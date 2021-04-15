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«Ливерпуль» — «Реал Мадрид» — 0:0, Лига чемпионов, 14 апреля, анализ

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид» — 0:0, анализ.
Кирилл Хаит
«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но «Ливерпулю» нужно обновление
Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.
Футбол / Лига чемпионов 0
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Все уже так привыкли к кадровым проблемам «Ливерпуля» в защите, что проговаривать их и в сотый раз обозначать слабость пары центральных защитников уже просто нет смысла. Но в этом конкретном матче у «Реала» проблем в защите оказалось даже больше. Кроме основной пары в центре (Рамос и Варан), недоступен Карвахаль, а теперь вылетел ещё и Васкес, который заменял его на правом фланге. Теоретически там мог бы сыграть Начо – но он нужен в центре из-за коронавируса у Варана. В общем, требовалось творческое решение.

Оно нашлось в лице Феде Вальверде. Зинедин Зидан уже не первый раз заменяет правого защитника правым вингером (первым был как раз Васкес), но всё же у Вальверде нет опыта игры на этой позиции, а тест сразу сложнейший. Остальные позиции у «Реала» без сюрпризов: Асенсио и Жуниор, по сути, без альтернатив на флангах атаки, а тройку полузащитников и Бензема можно было угадать за неделю до матча.

Юрген Клопп сделал два изменения по сравнению с матчем в Мадриде, и оба, наверное, можно назвать исправлением ошибок. Вместо Кейта и Жоты появились Милнер и Фирмино. Это размен в пользу слаженности прессинга, который неожиданно не работал у «Ливерпуля» в первом раунде.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше
Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.

Первые минуты игры в исполнении «Ливерпуля» напоминали финальный навал. Вот цифры, которые передают преимущество хозяев с первой по 10-ю минуту: два удара, три угловых, шесть навесов, 62% владения мячом. «Реал» был прижат к штрафной и не мог зацепиться за мяч. В первую линию прессинга хозяев поднимался Вейналдум (реже Милнер), поэтому всех защитников «Реала» накрывали при розыгрыше. Важным элементом давления был темп: «Ливерпуль» и мяч двигал быстро, и подборы выигрывал за счёт движения игроков.

У ворот Куртуа удалось создать остроту, на первых минутах именно вратарь был главным действующим лицом своей команды, но хозяева не забили, а потом сами не смогли поддерживать такой темп. Игра не совсем успокоилась: давление на «Реал» сохранилось, но его стало меньше, зато «Реал» начал отвечать своими атаками. Как раз на 10-й минуте Бензема помешал Начо ударить – это был бы опасный удар, потому что Начо был в лучшей позиции, но Бензема ещё и успел перед ударом попасть в офсайд.

После стартового отрезка «Реал» не прессинговал постоянно, но включался отрезками, чередуя их с обороной за линией мяча. Учитывая количество топ-матчей за последнюю неделю и тот факт, что Модрич и Кроос играют в них без замен, план, очевидно, был в том, чтобы не расходовать сверх необходимого минимума энергии. Зато в моментах гости включались. Как на 20-й минуте, когда Бензема отобрал мяч у Филлипса в центре поля, рванул к штрафной, убрал Кабака, потом опять Филлипса, потом пробил и мяч рикошетом попал в штангу. Это был лучший момент гостей в первом тайме.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2021, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Концовка тайма удалась «Ливерпулю» даже лучше, чем начало. В последние минуты хозяева создали сразу два момента, которые Opta относит к явным голевым ситуациям – оба родились из классных индивидуальных действий в атаке. Вейналдум разогнал атаку длинным пасом на Мане, тот вывел Салаха на позицию, из которой нужно забивать – Мо упустил свой второй шанс за вечер. А через минуту Александер-Арнольд здорово развернулся в штрафной в окружении нескольких соперников, пробросил мяч и нашёл диагональным пасом совершенно свободного Вейналдума – и это тоже надо было забивать.

