Олич уже начал менять ЦСКА. В футболе команды появились новые элементы

В трёх первых матчах в ЦСКА Олич добыл максимальный результат – в чемпионате обыграны «Тамбов» и «Ротор», а в Кубке – «Арсенал». Уровень соперников во всех случаях был крайне спорным, он позволил новому тренерскому штабу вкатиться в работу относительно спокойно, поэтому глобальные выводы о силе нынешней команды армейцев мы, само собой, прибережём до следующих туров.

Зато уже сейчас можно заметить, что некоторые новые чёрточки в футболе ЦСКА – пусть иногда расплывчатые – можно увидеть.

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Ставка на стабильность системы и состава – предсказуемый и логичный шаг

В форс-мажорных историях, когда новый тренер приходит за несколько туров до конца сезона, очень странно ожидать немедленных тактических революций или экстраординарных ходов. Гораздо важнее выявить круг сильнейших игроков, использовать их сильные стороны, максимально стабилизировать состав и общую структуру – и тогда высока вероятность, что команда сама обретёт уверенность и устойчивость через матчи. А время для перестройки непременно настанет, но чуть позже.



Поэтому Олич не стал мудрить, внедрять систему с тремя центральными защитниками или массово вытаскивать из молодёжного состава резервистов. Наоборот, сегодня он с удовольствием пользуется наработками Гончаренко, тем более пришёл Ивица явно не на выжженную землю. Схема 4-2-3-1 осталась базовой, позиции ведущих футболистов сохранились (с оговорками, но о них ниже), многие атакующие алгоритмы тоже перенеслись от одного тренера к другому.



Николич в «Локомотиве», кстати, начинал точно так же: доехал до финиша на багаже Сёмина, внеся по ходу дела лишь несколько точечных корректировок, и лишь затем он начал менять команду под себя. Сначала – плавно, а затем, в ходе полноценных зимних сборов, уже и кардинально.

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Олич скорректировал роль Влашича – теперь он «десятка», но с признаками «восьмёрки». 4-2-3-1 в атаке может перетекать в 4-3-3

Во всех трёх матчах при Оличе у ЦСКА наблюдалась плюс-минус одинаковая атакующая структура – уровень соперников позволял отталкиваться прежде всего от собственной игры и ни под кого не подстраиваться. Были точечные изменения (например, с «Тамбовом» в опорной зоне начинал Бохинен – потому что был здоров, далее играли Обляков и Марадишвили. Марадишвили вновь основной — он важный игрок для баланса), эпизодически могла происходить перестройка с 4-2-3-1 на 4-4-2 с Чаловым и Рондоном впереди (как в Туле), но это мы видели и при Гончаренко.



Самое интересное точечное изменение затронуло Влашича. Номинально он играет на позиции «десятки», но фактически хорватский полузащитник часто опускается в глубину поля и просит мяч в низких позициях.

В таких случаях три полузащитника «армейцев» (Обляков, Марадишвили и Влашич) решают сразу две задачи: во-первых, они растягиваются (не должно быть, чтобы сразу два хавбека находились в одном вертикальном коридоре) и дают больше адресов в случае чужого прессинга; во-вторых, они могут вытягивать за собой соперников и освобождать зоны между линиями. Если Влашич опускается за мячом ниже, то пространство может заполнить либо фланговый нападающий (Сигурдссон или Эджуке), либо другой центральный полузащитник за счёт продвижения вперёд. Например, на картинке снизу Влашич просит мяч в низкой позиции, а зона над ним освобождается – и Марадишвили её заполняет.

Соответственно, в сегодняшнем ЦСКА каждый из опорников – даже самый нижний – должен эпизодически заполнять зоны при атакующих действиях. Нет чёткого разделения: Обляков бежит вперёд, а Марадишвили – ни в коем случае, он только страхует. Наоборот, роль Марадишвили в атаке возросла, он должен открываться в буферные зону после уходов Влашича в глубину. Ещё один алгоритм участия опорников в атаке – классическое создание «троек» во фланговых зонах. Когда крайний защитник и крайний нападающий синхронно создают ширину, опорник на рывке может ворваться в полуфланговую зону.

Схема 4-2-3-1 часто перетекает в 4-3-3, поскольку Влашич не играет чистую «десятку» (то есть не гуляет только между линиями по всей ширине поля). В этой системе важно взаимодействие опорных полузащитников – один поднялся, другой сразу же сузил и опустился на подстраховку. Таким образом соблюдается баланс между игроками, начинающими атаку, и адресатами между линиями вверху.

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Два фланговых защитника могут одновременно подниматься вперёд. В таком случае сзади страхуют опорники

ЦСКА пытается атаковать широко, очень активно применяются развороты на Марио Фернандеса, следующие после предварительного стягивания всех соперников в левую сторону – это уже старый, давно сложившийся алгоритм в игре «армейцев».

В игре против «Ротора» бросилось в глаза, насколько смело ЦСКА задействовал одновременно сразу двух фланговых защитников в атаке. Часто тренеры перестраховываются: один защитник поднимается, другой сужает и страхует партнёров ближе к опорной зоне. Но в последнем матче страховка производилась за счёт опорников, Облякова или Марадишвили. Причём были эпизоды, когда сзади вообще оставался кто-то один из них.

Впрочем, здесь мы вновь возвращаемся к уровню соперников. Если ЦСКА не боится контратак «Ротора» (тем более у него остаётся всего один нападающий), то можно для повышения эффективности позиционного наступления поднимать сразу двух фланговых защитников. А далее, когда команда встретится с условным «Спартаком» (а у красно-белых от обороны освобождаются два форварда и частично Промес), такой смелости может уже не быть.

