Гильерме всё ближе к возвращению в сборную России? Лучшие вратари 25-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» возвращается с нашей постоянной рубрикой. Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 25-го тура.

Слово Владимиру.

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Дерби «Локомотива» и «Спартака» — украшение 25-го тура. Команды показали яркий, зрелищный футбол, а один из вратарей, участвовавших в матче, справедливо занимает первую строчку этого рейтинга.

5. Егор Шамов, «Арсенал»

«Краснодар» не ставил перед Шамовым неразрешимых задач, хотя количество подходов и ударов в створ, а также сам «сухарь» позволяют Егору занять пятое место.

Уже на 2-й минуте Вандерсон сместился с правого края и пробил из-за штрафной в ближний угол. Вратарь не сумел зафиксировать мяч, но отбил его на угловой, тем самым отведя угрозу от своих ворот. Вандерсон в принципе был очень нацелен на ворота: на 45-й минуте он сместился уже с левого фланга в центр, вошёл в штрафную и метров с 14 нанёс очень мощный удар. Шамов занял правильную позицию, действовал хладнокровно и зафиксировал мяч намертво после отскока. Конечно, Егору было бы сложнее, если бы Вандерсон отправил мяч точно в угол, но этот момент все равно был опасным. Если бы вратарь выпустил мяч из рук, его бы 100% добили другие игроки «Краснодара».

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4. Сергей Песьяков, «Ростов»

Вратарь «Ростова» — второй по количеству сложных сейвов в этом туре после Гильерме. Но Песьяков занял только четвёртое место, потому что не смог отыграть на ноль и спасти свою команду от поражения. Если бы он отбил сумасшедший удар Йевтича, то поборолся бы за первую строчку с голкипером «Локомотива».

Тем не менее Песьяков много спасал в сложных ситуациях и до последнего сохранял «Ростову» шансы отыграться. На 6-й минуте Макаров очень плотно пробил под перекладину с линии штрафной, но вратарь успел оттолкнуться и жёстко поставить руку, чтобы отразить этот мяч.

На 87-й минуте Йевтич вошёл в штрафную, убрал защитника и отдал мяч под удар Деспотовичу, который пробил метров с девяти под опорную ногу Песьякова. Сергей не стал заранее валиться и гадать, не пытался среагировать на мяч рукой, а хладнокровно выбросил ногу и совершил спасение. Отмечу качественную высокую позицию и хорошую стойку вратаря в этом моменте. Было ещё несколько эпизодов, в том числе после ударов Кварацхелии, в которых Песьяков был надёжен.

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3. Александр Беленов, «Уфа»

Беленов взял долгожданный «сухарь» с «Ахматом», а его команда играла очень зрелищно и заслуженно победила с крупным счётом. На итоговый результат действия вратаря повлияли не слишком сильно, но он оставался в игре даже при 3:0. На 69-й минуте после серии рикошетов Бериша вывалился один на один во вратарскую, но Беленов ждал отскока и успел броситься вперёд руками, заблокировав удар соперника, перед которым был открыт весь створ. Убойный момент, который мог не позволить Беленову сыграть на ноль.

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2. Юрий Дюпин, «Рубин»

По напряжённости и важности матч «Ростова» и «Рубина» — второй после московского дерби в этом туре. Дюпин сыграл «всухую» на выезде — было видно, что он хорошо готов. На 40-й минуте Альмквист опередил защитника на левом фланге и вывалился один на один на краю вратарской. Вратарь быстро сократил дистанцию, не стал валиться или бросаться в соперника. Швед пытался пробить обводящим ударом в угол, но не попал в створ — именно потому, что его закрыл Дюпин так называемой стойкой паука, увеличив площадь своего тела.

На 56-й минуте Хасимото пробил головой метров с 14 после подачи с правого фланга. Дюпин вышел на пару метров с ленточки, понимая, что для удара головой расстояние достаточно велико. Но японец отправил мяч за шиворот вратарю под перекладину, поэтому Юрию пришлось быстро перестроиться, переступить ногами и толкаться назад в ворота, чтобы достать его кончиками пальцев.

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1. Маринато Гильерме, «Локомотив»

Гильерме провёл выдающийся матч — благодаря его заряженности на результат и уверенным действиям «Локомотиву» удалось победить в дерби «всухую». Отмечу, что именно после спасений своего вратаря железнодорожники забивали «Спартаку».

На 16-й минуте после удара Промеса из-за штрафной Гильерме вытащил мяч из девятки, дальней рукой смахнув его на угловой. Маринато смело занял высокую позицию относительно ворот, немного сократил дистанцию и достал этот мяч в красивом прыжке, а спустя пять минут Камано открыл счёт. За две минуты до удаления Айртона и второго гола Смолова вратарь отбил плотный удар Ларссона со штрафного. Гильерме занял позицию в своём углу, реагировал по мячу и дальней рукой вытащил его из-под перекладины.

На 51-й минуте Мозес вышел на ударную позицию с правого края штрафной и очень мощно пробил. После небольшого рикошета Гильерме сократил дистанцию, успел сложиться и отбить мяч ногами. Отмечу его сбалансированную позицию в ближнем углу. А на 74-й минуте случился самый сложный эпизод для голкипера. После высокого заброса Ларссон оказался один на один ровно по центру штрафной. Защитники «Локо» ошиблись с искусственным офсайдом и дали сопернику очень много времени, чтобы принять решение.

Гильерме немного вышел вперёд, не стал гадать, валиться — просто находился в высокой стойке и реагировал по мячу. Ларссон почти не видел створа ворот — перед ним был только вратарь — и решил пробить на силу слёту, а вратарь отразил мяч правым бедром. Забей «Спартак» в одном из этих моментов, и «Локомотив» мог бы лишиться победы — у красно-белых было ещё много времени, чтобы отыграться.

Мне в принципе нравится, в какой форме сейчас находится Гильерме — и дерби это показало. Он уверен в себе, хорошо подготовлен физически, хладнокровен и нацелен на сейвы. Маринато сейчас лидирует по количеству сухих матчей в РПЛ — это хорошо не только для «Локомотива», но и для сборной России с точки зрения конкуренции (Гильерме провёл последний матч за сборную в ноябре 2020 года. — Прим. «Чемпионата»).