любили игроки, тренеры. Большая утрата для всех нас и для футбола».



«Саша работал со мной ещё молодым врачом, – вспомнил Анатолий Бышовец. – У него были удивительные взаимоотношения с игроками, человеческие и профессиональные качества, отзывчивость. Затем мы работали с Александром в «Локомотиве». Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Самые добрые слова в память о нём, как о человеке. Супруга говорит, что Саша был внимательным и отзывчивым, что не всегда бывает у врачей. Это потеря для футбола как высокого профессионала, так и человека».

Ярдошвили: Титов отскочил, а у Черевченко чуть глаз не выпал Врач ЦСКА Александр Ярдошвили рассказал о спине Думбия, крестах Сычёва, пятке Тошича, шрамах Черевченко и героизме Акинфеева.

Пришёл в медицину из-за деда

Дед Александра Эдуардовича по папиной линии был удивительным хирургом, работавшим во время войны: «С фронта грузовики один за другим, – рассказывал Ярдошвили в «Разговоре по пятницам». – Сортировка больных простая: этот будет жить, этот – нет. Там ситуация лечить не позволяла, никто не размышлял – поток шёл. Вспоминал: «Всё вроде закончили, надо отдохнуть, а тут ещё грузовик. Значит, не поспать. Полкружки чистого спирта и вперёд. Иначе ноги опухают…». Вот после этих рассказов я и решил заняться медициной».

Был знаком с Высоцким

Во время работы в скорой Ярдошвили случайно попал в одну бригаду с Игорем Годяевым – фельдшером, который занимался Высоцким.



«Мы ехали с вызова как раз в том районе, Игорь спрашивает: «Хочешь познакомиться с Высоцким? Заедем?» – говорил он в «Разговоре по пятницам». – И мы заехали! 1976 год, я студент четвёртого курса. Поражаюсь: «Как с Высоцким? Уже час ночи!» – «Да он только проснулся…». Позвонили в квартиру, тот обрадовался: «Игоряша!». Встретил как брата. Мне руку пожал. Сидели на кухне. Высоцкий напел что-то. Кусочек из песни, которую в то время писал. Просидели около часа».

Впервые отправил игрока на операцию за границу

В 1989-м Ярдошвили впервые отправил за границу на операцию советского футболиста: Игорь Добровольский поехал оперировать мениск в ФРГ. Тогда в Союзе не было артроскопов, и восстановление растягивалось на три-четыре месяца. «Надолго терять Добровольского не хотелось, – рассказывал он. – С разрешения руководства обратились к президенту «Дженоа» Альдо Спинелли. Этот клуб в перестройку стал коммерческим партнёром «Динамо». Итальянцы договорились с немецкой клиникой, расходы взяли на себя».

Спас игрока «Локо» от ос

Однажды в Баковке Алексея Полякова атаковали осы, налетевшие на него во время тренировки.

«У дальних ворот осиное гнездо. Двусторонняя игра, – рассказывал Ярдошвили в «Разговоре по пятницам». – Его, лысого, потного, атаковали осы. Два укуса — лицо распухло. Хорошо, всё с собой, мгновенно внутривенную инъекцию — и парень ожил».

Спас женщину в самолёте

В 2018 году «Динамо» возвращалось из Грозного, и в самолёте (команда летела не чартером) женщине стало плохо – её настиг приступ эпилепсии. Ярдошвили и его бригада оперативно среагировали и помогли ей приземлиться живой.

Александр Эдуардович исправно выполнял свой врачебный долг: помогал людям и в небе, и на поле, и на дорогах – везде, где нужна была его помощь, поэтому скоропостижный уход легендарного врача большая потеря не только для футбольного мира.



«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича Ярдошвили.