Смена позиций между Эджуке и Сигурдссоном – фирменный знак последних матчей

Эджуке начинал весну в роли запасного, но далее ещё при Гончаренко стал основным. Он может быть сколько угодно необученным, зато за счёт своей резкости и объёма всё равно даёт результат – с ним команде проще продвигать мяч вперёд и взламывать линии соперника.



Олич на первых порах тоже котирует нигерийца – во всех трёх матчах Чидера выходил в стартовом составе. С «Тамбовом» и «Арсеналом» он провёл 96 минут, а с «Ротором» был заменён лишь на 88-й. Ставка на сильные стороны Эджуке очевидна, в последнем матче с «Ротором» он предстал во всей красе: 19 попыток обводок (InStat и вовсе насчитал 27), девять забегов с мячом (progressive runs), три удара, шесть касаний в штрафной, три передачи в штрафную. А ещё – гол и предголевой пас во второй результативной атаке.

Причём гол в конце первого тайма Эджуке забил с позиции правого полузащитника, куда перебрался уже по ходу матча. Смена между нигерийцем и Сигурдссоном – уже фирменный приём, он наблюдался во всех трёх играх. Эджуке стабильно начинает слева, а потом уходит направо, во втором тайме может вернуться обратно. Делается это в том числе для того, чтобы чужие защитники не привыкали к игровой манере оппонента.



В игре Эджуке по-прежнему много шероховатостей, он всё ещё часто принимает неправильные решения или халтурит в заключительной стадии, обожает убегать в сторону углового флажка при дриблинге. Зато видно, что он на глазах обретает уверенность – и влияние на игру становится всё выше.

ЦСКА отказывается от прессинга и обороняется в верхнем блоке по 4-2-3-1. В низком блоке – 4-4-1-1

ЦСКА при позднем Гончаренко прессинговал далеко не всегда – манера обороны корректировалась в зависимости от стиля соперника. Но, полагаю, что в матчах с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором» прежний тренер использовал бы активное давление на чужих защитников.



Сейчас Олич фактически отказывается от прессинга. Эпизодические попытки возникают, но чаще всего они несистемные и неготовые – вперёд может побежать один нападающий, вторым темпом с опозданием выдвигаются Влашич и крайние форварды, мяч в таких ситуациях отнимать проблематично.

Базовый принцип обороны в среднем блоке и в эпизодическом прессинге вверху – 4-2-3-1. Тройка полузащитников начинает обороняться выше, чем два опорника, перемещается в зависимости от нахождения мяча.

У такой структуры есть недостатки: она не очень компактная, узкая по сравнению с 4-4-2, если быстро отрезать верхнюю четвёрку при помощи доставки мяча на фланг и разворотов, то опорники не всегда успевают подстраховать (они изначально держатся в центре, им нужно покрывать большое расстояние по ширине), придётся выдёргиваться фланговому защитнику. Соответственно, в этой зоне можно создавать большинство.

В более низком блоке ЦСКА перестраивается уже на 4-4-1-1 – Эджуке и Сигурдссон садятся ниже, Влашич эпизодически опускается, но часто остаётся в более выгодной для контратаки позиции. Проблемным видится левый фланг, когда там играет Эджуке – у нигерийца неидеальная доигровка эпизодов в обороне, он может включаться с опозданием.



Полноценную проверку оборона ЦСКА пройдёт уже в следующих матчах.

Изменилась структура стандартов в атаке. Насытилась зона подбора, Влашич больше не подаёт

Стандарты – игровой элемент, который как раз можно скорректировать по ходу сезона. Его отработка не занимает много времени, и здесь у Олича был простор для творчества. В атакующих алгоритмах видны изменения.



Во-первых, Влашич больше не значится в списке исполнителей угловых. Он не всегда был единственным подающим и раньше, однако доля подач от общекомандных у него всё же была высокой. Сейчас Влашич располагается в точке подбора – причём в дальней от мяча. Логика такова, что Никола ловит перелетающие мячи (возможен последующий удар или прострел) или становится адресатом для плассера (мягкого высокого навеса через игроков).

Во-вторых, структура подбора в принципе изменилась. Теперь у ЦСКА – два человека на мяче (подающий + один на розыгрыше), пятеро набегающих, а трое оставшихся стерегут подбор. И делают это в высоких позициях, а не ближе к центральному кругу. Влашич – в дальней от мяча точке, Марадишвили – в ближней, а Щенников на несколько шагов подальше – в самом центре. Соответственно, зона подбора максимально насыщена, все отскоки ЦСКА должен собирать. Но пространство за спинами огромно: если вратарь поймает мяч, а один из соперников совершит мощный рывок вперёд, остановить его будет сложнее. Также структура однозначно изменится, если соперник выведет одного игрока из штрафной и расположит его, например, в центральном круге.

В-третьих, раньше Марио Фернандес не всегда был набегающим в штрафную при Гончаренко – он мог остаться в подборе или обороне. Теперь натурализованный бразилец – адресат для подач, часто он набегает на ближнюю штангу.

Выводы

Изменения в игре ЦСКА при Оличе не настолько глобальные, принципы наверняка ещё будут меняться. Главная задача для хорватского тренера сейчас – вселить в игроков уверенность и не допустить физической и эмоциональной ямы. Три победы подряд – хороший аргумент для достижения этой цели.



А глобальная перестройка наверняка последует позже.



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