Новый шедевр в Лиге чемпионов! Как «Порту» организовал чудо-гол в ворота «Челси»

Ответный матч «Челси» с «Порту», который, как и первый, состоялся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, получился не самым ярким. До 93-й минуты соперники нанесли лишь по одному удару в створ. Команда Томаса Тухеля относительно спокойно удерживала добытое шесть дней назад преимущество с разницей в два мяча, хотя напряжение у ворот Эдуарда Менди возникало. Запомнился, например, момент, когда сам голкипер англичан едва не привёз гол в свои ворота неаккуратным пасом при розыгрыше мяча. Тем не менее всё шло к тому, что Менди сыграет восьмой из девяти матчей Лиги чемпионов на ноль.

«Сухарю» вратаря «Челси» не дал состояться Мехди Тареми. В компенсированное время нападающий «Порту» забил один из самых красивых голов сезона. После атаки правым флангом и кросса в исполнении вышедшего на замену защитника Нану иранец, находившийся спиной к воротам, принял решение пробить через себя. Получилось очень удачно! Мяч влетел в левый от Менди верхний угол. Новый шедевр в Лиге чемпионов!

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Забей Тареми чуть раньше, у «Порту» появился бы реальный шанс на спасение. Но при счёте 1:0 португальцы уже не успели организовать штурм ворот «Челси». Так что эту игру с удовольствием будет вспоминать только сам иранец, для которого чудо-гол стал лишь вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого Тареми забил «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала. Хотя болельщикам наверняка больше запомнилось его удаление во второй встрече со «старой синьорой» за две жёлтые карточки, полученные в течение двух минут.

Между тем, в 2020 году Тареми занял второе место по итогам голосования Азиатской футбольной конфедерации за звание лучшего игрока региона, выступающего за пределами Азии. Иранец уступил только Сон Хын Мину из «Тоттенхэма». Мехди опередил своего соотечественника Сердара Азмуна из «Зенита», финишировавшего пятым. Кстати, Тареми тоже мог оказаться в России. Лет пять назад им интересовались «Ахмат» и «Рубин», однако тогда форвард остался в Иране, а в Европу перебрался в 2019 году в возрасте 27 лет.