По сумме моментов тайма «Ливерпуль» точно наиграл на гол, а отрезками даже, пожалуй, возил «Реал». Это не был формат «Бавария» — «ПСЖ» в мюнхенском матче, всё-таки давления было меньше – но и у «Реала» контратаки были не так опасны. Плюс гости обошлись без автобуса: они не отдали владение во многом благодаря Модричу. Хорват блестяще укрывал мяч под давлением, его можно прессинговать сутками, плюс он не только сохранял владение, но и несколько раз отдавал тонкие длинные пасы вперёд. Без него всё было бы совсем однобоко.

Было ощущение, что с таким же количеством опасных моментов «Ливерпуль» во втором тайме дожмёт – но начало тайма разочаровало. После перерыва «Ливерпулю» снова не хватало движения. «Реал» сушил, иногда переходил от среднего блока к низкому – но не допускал действительно опасных моментов. Подачи получались из борьбы и в борьбу, ударов почти не было. Не помогла даже перестановка Мане и Салаха, которые в начале тайма на несколько минут поменялись местами.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Когда позади был час игры, Клопп сделал две замены и поменял схему. Он снял Милнера и Кабака и выпустил Алькантару и Жоту. Фабиньо опустился в защиту, пару в опорной зоне составили Вейналдум и Алькантара, а в атаке действовала четвёрка игроков, которые постоянно менялись местами. С каждой минутой «Ливерпуль» раскрывался всё больше: Вейналдум застревал в атаке, Трент тоже почти не возвращался.

Игра раскрылась. У «Реала» постоянно стали проходить потенциально очень опасные контратаки, но и давление «Ливерпуля» снова стало приводить к моментам. Пару раз героями хайлайтов стали защитники: Милитао заблокировал удар Фирмино с нескольких метров, а Филлипс снял верх прямо перед Бензема, который был готов замыкать подачу.

Зидан ответил своими заменами. Он всё-таки выпустил Одриосолу, которому категорически не доверяет (три матча в основе во всех турнирах за весь сезон) – вместо Крооса, то есть в полузащиту поднялся Вальверде, а Одриосола занял привычное место на краю защиты. Вместо Винисиуса вышел Родриго, а вместо Асенсио – Иско. 4-3-3 «Реала» превратились скорее в 4-5-1: Родриго и Иско заняли места на флангах как игроки, которых заменили, но сели глубже и занимались исключительно обороной. Просто потому, что весь «Реал» в концовке занимался исключительно обороной.

После 80-й минуты владение мячом «Ливерпуля» приближалось к 80% — правда, уже без явных моментов. Гости защищались, но контролировали ситуацию.

«Реалу» повезло не пропустить в первом тайме. Но если говорить о двух матчах, то мадридцы произвели лучшее впечатление. И, пожалуй, проблему нельзя свести только к травмам ван Дейка и Хендерсона. Это, безусловно, огромные потери – как в обороне, так и в организации игры – но на «Энфилде» «Ливерпулю» не хватало атаки. Команде нужно обновление. Салах, Мане, Фирмино, Жота – голов нет, даже когда все играют.

Фото: Nick Taylor/Getty Images

По цифрам всё то же, что и всегда: 30 навесов, 12 ударов из штрафной, пять – головой. Но это тот случай, когда цифры не отражают всей картины. Навесы Трента слишком часто оказывались безадресными, он грузил на линию вратарской даже тогда, когда партнёры имели преимущество во втором темпе и напрашивался диагональный пас низом. Мане опять не забил, но ещё важнее, что опять неудачно сыграл: команде не хватало его рывков и дриблинга. Салах опять упустил пару верных моментов. Переход с 4-3-3 на 4-2-3-1, когда нужно отыгрываться, Клопп практикует уже третий год. На этот раз было даже хуже, чем когда выходил спасать Ориги: за навесы в борьбе оказалось некому зацепиться.

Нужно напомнить, что нынешний «Реал» — вовсе не непобедимая команда, а глубоко проблемная. По составу он сейчас ближе не к тому «Реалу», который трижды брал Лигу чемпионов с Зиданом, а к тому, который дома проигрывал «Аяксу» при Сантьяго Солари. Но даже этот, тоже довольно обескровленный, состав знает, что был не хуже «Ливерпуля» три тайма из четырёх.

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