Получает больше 20 млн в год, но всё чаще сидит в запасе. Что не так с де Хеа

В декабре 2017-го весь футбольный мир восхищался гениальным Давидом де Хеа. В гостевой игре с «Арсеналом» испанец повторил рекорд Премьер-лиги по сейвам: отразил 14 ударов в створ и принёс команде тогда ещё Жозе Моуринью победу со счётом 3:1. Тот «Манчестер Юнайтед» не восхищал ни результативной атакой, ни надёжной обороной, но неизменно добивался результатов благодаря потрясающему выступлению супергероя в воротах.

Всего в сезоне-2017/18 Давид отыграл в чемпионате Англии 18 матчей на ноль, пропустил 25 мячей и предотвратил 13,7 гола. Безупречная форма гарантировала пятое попадание в команду года и звание лучшего игрока года по версии одноклубников. Тот отрезок оказался кульминацией карьеры Де Хеа.

Провал в сборной лишил Де Хеа уверенности

Вратарь прошёл путь от испуганного подростка в свитере не по размеру до героя, который авторитетом затмевал всех полевых вместе взятых. В 2011-м сэр Алекс Фергюсон рискнул и взял на замену Эдвину ван дер Сару испанского тинейджера. В первые месяцы Давид сильно нервничал и даже проигрывал конкуренцию датчанину Андерсу Линдегору, но затем раскрылся и полностью оправдал доверие шотландского тренера. Он выстрадал и заслужил обожание болельщиков: в 2015-м чуть не ушёл в «Реал», но остался, не скандалил и столько раз спасал команду, что несостоявшийся побег в Мадрид превратился в смутное воспоминание.

Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2 Соперники начинали нервничать, когда сэр Алекс показывал на часы.

О статусе де Хеа в «Юнайтед» говорит хотя бы то, что его всерьёз сравнивают по заслугам и влиянию на клуб с Петером Шмейхелем и ван дер Саром. Хотя Давид завоевал намного меньше трофеев. Испанец гарантировал спокойствие в смутные времена. После ухода на пенсию Фергюсона, когда боссы хаотично меняли тренеров и тасовали состав, голкипер оставался константой, на него всегда можно было рассчитывать. Погба, Марсьялю, Смоллингу, Блинду, Эррере не хватало стабильности, Дармиан, Санчес и Мхитарян провалились. Мата постарел, Рэшфорд ещё не набрался опыта, Джонса и Байи замучили травмы.

Пока одноклубники страдали от перепадов, де Хеа летал в воротах и вытаскивал невозможные удары. Его стойкость заслуживала уважения и даже жалости: иногда партнёры играли настолько посредственно, что Давид постоянно оказывался под обстрелом, но даже в таких ситуациях не разваливался и останавливал звёздных противников. В мае 2018-го будущее Давида не вызывало вопросов: он должен был принести ещё несколько титулов, завершить карьеру на «Олд Траффорд» и навсегда остаться легендой «МЮ».

Несколько месяцев спустя всё изменилось. На чемпионате мира в России испанцы оказались посреди скандала с увольнением Хулена Лопетеги, выступили тускло и вылетели от хозяев в серии пенальти. Волшебство де Хеа исчезло: вратарь подарил хет-трик Роналду, пропустил шесть голов в четырёх матчах и показал худший результат по сейвам среди всех вратарей, проведших на ЧМ минимум три встречи, начиная с 1966 года. Родные медиа пошатнули уверенность Давида: Marca написала, что он больше не безоговорочный первый номер сборной, а автор AS назвал его «призраком» за незаметное выступление.

Испанец не выдержал давления в клубе

Провал в национальной команде катализировал стремительное падение де Хеа. Даже в лучшие годы вратарь не поражал лидерскими качествами – в отличие от Шмейхеля, Леманна или Кана, которые пугали и своих, и чужих, орали на защитников и давили авторитетом. Давид редко повышал голос, не лез в борьбу и тихо вёл себя в раздевалке. Летом 2018-го склонность к рефлексии ослабила де Хеа: он ушёл в себя, занялся самокопанием и превратился в тень игрока, который совсем недавно преодолевал законы физики.

Ещё на ЧМ-2018 испанское издание El Confidencial поделилось инсайдом о том, что главные проблемы де Хеа связаны с психологией. В критические моменты игрок чувствует себя одинаково беззащитным перед нападками медиа и атаками соперников. Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино посоветовал Давиду обратиться за помощью к психологу: «Ему нужно встретиться со специалистом, чтобы разобрать накопившиеся проблемы. У меня в карьере тоже был период, когда не получалось забить. Только через какое-то время я понял, что это не решить на тренировках. Нам кажется, что это технические трудности, но ошибки связаны только с тем, что происходит у тебя в голове».

