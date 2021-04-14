А ведь мог вернуться в Россию.

Экс-футболист ЦСКА не нашёл работу в Европе. Как Муса докатился до такого?

Накануне экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса подписал контракт с «Кано Пилларс» из Нигерии. 28-летний футболист будет играть за родной клуб до конца сезона-2020/2021. В октябре прошлого года, оставшись без команды, Муса искал варианты продолжения карьеры в Европе, но за полгода нигериец так и не сумел пристроиться в Старом Свете и был вынужден вернуться на родину. Рассказываем, как он докатился до такого.

Отказал нескольким клубам и мог вернуться в РПЛ

В конце октября Муса попросил руководство клуба «Аль-Наср» расторгнуть с ним контракт, объяснив это тем, что хочет вернуться в Европу.

«За те два года, что я провёл в клубе, мне всё очень понравилось. Но я всегда хотел вернуться в Европу. Чувствую, что сейчас лучшее время для этого шага. Хочу снова вернуться к игре на высшем уровне против лучших игроков мира», — заявил 28-летний нигериец.

Уже через неделю появилась информация, что к Мусе проявляет интерес «Галатасарай». Турецкие СМИ даже писали, что клуб из Стамбула достиг предварительной договорённости с футболистом.

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Тут же появился ЦСКА, который, по информации СМИ, захотел вернуть Мусу из-за провала с трансфером Адольфо Гайча. На следующий день агент игрока Тони Харрис даже подтвердил контакт с ЦСКА.

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что контакт был. Но в данный момент ещё не принято решение о будущем Мусы», – сказал представитель футболиста в интервью «СЭ».

Потом Ахмеда начали связывать с казанским «Рубином». Футбольный агент Алексей Сафонов не исключил вариант перехода игрока к Слуцкому и Яровинскому, а сам Муса твердил, что совсем скоро назовёт свой новый клуб. Тогда же появилась информация, что Муса не перейдёт в «Рубин» из-за высоких требований по зарплате.

Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство Теперь он свободный агент, но вернуть его будет сложнее.

Уже в конце ноября появилась информация о возможном переходе Ахмеда в «Шеффилд Юнайтед», но он дал ясно понять, что за аутсайдера АПЛ играть не хочет.

«Не понимаю, с чего вообще возникла эта история, я не придаю значения слухам и сплетням. При всём уважении к этому клубу, я покинул Саудовскую Аравию для того, чтобы продолжить карьеру на топ-уровне. Я настроен именно на это», – сказал Муса в интервью BBC.

Под конец года в турецком издании Fanatik всплыла новость о том, что «Галатасарай» согласовал контракт с Мусой, но сам футболист до Стамбула так и не доехал. Хотя, по информации местных СМИ, интерес исходил не только от команды Фатиха Терима, но и от «Фенербахче» с «Бешикташем».

Муса тренировался с «Вест Бромвичем», но в клуб так и не перешёл

В январе этого года на Ахмеда вышел ещё один аутсайдер АПЛ – «Вест Бромвич». Агент игрока Тони Харрис подтвердил, что его клиент, скорее всего, окажется именно на Туманном Альбионе.

Фото: Plumb Images/Getty Images

Муса действительно поехал в «Вест Бромвич» и, по информации Daily Mail и The Telegraph, прибыл на базу клуба, успешно прошёл медосмотр, сдал все необходимые тесты и даже провёл несколько тренировок. Но вот контракт с «дроздами» так и не подписал.

Оказалось, что «Вест Бромвич» не предложил трудовое соглашение 28-летнему футболисту из-за недостатка финансов. Позже эту информацию официально подтвердил главный тренер «дроздов» Сэм Эллардайс.

Муса не нашёл работу в Европе, и ему пришлось подписать контракт до конца сезона с родным клубом из Нигерии. «Кано Пилларс» в нынешнем сезоне после 19 туров делит первое место с «Квара Юнайтед». Ахмед наверняка поможет своему клубу в борьбе за чемпионство, а летом вновь отправится на поиски новой команды в Европе.