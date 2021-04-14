Лига чемпионов. Онлайн. «Ливерпуль» — на выход?!

Привет, друзья! На календаре среда, а значит — большой футбольный день в Европе! На повестке дня сразу два крутых четвертьфинала Лиги чемпионов: «Боруссия» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – «Реал». В первом матче на своей учебно-тренировочной базе «Мадрид» в точности скопировал результат финала-2018 — 3:1. Но, в отличие от той истории, у красных остаётся возможность отыграться. Магию «Энфилда» никто не отменял — даже проклятый коронавирус. Во второй паре вечера ситуация ещё более запутанная: домашние 2:1 не гарантируют «Сити» беззаботной жизни в Дортмунде. Оставайтесь с нами — и вы не пропустите ничего важного из параллельных суперматчей. Игры начнутся в 22:00 по московскому времени, но мы стартуем раньше.