Давид де Хеа (на переднем плане) Фото: David Ramos/Getty Images

На состояние вратаря повлияла и ситуация в клубе: Моуринью пошёл на открытый конфликт с руководством из-за слабой трансферной кампании, результаты ухудшились, болельщики нервничали и спорили о возможной смене тренера. В такой обстановке у де Хеа не получилось прийти в себя – за провалом в сборной последовал спад в «МЮ».

Увольнение Моуринью и назначение Сульшера не изменили положение дел. За два сезона Давид допустил восемь результативных ошибок – больше, чем за всю остальную карьеру. В декабре 2018-го де Хеа не отразил лёгкий удар головой Шкодрана Мустафи – испанец лишь коснулся мяча и переправил в сетку. В марте 2019-го неправильно рассчитал траекторию дальнего удара Гранита Джаки – ещё один детский гол, которого легко можно было избежать. В апреле пропустил от Сане в ближний угол и подарил легкое добивание Маркосу Алонсо в матчах с «Ман Сити» и «Челси».

К лету 2019-го давление на де Хеа усилилось: эксперты и бывшие игроки сомневались, что Давид вернётся на прежний уровень, хотя Сульшер по-прежнему безоговорочно доверял звезде. Хейтеры оказались правы, и в новом сезоне кризис продолжился. Испанец неловко подставлял руки, пропускал еле катящиеся мячи, неправильно выбирал позицию и не доигрывал моменты до конца. Теперь любой удар в створ ворот «МЮ» оборачивался голевым моментом, независимо от качества исполнения.

Низшей точки де Хеа достиг в июле 2020-го, когда после пандемийной паузы команда Сульшера встретилась с «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Уле-Гуннар поставил испанца в старт, хотя обычно в турнирах на вылет играл дублер Серхио Ромеро. Давид сначала пропустил тычок Оливье Жиру в упор, а затем не среагировал на удар низом Мэйсона Маунта из-за штрафной. Для «Манчестер Юнайтед» провал испанца обернулся поражением со счётом 1:3 и вылетом из турнира, а норвежскому тренеру становилось всё сложнее защищать недавнего кумира «Олд Траффорд».

Конечно, за девять лет Манчестер стал домом для де Хеа. Весной 2019-го один из ближайших друзей вратаря в клубе Хуан Мата утверждал, что Давид никуда не собирается: «Вокруг постоянно говорят о его будущем, но у него есть контракт. Он спокоен и сконцентрирован. Я вижу, что он счастлив». В том же духе высказался и сам де Хеа: «Я приехал сюда ребёнком, а теперь я мужчина на поле и за его пределами. Оглядываясь назад, я понимаю, что провёл здесь потрясающие годы и очень благодарен за это». Однако за последние два года ситуация изменилась. У одноклубников больше нет поводов восхищаться испанцем в интервью, а сам Давид нечасто общается с медиа.

Выступления легенд клуба только сильнее вгоняли в уныние – например, прошлым летом его разнёс Рой Кин. «Я бы оштрафовал де Хеа в перерыве, – разъярился брутальный ирландец после ничьей с «Тоттенхэмом» и очередной ошибки Давида. – Это непозволительно, я бы врезал этому парню. Существует стандарт, которому взрослый вратарь с опытом выступлений за сборную должен соответствовать. Я бы не пустил его в автобус после игры».

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Сульшер, до последнего веривший в де Хеа, уже не мог оправдывать слабый уровень основного кипера в третьем сезоне подряд. Трансферы Гарри Магуайра и Аарона Ван-Биссаки добавили обороне «МЮ» надёжности, но Давид так и не проснулся. Вдобавок тренеры, журналисты и болельщики обратили внимание на ещё одну очевидную слабость де Хеа – посредственную игру ногами. От испанца не требовали точно пасовать и активно разыгрывать мяч, пока он тащил на линии, но когда ошибки участились, этот недостаток послужил очередным поводом для критики.

Игровой кризис совпал с разладом внутри команды: летом 2020-го Давид поссорился с тренером вратарей Эмилио Альваресом, который работал с испанцем ещё со времен «Атлетико». Коуч обвинил протеже в том, что тот продлил контракт с «МЮ» за его спиной, и покинул клуб. «Мы три года общались с «Юнайтед» на тему нового соглашения, потому что хотели, чтобы он был самым высокооплачиваемым игроком в мире, – жаловался Альварес. – Я узнал, что в итоге он договорился обо всём без меня, и почувствовал предательство. Я сказал им, что ухожу, но не потому что больше не хочу работать в «Юнайтед», а потому что больше не хочу тренировать де Хеа».

