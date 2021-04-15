Спорный пенальти помог Гвардиоле впервые выйти в полуфинал ЛЧ с «Ман Сити». Был ли фол?

Хосеп Гвардиола впервые за пять сезонов работы с «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. До этого команда под руководством каталонца один раз выбывала в 1/8 финала (от «Монако») и трижды в четвертьфинале (от «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона»). Возможно, теперь Пеп сможет наконец-то побороться за трофей с «горожанами».

«Если мы не выиграем Лигу чемпионов, меня назовут неудачником, – говорил Гвардиола перед ответным матчем с дортмундской «Боруссией». – Если выиграем, начнут говорить: «Ого, Пеп очень хорош!» Но Лигу чемпионов выигрывали мои игроки, а не я. Не я выиграл ЛЧ с «Барселоной» – это сделали футболисты. Я просто объединял их с помощью тренерской идеи».

Интересно, что в Дортмунде каталонский тренер тоже находился на грани провала. После первого тайма «Боруссия» выигрывала с устраивающим её счётом 1:0. Хозяев вывел вперёд Джуд Беллингхэм: англичанин из «Боруссии» забил в возрасте 17 лет и 289 дней и стал вторым самым молодым футболистом, поражавшим ворота в матчах плей-офф Лиги чемпионов. В более юном возрасте отличался только экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич (17 лет и 217 дней).

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Ключевой эпизод, перевернувший игру, случился на 55-й минуте: в ворота «Боруссии» был назначен одиннадцатиметровый. Испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде зафиксировал игру рукой со стороны Эмре Джана. Полузащитник доказывал, что пытался сыграть мяч, коснувшись его головой, однако судьи с VAR поддержали решение Гранде. Очень непростой момент и спорный пенальти! С «точки» забил Рияд Марез.

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Решение арбитра вызвало множество споров в социальных сетях. Иностранные болельщики разделились на два лагеря, при этом большинство считает, что судья допустил ошибку. Многие уверены, что английский клуб был сильнее соперника, однако назначение 11-метрового удара вызывает у них вопросы. Как бы там ни было, спорный пенальти помог Гвардиоле впервые выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Кстати, в первом матче этих команд в ворота «Боруссии» тоже был назначен пенальти за фол Джана. Однако тогда судья Овидиу Хацеган отменил своё решение. В отличие от Гранде он отправился смотреть повтор и пришёл к выводу, что Эмре не нарушал правила на Родри. Вообще Джан – антигерой противостояния с «Ман Сити». Первый мяч в Англии Дортмунд также пропустил из-за его ошибки.

Гол Филипа Фодена на 75-й минуте игры в Дортмунде утвердил победу лидера АПЛ. Немцы прозевали розыгрыш углового.

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Важное достижение Гвардиолы: его команда нейтрализовала Эрлинга Холанда, который ушёл с поля без гола в обоих матчах. Ранее норвежец не забивал в Лиге чемпионов только дважды: «Ливерпулю» на групповом этапе в составе «Ред Булл Зальцбург» и «ПСЖ» за Дортмунд в 1/8 финала. Всего у Холанда 20 мячей в 16 играх ЛЧ. Феноменальная статистика! «Боруссия» была близка к сенсации, но «Ман Сити» не без везения закрыл 20-летнего форварда.