В чём де Хеа уступает конкуренту

К несчастью для Давида, именно в этот момент в составе «Шеффилд Юнайтед» раскрылся воспитанник «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, который последние два сезона действовал надёжнее испанца. Перед началом сезона-2020/21 23-летнего англичанина вернули в родной клуб в качестве дублёра, но из-за постоянных спадов у конкурента Хендерсон постепенно вышел на первый план. Корреспондент Manchester Evening News Сэмюль Лакхерст рассказал, что Сульшер планировать оставить здорового де Хеа в запасе на матчи Премьер-лиги с «Вест Бромвичем» 21 ноября и с «Челси» 28 февраля, но испанец так расстраивался, что тренер оба раза менял решение.

Повод представился весной, когда де Хеа уехал в Испанию из-за рождения дочери, а потом проходил в Англии необходимый период самоизоляции. Давид не выходит в старте уже в пяти матчах чемпионата Англии, зато получил практику в четвертьфинале Лиги Европы против «Гранады». Кажется, бывшая звезда теперь превратилась в сменщика более надёжного и амбициозного Хендерсона. Сульшер отказался открыто признавать вратарскую рокировку: «Я знаю, что ситуация с Давидом и Дином попадёт в заголовки, но у меня два отличных кипера, и моя задача – найти игровое время для обоих».

Тренер «МЮ» остаётся дипломатом, хотя его решение по де Хеа абсолютно оправданно: нельзя оставаться в старте исключительно благодаря прежним заслугам. Статистика подтверждает превосходство Хендерсона. В прошлом сезоне показатель ожидаемых пропущенных голов в ворота испанца по версии Opta составил 32,3, а в реальности Давид пропустил 32 мяча. Это значит, что его показатель «предотвращенных голов» – всего 0,3, в то время как у его конкурента по позиции (который тогда ещё выступал за «Шеффилд») – 9,3. За прошлый сезон Дин уступил только Висенте Гуайте из «Кристал Пэлас» (10,2) и Уго Льорису из «Тоттенхэма» (10,1).

Конечно, отдельные данные не отражают полной картины: де Хеа в этом сезоне провёл несколько качественных матчей, а иногда его подводили защитники. Но невозможно спорить с тем, что за последние три года Давид растерял сильнейшие качества, не справился с давлением медиа и не адаптировался к меняющемуся ландшафту европейского футбола. Если Хендерсон смело разыгрывает мяч накоротке с Магуайром и Линделёфом, де Хеа по-прежнему спешит и выносит от ворот в зоны, где подбор чаще всего выигрывают соперники.

Статистические показатели в лиге корректно сравнивать по состоянию на прошлый сезон, когда испанец и англичанин провели примерно одинаковое количество матчей. За этот отрезок Дин отдал больше передач, чем Давид (934 против 786), в среднем чаще пасовал за одну игру (25,94 против 20,86), а также исполнил больше точных дальних передач (265 против 96). Ещё одно преимущество Хендерсона перед де Хеа – умение перехватывать верховые мячи. В АПЛ-2019/20 первый прервал 16 забросов, а второй – только девять.

После этого сезона вопрос о будущем испанца обретёт новую актуальность – чередовать вратарей постоянно невозможно, а Давид вряд ли захочет сидеть в запасе. К тому же Де Хеа зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю (примерно 22 млн евро в год — больше всех в лиге наряду с Пьером-Эмериком Обамеянгом) – слишком много для дублёра, на которого руководство не рассчитывает всерьёз. Учитывая, что за последние годы Сульшер безжалостно избавился от всех футболистов, которые его не устраивали, независимо от статуса, вряд ли норвежец оставит Давида в запасе только за имя и прежние достижения.

По информации британских таблоидов, «МЮ» уже предложил игрока европейским топ-клубам за сумму в районе 50 миллионов, хотя говорить о трансфере с уверенностью пока рано. Ясно одно – чтобы возродить карьеру в Англии, де Хеа придётся изменить стиль игры, смириться с постоянным негативом и перетерпеть сильного конкурента. Если испанский тихоня не преодолеет психологические проблемы и не вырвется из порочного круга результативных ошибок, все его достижения, сейвы и победы на «Олд Траффорд» останутся в прошлом.